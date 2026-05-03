3x3-as női kosár-vb: Jakab Máté a nyitónap meccseiből egyen győzelmet vár Varsóban
A nemzeti együttes áprilisban Böröndy Vivien, Tóth Franka, Dávid Mia, Szerencsés Tamara összetételben vívta ki a vb-szereplés jogát a szingapúri selejtezőtornán. A hét elején aztán az ausztriai Stockerauban rendezett nemzetközi viadalon hangolt a válogatott, ahol Böröndy, Dávid és Tóth mellett Lelik Réka, Papp Klaudia, Angyal Barbara, Szabó Fanni és – a magyar-ausztrál kettős állampolgár – Somfai Lara lépett pályára.
„Az ausztriai torna és az elmúlt három nap budapesti edzései alapján Papp Dia, Böröndy Vivi, Lelik Réka és Kiss Virág kapott helyet a vb-keretben – tájékoztatta az MTI-t pénteken Jakab Máté. – Erős csoportba kerültünk, az ellenfeleink a közelmúltban Women's Series-tornákon vettek részt, így felkészülten és rutinosan érkeznek Lengyelországba. Mivel csak most alakult ki a névsorunk, konkrét célt még nem fogalmaztunk meg, annyi bizonyos, hogy a keddi két meccsből legalább egyet meg akarunk nyerni.”
Jakab arra utalt, hogy Varsóban a magyarok sorrendben kedden az olimpiai ezüstérmes spanyolokkal, az olimpiai és háromszoros világbajnok amerikaiakkal, majd csütörtökön a kétszeres vb-harmadik ausztrálokkal és a tavaly vb-ezüstérmes mongolokkal csapnak össze.
A nemenként húszcsapatos világbajnokság hétfői nyitányán a nemzeti együttes – amely tavaly júniusban két győzelemmel és három vereséggel a 12. helyen zárt az ulánbátori vb-n – még szünnapos lesz, és edzőmeccsekkel hangol majd a csoportszakaszra a Plac Defilad elnevezésű téren. A kvintettek győztesei rögtön a negyeddöntőbe kerülnek, a másodikok és harmadikok pedig rájátszást vívnak a nyolc közé jutásért.
Ami a magyar múltat illeti, a női csapat az eddigi legjobb vb-szereplését 2017-ben Nantes-ban és 2019-ben Amszterdamban produkálta, amikor egyaránt ezüstéremmel zárt.
NŐI 3x3-AS KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ
A-csoport: Hollandia, Lengyelország, Csehország, Azerbajdzsán, Madagaszkár
B-csoport: MAGYARORSZÁG, Spanyolország, Egyesült Államok, Ausztrália, Mongólia
C-csoport: Kína, Németország, Olaszország, Lettország, Fülöp-szigetek
D-csoport: Franciaország, Kanada, Japán, Ukrajna, Litvánia
A magyarok menetrendje
Kedd
17.05: Magyarország–Spanyolország
18.55: Magyarország–Egyesült Államok
Csütörtök
18.55: Magyarország–Ausztrália
20.45: Magyarország–Mongólia
A magyar női válogatott eddigi vb-szereplése
2012, Athén: 5.
2014, Moszkva: 24.
2016, Kanton: 6.
2017, Nantes: 2.
2018, Bocaue: 8.
2019, Amszterdam: 2.
2022, Antwerpen: nem jutott ki
2023, Bécs: 17.
2025, Ulánbátor: 12.