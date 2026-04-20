Tükörsima Udvardy-siker a madridi 1000-es torna selejtezőjében

A világranglistán elfoglalt helyezések alapján nem lehet mondani, hogy kellemetlen ellenfél jutott volna Udvardy Pannának a madridi salakpályás 1000-es torna selejtezőjének első fordulójában. Ellenfele ugyanis a 17 éves kolumbiai származású amerikai Julieta Pareja volt, aki szabadkártyával, a világranglista 364. helyéről került be a tornára, s a magyar játékos úgy is a meccs esélyese volt, hogy riválisa tavaly Wimbledonban az ifik között döntőt játszhatott. A két teniszező bő két héttel ezelőtt már összemérte erejét a bogotái salakos torna nyolcaddöntőjében, akkor Udvardy 6:0, 2:6, 6:1-re diadalmaskodott, és a fináléig menetelt.

A magyar hölgy szempontjából nem indult ideálisan a mérkőzés, első két adogatójátékát ugyanis egyből elvesztette, igaz, közben ő is brékelt. Aztán Udvardynak az amerikai 4:3-as vezetésénél újabb elnyert szervagémmel sikerült visszabillentenie az egyensúlyt, majd hibátlan fogadójátékkal megnyerte az első játszmát.

A második etap első perceiben Udvardy adogatott, 40:0-re elhúzott, mégis neki kellett három bréklabdát hárítania, de aztán megnyerte az előzőekhez viszonyítva maratoni hosszúságú gémet. Az elúszott sansz Pareját olyannyira megviselte, hogy egyből semmire vesztette el saját adogatójátékát. Innen pedig már nem volt neki megállás a lejtőn: a ragyogóan játszó magyar versenyző mindössze egy gémet engedélyezett a kedveszegett tinédzsernek, és 1 óra 10 perc alatt aratott 6:4, 6:1-es sikerével továbblépett a következő selejtezőkörbe.

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

NŐI EGYES

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Udvardy Panna (4.)–Julieta Pareja (amerikai) 6:4, 6:1

Gálfi Dalma (8.)–Leyre Romero Gormaz (spanyol)