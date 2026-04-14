Jakab Máté: Higgadtak maradtunk, tudtuk, mit kell csinálni

Egy nagyon szoros, egy kiegyenlített és egy sima mérkőzést játszott a magyar női válogatott Szingapúrban a 3x3-as kosárlabda világbajnoki selejtezőn, s mivel mindet megnyerte, tulajdonképpen simán, a negyedik (esetleges) helyosztó lejátszása nélkül kvalifikálta magát a júniusi tornára. Jakab Máté együttese, amely a Böröndy Vivien, Dávid Mia, Szerencsés Tamara, Tóth Franka összeállításban utazott Ázsiába, a hatcsapatos viadal csoportkörében előbb a kétszeres Afrika-bajnok Egyiptomot (21–18) verte meg, majd a legjobb thrillereket idéző összecsapáson, túlórában legyőzte (16–15) a négy éve vb-4. litvánokat, így első helyen jutott az elődöntőbe. A legjobbját két nappal a kiutazás előtt elveszítő csapat – az együttes alapembere és motorja, Papp Klaudia a húsvéti Magyar Kupa-döntőben súlyos sérülést szenvedett, így nem tarthatott a többiekkel Szingapúrba – a rendező elleni mérkőzésen 8–8 után robbantott, és magabiztosan nyerte meg a világbajnoki részvételt érő találkozót.

„Dia sérülését élőben láttam Sopronban a kupadöntőn, először elborzadtam és sokkot kaptam, aztán gyorsan felocsúdtunk, s a szintén a helyszínen tartózkodó Vereb Józseffel, a hazai szövetség 3x3-as referensével azonnal intézkedtünk, mert láttuk, nagy a baj – mondta a Nemzeti Sportnak Jakab Máté szövetségi kapitány. – Azonnali lépéseket tettünk annak érdekében, hogy megoldjuk Dia pótlását. Szerencsés Tamara került be a keretbe, ő már tavaly Koppenhágában velünk volt az Európa-bajnokságon, azaz ismerős közegbe került. Szögezzük le, a Vasas és ő is első szóra vállalta a beugrószerepet, így indultunk el Szingapúrba. Az utazás előtt egyértelmű lett, a vezérszerepet Böröndy Vivien kapja, neki kellett előlépnie, s utólag, a meccseket kielemezve, tökéletesen végrehajtotta ezt a feladatot és a torna legértékesebb játékosának (MVP) választották. A litvánok elleni ráadás életünk leghosszabb túlórája lett, ezt a találkozót jó lett volna lezárni a rendes játékidőben, amire 14–10-nél volt is esély. A 3x3 a momentumok sportága, nem véletlen mondják ezt, erre bizonyíték, hogy a könyökét beütő Vivi pont a padon ült, amikor Tamara bedobta a győztes kosarat…”

A kulcsmeccs persze a rendező elleni elődöntő volt, hiszen tudtuk, ha nyer a csapat, akkor nem kell az idegtépő bronzmeccset (amelynek győztese még kvalifikációt szerzett) lejátszania a válogatottnak.

„Képben voltunk, ami a szingapúriakat illeti, két edzőmeccset játszottunk velük a selejtező előtt – folytatta a visszatekintést Jakab. – Kemény ütközetre számítottunk, főleg mert a gyakorlómeccsen tapasztaltuk, mennyire összeszokottak, régóta együtt dolgoznak. 8–8 után higgadtak maradtunk, tudtuk mit kell csinálni, s 21–13-ra megnyertük a találkozót. Az érdem a lányoké, s nem kérdés, megérdemelten vívtuk ki a vb-szereplést. Ami a júniusi tornát illeti, nyílt küzdelem lesz a helyekért, ahogy eddig is, szeretnénk ezt a fajta versenyhelyzetet újra megteremteni a lehetséges kerettagok között. Büszkeséggel tölt el minket, hogy a világ legjobb húsz együttese közt ott lehetünk.”