Férfi kosárlabda NB I: ötödik meccs dönt a Kaposvár–DEAC párharcban

Nehéz helyzetben várta a negyedik felvonást a Kaposvár elleni negyeddöntőben a DEAC, amely pénteken idegenbeli súlyos vereséggel (71–104) a háta mögött, 1–2-es összesítéssel lépett pályára saját közönsége előtt hétfőn. Ugyanakkor egy nagyon jó hír is volt a debreceni öltözőben: ismét játszhatott az első találkozón megsérülő amerikai Marcus Tyus, aki az alapszakaszt hatodik helyen záró gárda legeredményesebb játékosa volt majd’ 16 pontos meccsátlaggal.

Meccs előtt jött a hír, hogy az alsóházban szereplő Zalaegerszegnél újabb edzőcserét hajtottak végre, a görög Kosztasz Mexasz távozott, Baki Gergely másodedzőé a felelősség a kék-fehérek hátralévő hét meccsén. Pethő Ákos állása nem forgott veszélyben, a debreceniek mestere nyilván azon dolgozott, hogy együttese kiharcolja az ötödik felvonást. Jó úton is haladt csapata az első félidőben, 40–28-ra vezetett a DEAC az alacsony színvonalú összecsapáson, amelyen mindkét gárda gyengén dobott mezőnyből.

Ám fordulás után 8–0-s somogyi futást láthatott a közönség, majd négy percig képtelen volt pontot szerezni a házigazda. A 31. percben először a vezetést is átvette a korábbi kétszeres bajnok somogyi együttes, amely legutóbb 2014-ben jutott elődöntőbe. Az izgalmas végjátékban azonban a vendégek többször is elrontották a meccslabdát, s a heroikusan küzdő hazaiak a tavaly még a Szolnokkal bajnok montenegrói Bojan Szubotics duplájával megnyerték a mérkőzést, így szerdán Kaposváron, az ötödik felvonásban dől el, ki lesz a Falco ellenfele az elődöntőben.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

DEAC-KOMETA–KVGY KAPOSVÁRI KK 75–73 (24–18, 16–10, 15–25, 20–20)

Debrecen, 1000 néző. V: Praksch, Mészáros, Goda

DEBRECEN: Pongó Máté 5/3, Mócsán 6/3, Wade 5/3, SZUBOTICS 23/9, OSZTOJICS 13. Csere: TYUS 19/9, Hőgye, Kovács Á. 4, Gáspár. Edző: Pethő Ákos

KAPOSVÁR: Trammell 7/6, WILSON 21/15, Roszics, Szőke 5, BROWN 11. Csere: WALKER 20/9, Paár 7/6, Völgyi 2, Buzás, Puska. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6–0. 7. p.: 15–8. 12. p.: 27–26. 19. p.: 39–26. 24. p.: 40–36. 29. p.: 48–48. 32. p.: 57–60. 37. p.: 66–69. 40. p.: 73–72. 40. p.: 76–74

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Az idény legjobb rajtját produkáltuk, a harmadik negyed elején viszont jelentősen megtorpantunk. Ebben az időszakban nem voltak egy hullámhosszon a játékosok, ami eladott labdákat és könnyű kaposvári kosarakat eredményezett. Hiába kerültünk hátrányba, végig megvolt a tűz a csapatban, ezért éreztem, hogy visszafordítjuk a találkozót.

Dzunics Braniszlav: – Álmosan kezdtünk, de a második félidei játékunkkal rászolgáltunk arra, hogy ismét egylabdás mérkőzést játszhassunk. A hazai csapat ezúttal jobbnak bizonyult a végjátékban, a mi oldalunkról talán egy kis harciasság és pontosság hiányzott.