Sírva fakadt a paraguayiak egyik legjobbja a sajtótájékoztatón – videóval

Gustavo Alfaro szövetségi kapitány arról beszélt, hogy teljesült az álmuk a vb-szerepléssel.

„Tudjuk, mekkora szüksége volt erre az országnak, és hogy a játékosok mekkorát küzdöttek azért, hogy itt lehessenek. Tudjuk, hogy ez nem olyan meccs, mint a többi.”

Míg Alfaro 2022-ben Ecuador kapitányaként már belekóstolhatott a világbajnokság légkörébe, játékosainak ez még újdonság, ahogy Diego Gómez számára is.

„Gyerekkorom óta az volt az álmom, hogy képviselhessem a hazámat egy világbajnokságon. Nagyon várom, hogy már játszhassak. Tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent számunkra, hogy a hazánkat képviselhetjük a vb-n.”

Gómez az interjú közben elérzékenyült, nem is tudta befejezni nyilatkozatát, a szövetségi kapitány pedig megölelte a 23 éves játékost.

„Nincsenek szavak, így érzünk, de így érez egész Paraguay” – tette hozzá Alfaro, aki hozzátette, nem az a céljuk, hogy csak itt legyenek, hanem fel akarják venni a versenyt a riválisokkal, és remélhetőleg elérik azokat az eredményeket, amit a paraguayi nép elvár tőlük.

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