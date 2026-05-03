3x3-as női kosár-vb: Jakab Máté a nyitónap meccseiből egyen győzelmet vár Varsóban

A nemzeti együttes áprilisban Böröndy Vivien, Tóth Franka, Dávid Mia, Szerencsés Tamara összetételben vívta ki a vb-szereplés jogát a szingapúri selejtezőtornán. A hét elején aztán az ausztriai Stockerauban rendezett nemzetközi viadalon hangolt a válogatott, ahol Böröndy, Dávid és Tóth mellett Lelik Réka, Papp Klaudia, Angyal Barbara, Szabó Fanni és – a magyar-ausztrál kettős állampolgár – Somfai Lara lépett pályára.

„Az ausztriai torna és az elmúlt három nap budapesti edzései alapján Papp Dia, Böröndy Vivi, Lelik Réka és Kiss Virág kapott helyet a vb-keretben – tájékoztatta az MTI-t pénteken Jakab Máté. – Erős csoportba kerültünk, az ellenfeleink a közelmúltban Women's Series-tornákon vettek részt, így felkészülten és rutinosan érkeznek Lengyelországba. Mivel csak most alakult ki a névsorunk, konkrét célt még nem fogalmaztunk meg, annyi bizonyos, hogy a keddi két meccsből legalább egyet meg akarunk nyerni.”

Jakab arra utalt, hogy Varsóban a magyarok sorrendben kedden az olimpiai ezüstérmes spanyolokkal, az olimpiai és háromszoros világbajnok amerikaiakkal, majd csütörtökön a kétszeres vb-harmadik ausztrálokkal és a tavaly vb-ezüstérmes mongolokkal csapnak össze.

A nemenként húszcsapatos világbajnokság hétfői nyitányán a nemzeti együttes – amely tavaly júniusban két győzelemmel és három vereséggel a 12. helyen zárt az ulánbátori vb-n – még szünnapos lesz, és edzőmeccsekkel hangol majd a csoportszakaszra a Plac Defilad elnevezésű téren. A kvintettek győztesei rögtön a negyeddöntőbe kerülnek, a másodikok és harmadikok pedig rájátszást vívnak a nyolc közé jutásért.

Ami a magyar múltat illeti, a női csapat az eddigi legjobb vb-szereplését 2017-ben Nantes-ban és 2019-ben Amszterdamban produkálta, amikor egyaránt ezüstéremmel zárt.

NŐI 3x3-AS KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ

A-csoport: Hollandia, Lengyelország, Csehország, Azerbajdzsán, Madagaszkár

B-csoport: MAGYARORSZÁG, Spanyolország, Egyesült Államok, Ausztrália, Mongólia

C-csoport: Kína, Németország, Olaszország, Lettország, Fülöp-szigetek

D-csoport: Franciaország, Kanada, Japán, Ukrajna, Litvánia

A magyarok menetrendje

Kedd

17.05: Magyarország–Spanyolország

18.55: Magyarország–Egyesült Államok

Csütörtök

18.55: Magyarország–Ausztrália

20.45: Magyarország–Mongólia

A magyar női válogatott eddigi vb-szereplése

2012, Athén: 5.

2014, Moszkva: 24.

2016, Kanton: 6.

2017, Nantes: 2.

2018, Bocaue: 8.

2019, Amszterdam: 2.

2022, Antwerpen: nem jutott ki

2023, Bécs: 17.

2025, Ulánbátor: 12.