Nemzeti Sportrádió

Sírva fakadt a paraguayiak egyik legjobbja a sajtótájékoztatón – videóval

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.12. 15:46
Diego Gómezt (jobbra) elragadták az érzelmek (Fotó: Getty Images)
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Paraguay a társházigazda Egyesült Államok ellen kezdi meg szereplését a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, Gustavo Alfaro szövetségi kapitány mellett Diego Gómez képviselte a csapatot a sajtótájékoztatón.

Gustavo Alfaro szövetségi kapitány arról beszélt, hogy teljesült az álmuk a vb-szerepléssel.

„Tudjuk, mekkora szüksége volt erre az országnak, és hogy a játékosok mekkorát küzdöttek azért, hogy itt lehessenek. Tudjuk, hogy ez nem olyan meccs, mint a többi.”

Míg Alfaro 2022-ben Ecuador kapitányaként már belekóstolhatott a világbajnokság légkörébe, játékosainak ez még újdonság, ahogy Diego Gómez számára is.

„Gyerekkorom óta az volt az álmom, hogy képviselhessem a hazámat egy világbajnokságon. Nagyon várom, hogy már játszhassak. Tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent számunkra, hogy a hazánkat képviselhetjük a vb-n.”

Gómez az interjú közben elérzékenyült, nem is tudta befejezni nyilatkozatát, a szövetségi kapitány pedig megölelte a 23 éves játékost.

„Nincsenek szavak, így érzünk, de így érez egész Paraguay” – tette hozzá Alfaro, aki hozzátette, nem az a céljuk, hogy csak itt legyenek, hanem fel akarják venni a versenyt a riválisokkal, és remélhetőleg elérik azokat az eredményeket, amit a paraguayi nép elvár tőlük.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
Szombat, 3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

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