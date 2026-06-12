Futbólia visszahódítása: könyvheti dedikálás
Szöllősi György vasárnap délután várja az érdeklődőket a Vigadó téren.
Hogyan lett a futball lesajnált, ciki dolog Magyarországon 1954 után, majd különösen a kádári és posztkádári világban? És hogyan nyerte vissza közéleti rangját, társadalmi presztízsét 2010 után? Erről szól a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György legújabb könyve, a Futbólia visszahódítása, amely nélkül lehetetlen eligazodni a labdarúgásról zajló vitákban, s amelyet a szerző vasárnap délután 3 órától az Ünnepi könyvhét záró napján a kötetet megjelentető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány standján (16. pavilon) a Vigadó téren dedikál az érdeklődőknek.
A könyv a helyszínen megvásárolható és a Nemzeti Sport honlapján is megrendelhető.
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