Férfi kosár NB I: ingyenes lesz a bejutás az Alba Fehérvár mérkőzéseire

2026.04.29. 12:28
kosárlabda férfi kosárlabda NB I Alba Fehérvár
A csalódást okozó szereplés miatt a klub vezetősége ingyenessé tette a bejutást az Alba Fehérvár hazai mérkőzéseire a férfi kosárlabda NB I hátralévő szakaszában.

Az egyesület közösségi oldalának szerdai tájékoztatása azzal kezdődik, hogy a csapat teljesítménye az elmúlt mérkőzéseken elmaradt a várakozásoktól, és nem került a bajnokság legjobb négy együttese közé.

„Az Alba Fehérvár vezetősége ezúton tájékoztatja szurkolóit, hogy a szombaton 17 órától sorra kerülő és az 5-8. helyért zajló Alba Fehérvár–Sopron KC mérkőzést minden szurkolónk ingyenesen tekintheti meg. A rájátszás további hazai mérkőzései is díjmentesen látogathatók lesznek” – olvasható az állásfoglalásban.

A székesfehérváriak pénteken 116–78-ra kikaptak a negyeddöntőben az Atomerőmű vendégeként, így a paksi csapat 3–0-s összesítéssel jutott be a bajnoki elődöntőbe.

 

