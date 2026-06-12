Magyar alelnöke van az ISU-nak!

Évi kongresszusát tartja a napokban Tenerifén a Nemzetközi Korcsolyázószövetség (ISU), s csütörtökön a magyar küldöttség és természetesen a magyar korcsolyázócsalád jelentős sikert könyvelhetett el, ráadásul duplán! – írta közleményében a Magyar Országos Korcsolyázószövetség, közölve, hogy Elek Györgyöt választották meg a nemzetközi testület alelnökének.

A 42 éves egykori jégtáncos meggyőző fölénnyel nyert kanadai, olasz és görög-bosnyák vetélytársai előtt, így mostantól az ISU műkorcsolya-alelnökeként dolgozhat tovább.

Bálint Csaba, az MOKSZ korábbi műkorcsolya-ágazati igazgatója az ISU jégtánc technikai bizottságának lett a tagja – megválasztása azért is nagy eredmény, mert a grémium összesen négy főt számlál.

Ezt azt is jelenti, hogy mostantól három magyar dolgozik immár a nemzetközi szövetségben, hiszen tavasszal Knoch Viktor újra tagja lett az ISU sportolói bizottságának: olimpiai bajnokunk harmadik ciklusát kezdte meg ebben a testületben.