BL- és El-selejtezők: az ETO a Klaksvíkkal, a Fradi a Zsolnával is találkozhat

Az UEFA-koefficiensek alapján az ETO FC 5.437-es mutatóval a nem kiemeltek közé került a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. Ez azt jelenti, hogy a győriek már a nyitó körben is tapasztaltabb, nemzetközi szinten rutinosabb bajnokcsapatokkal találkozhatnak.

A lehetséges ellenfelek listáján az ír Shamrock Rovers, a finn KuPS, a koszovói FC Drita, a gibraltári Lincoln Red Imps, a boszniai Borac Banja Luka, az izlandi Vikingur Reykjavík, a kazah Kajrat Almati, a román Universitatea Craiova, a lett Riga FC, a feröeri Klaksvík, az észt Flora Tallinn, az északír Larne FC, a moldovai Petrocub Hincesti és a walesi The New Saints szerepel. Sorsolás június 17-én.

A kassiesa.net szerint a 28 résztvevő bajnokcsapatot a sorsolás előtt földrajzi alapon kisebb csoportokra osztja az UEFA, így az ETO egy szűkebb ellenfélkörből kap majd riválist.

A második selejtezőkör sorsolását még az első forduló mérkőzései előtt elkészítik. A párosítások ilyenkor a magasabb együtthatóval rendelkező klub alapján kerülnek besorolásra, ezért egy esetleges továbbjutás esetén is valószínű, hogy az ETO nem kiemeltként folytatná szereplését.

A győriek számára ugyanakkor egy korai kiesés sem jelentené a nemzetközi kupaszereplés végét. A BL-selejtezőből búcsúzó csapatok ugyanis automatikusan átkerülnek valamelyik másik európai sorozat, az Európa-liga vagy a Konferencialiga selejtezőjébe, így az ETO-nak több nemzetközi párharca lesz.

A Ferencváros az Európa-liga selejtezőjének első körében már jóval kedvezőbb helyzetből várhatja a sorsolást. A zöld-fehérek 51.250-es UEFA-koefficiensüknek köszönhetően kiemeltként szerepelnek, így papíron gyengébb ellenfelet kaphatnak.

A lehetséges riválisok között jelenleg a szlovákiai MSK Zilina (Zsolna), a szerb Vojvodina, a román Universitatea Cluj, a szlovén NK Aluminij, az ír Derry City és az izlandi IF Vestri található. Sorsolás szintén június 17-én.

A zöld-fehérek koefficiense kiemelkedik az első selejtezőkör mezőnyéből, ezért a Ferencváros szinte bármelyik lehetséges párharcban esélyesként léphetne pályára.

A második selejtezőkörben már nagyobb erőpróba következhet. Bár a Fradi abban is kiemelt lenne, olyan ismert európai csapatok kerülhetnek az útjába, mint a holland FC Twente, a norvég Tromsö, a svéd Hammarby, a horvát Hajduk Split vagy a bolgár CSZKA Szófia.