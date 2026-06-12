Nemzeti Sportrádió

Futbólia visszahódítása: könyvheti dedikálás

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.06.12. 14:57
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Szöllősi György vasárnap délután a Vigadó téren az Ünnepi könyvhéten dedikálja új könyvét (Fotó: Dömötör Csaba)
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Futbólia visszahódítása dedikálás könyvajánló
Szöllősi György vasárnap délután várja az érdeklődőket a Vigadó téren.

 

Hogyan lett a futball lesajnált, ciki dolog Magyarországon 1954 után, majd különösen a kádári és posztkádári világban? És hogyan nyerte vissza közéleti rangját, társadalmi presztízsét 2010 után? Erről szól a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György legújabb könyve, a Futbólia visszahódítása, amely nélkül lehetetlen eligazodni a labdarúgásról zajló vitákban, s amelyet a szerző vasárnap délután 3 órától az Ünnepi könyvhét záró napján a kötetet megjelentető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány standján (16. pavilon) a Vigadó téren dedikál az érdeklődőknek. 

A könyv a helyszínen megvásárolható és a Nemzeti Sport honlapján is megrendelhető. 

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Miskolcon is bemutatták a Futbólia visszahódítását

A szerző mellett az est vendége volt Deutsch Tamás, az MTK elnöke, valamint Veréb György, a DVTK legendás kapusa.

Debrecenben is bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet

A dedikálással egybekötött bemutatóra a Buzánszky-kupa és a Buzánszky 100 emlékév kísérőeseményeként került sor.

Bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet

A szerző, Szöllősi György: „A csodacsatár című filmben a Futbólia szó is pejoratív, gúnyos, parodisztikus értelemben jelenik meg, szeretnénk visszahódítani ennek a szónak a pozitív, fennkölt jelentéstartalmát is.”

Futbólia visszahódítása – Szöllősi György publicisztikája

ALAPVONAL. A magyar futball felemelkedése megállíthatatlan.

 

 

 

Futbólia visszahódítása dedikálás könyvajánló
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