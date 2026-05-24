Nemzeti Sportrádió

BL- és El-selejtezők: az ETO a Klaksvíkkal, a Fradi a Zsolnával is találkozhat

R. D. P.R. D. P.
2026.05.24. 15:00
null
Schön Szabolcsékra (középen) papíron erősebb ellenfél várhat (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
BL-selejtező sorsolás ETO FC El-selejtező Ferencváros
Már most jól látható, milyen kihívások várhatnak a magyar klubokra a 2026–2027-es európai kupasorozatok selejtezőiben. Az NB I-et megnyerő ETO FC a Bajnokok Ligája selejtezőjében nem kiemeltként kezdi meg szereplését, míg a Magyar Kupa-aranyérmes Ferencváros kedvezőbb helyzetből, kiemeltként várhatja az Európa-liga első selejtezőkörének sorsolását – írta a csakfoci.hu a kassiesa.net számításaira hivatkozva.

Az UEFA-koefficiensek alapján az ETO FC 5.437-es mutatóval a nem kiemeltek közé került a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. Ez azt jelenti, hogy a győriek már a nyitó körben is tapasztaltabb, nemzetközi szinten rutinosabb bajnokcsapatokkal találkozhatnak.

A lehetséges ellenfelek listáján az ír Shamrock Rovers, a finn KuPS, a koszovói FC Drita, a gibraltári Lincoln Red Imps, a boszniai Borac Banja Luka, az izlandi Vikingur Reykjavík, a kazah Kajrat Almati, a román Universitatea Craiova, a lett Riga FC, a feröeri Klaksvík, az észt Flora Tallinn, az északír Larne FC, a moldovai Petrocub Hincesti és a walesi The New Saints szerepel. Sorsolás június 17-én.

A kassiesa.net szerint a 28 résztvevő bajnokcsapatot a sorsolás előtt földrajzi alapon kisebb csoportokra osztja az UEFA, így az ETO egy szűkebb ellenfélkörből kap majd riválist.

A második selejtezőkör sorsolását még az első forduló mérkőzései előtt elkészítik. A párosítások ilyenkor a magasabb együtthatóval rendelkező klub alapján kerülnek besorolásra, ezért egy esetleges továbbjutás esetén is valószínű, hogy az ETO nem kiemeltként folytatná szereplését.

A győriek számára ugyanakkor egy korai kiesés sem jelentené a nemzetközi kupaszereplés végét. A BL-selejtezőből búcsúzó csapatok ugyanis automatikusan átkerülnek valamelyik másik európai sorozat, az Európa-liga vagy a Konferencialiga selejtezőjébe, így az ETO-nak több nemzetközi párharca lesz.

A Ferencváros az Európa-liga selejtezőjének első körében már jóval kedvezőbb helyzetből várhatja a sorsolást. A zöld-fehérek 51.250-es UEFA-koefficiensüknek köszönhetően kiemeltként szerepelnek, így papíron gyengébb ellenfelet kaphatnak.

A lehetséges riválisok között jelenleg a szlovákiai MSK Zilina (Zsolna), a szerb Vojvodina, a román Universitatea Cluj, a szlovén NK Aluminij, az ír Derry City és az izlandi IF Vestri található. Sorsolás szintén június 17-én.

A zöld-fehérek koefficiense kiemelkedik az első selejtezőkör mezőnyéből, ezért a Ferencváros szinte bármelyik lehetséges párharcban esélyesként léphetne pályára.

A második selejtezőkörben már nagyobb erőpróba következhet. Bár a Fradi abban is kiemelt lenne, olyan ismert európai csapatok kerülhetnek az útjába, mint a holland FC Twente, a norvég Tromsö, a svéd Hammarby, a horvát Hajduk Split vagy a bolgár CSZKA Szófia.

 

BL-selejtező sorsolás ETO FC El-selejtező Ferencváros
Legfrissebb hírek

Gyász: elhunyt az ETO 1963-as bajnokcsapatának labdarúgója

Labdarúgó NB I
21 órája

A távozó Robbie Keane érzelmes levélben búcsúzott a Ferencvárostól

Labdarúgó NB I
22 órája

Férfi kézi: számos bizonytalan tényező nehezíti a pénzügyi tervezést az FTC-nél

Kézilabda
23 órája

A Ferencváros hatot rúgott a Puskás Akadémiának a női NB I döntőjének első meccsén

Labdarúgó NB I
23 órája

Robbie Keane távozik az FTC kispadjáról – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:06

A Sky Sports is tényként kezeli Robbie Keane távozását

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:12

Törökországban folytatja a Ferencvárostól távozó Pesics

Labdarúgó NB I
2026.05.22. 22:12

NB III: győri vereséggel zárta az idényt a Sopron

Labdarúgó NB II
2026.05.22. 18:15
Ezek is érdekelhetik