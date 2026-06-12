Nemzeti Sportrádió

Magyar alelnöke van az ISU-nak!

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.12. 15:04
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Elek György (Fotó: HUNSKATE - Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség)
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korcsolya Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség Elek György
Hatalmas sportdiplomáciai sikernek örülhet a magyar korcsolyasport: a Nemzetközi Korcsolyázószövetség éves kongresszusán Elek Györgyöt a testület műkorcsolya-alelnökének választották meg a küldöttek.

Évi kongresszusát tartja a napokban Tenerifén a Nemzetközi Korcsolyázószövetség (ISU), s csütörtökön a magyar küldöttség és természetesen a magyar korcsolyázócsalád jelentős sikert könyvelhetett el, ráadásul duplán! – írta közleményében a Magyar Országos Korcsolyázószövetség, közölve, hogy Elek Györgyöt választották meg a nemzetközi testület alelnökének.

A 42 éves egykori jégtáncos meggyőző fölénnyel nyert kanadai, olasz és görög-bosnyák vetélytársai előtt, így mostantól az ISU műkorcsolya-alelnökeként dolgozhat tovább. 

Bálint Csaba, az MOKSZ korábbi műkorcsolya-ágazati igazgatója az ISU jégtánc technikai bizottságának lett a tagja – megválasztása azért is nagy eredmény, mert a grémium összesen négy főt számlál. 

Ezt azt is jelenti, hogy mostantól három magyar dolgozik immár a nemzetközi szövetségben, hiszen tavasszal Knoch Viktor újra tagja lett az ISU sportolói bizottságának: olimpiai bajnokunk harmadik ciklusát kezdte meg ebben a testületben. 

 

korcsolya Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség Elek György
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