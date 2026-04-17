Megtette az első lépést a Szekszárd az ötödik hely felé a női kosárlabda NB I-ben

Két negyeden át tartotta magát a BEAC, aztán a harmadikat 7–0-val kezdte a Szekszárd, majd a 28. percben lett először 10 pontos a különbség. A hazaiak megoldották a végjátékot is, így megnyerték a párharc első meccsét – folytatás szerdán a fővárosban.

A Vasas 12–12-ig tudta tartani a lépést, ezt követően elkezdett leszakadni, igaz, a harmadik negyed elején egy 7–0-s rohammal feljött mínusz négyre. A Csata azonban egy 15–3-as rohanással elhúzott, és végül sima győzelmet aratott.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda 70–55 (19–18, 17–17, 17–9, 17–11)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Szekszárd javára

Csata TKK–Vasas Akadémia 68–44 (22–14, 13–10, 18–13, 15–7)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Csata javára

Részletes jegyzőkönyvek később.