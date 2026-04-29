Férfi kosár NB I: ingyenes lesz a bejutás az Alba Fehérvár mérkőzéseire

A csalódást okozó szereplés miatt a klub vezetősége ingyenessé tette a bejutást az Alba Fehérvár hazai mérkőzéseire a férfi kosárlabda NB I hátralévő szakaszában.
Az egyesület közösségi oldalának szerdai tájékoztatása azzal kezdődik, hogy a csapat teljesítménye az elmúlt mérkőzéseken elmaradt a várakozásoktól, és nem került a bajnokság legjobb négy együttese közé.
„Az Alba Fehérvár vezetősége ezúton tájékoztatja szurkolóit, hogy a szombaton 17 órától sorra kerülő és az 5-8. helyért zajló Alba Fehérvár–Sopron KC mérkőzést minden szurkolónk ingyenesen tekintheti meg. A rájátszás további hazai mérkőzései is díjmentesen látogathatók lesznek” – olvasható az állásfoglalásban.
A székesfehérváriak pénteken 116–78-ra kikaptak a negyeddöntőben az Atomerőmű vendégeként, így a paksi csapat 3–0-s összesítéssel jutott be a bajnoki elődöntőbe.
