Rangadót nyert Fehérváron az Olaj, legyőzte a Kaposvárt a Falco a férfi kosárlabda NB I-ben

Hatalmas csatát vívott egymással a tabella harmadik helyezettje és a listavezető. Az Alba Fehérvárban Vojvoda Dávid eksztázisban kosárlabdázott, már a szünetig 21 pontig jutott, hatalmas szerepe volt abban, hogy nem szakadt le a hazai együttes. Nagy fizikai csata zajlott a parketten, a játékvezetőknek volt dolguk, de néha nem tudtak felnőni a feladathoz. Az Olajbányász szinte végig vezetett, és több jó teljesítmény akadt piros-feketében, kiemelkedett Brady Skeens, aki 22 pontja mellé leszedett 15 lepattanót is. Nem meglepő módon a hatalmas harcban az Alba őrlődött fel a negyedik negyedre, az Olaj végig szervezett és kőkemény maradt, a fehérváriaknak elfogyott talán az energiája is, 22 eladott labdával nem lehet legyőzni a bajnokot. A Szolnok tovább robog az alapszakasz-győzelem felé. 65–79

A Falco meglehetősen gyengén védekezett az első negyedben a Kaposvárral szemben, de fordított, és majdnem 100 pontig jutva nyert. Az Atomerőmű hozta a kötelezőt az Oroszlány ellen, és a DEAC sem hibázott a Kecskemét elleni mérkőzésen. A Körmend fontos meccset bukott el a Honvéddal szemben, ezzel pedig lehet, le kell majd mondania a legjobb nyolcról, vagyis a rájátszásról, ráadásul Sopronban nyert a Pécs, amely pontszámban beérte a vasi piros-feketéket a tabellán, akárcsak a ZTE, mivel kétszeri hosszabbítás után felülmúlta a Szegedet.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ, 20. FORDULÓ

ALBA FEHÉRVÁR–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 65–79 (20–24, 17–19, 20–15, 8–21)

Székesfehérvár, 1600 néző. V: Kapitány, Frányó, Nyilas

SZÉKESFEHÉRVÁR: Joseph 3, VOJVODA 32/15, Bigelow 5, Philmore 2, Omenaka 5. Csere: Pongó Marcell 6, FILIPOVICS 10, Takács Martin, Sztarovlah 2. Edző: Oliver Vidin

SZOLNOK: SOMOGYI 16/3, KRNJAJSZKI 13, Holt 6/6, Barnes 6/3, SKEENS 22. Csere: Wójcik 4, DARTHARD 12/3, Rudner. Edző: Vedran Bosnic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–6. 5. p.: 6–10. 8. p.: 13–17. 12. p.: 21–26. 15. p.: 26–31. 18. p.: 31–36. 22. p.: 39–45. 25. p.: 47–47. 28. p.: 52–54. 32. p.: 59–63. 35. p.: 59–67. 38. p.: 63–72

Kipontozódott: Omenaka (24. p.)

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – Megérdemelte a Szolnok a győzelmet, mi nem voltunk eléggé agresszívak, főleg a palánk alatt, hiszen nagyon sok támadólepattanót engedtünk ellenfelünknek, amelyekből voltak második esélyek, és ezekkel élni tudott. A statisztikai adatok megmutatják, miért vesztettünk, többek között sok volt az eladott labdánk, szerzett labdából pedig kevés pontot szereztünk. Hiába ért el Vojvoda Dávid harminckét pontot, a többiek adósak maradtak a kosarakkal.

Vedran Bosnic: – Nagyon jó mérkőzést láttam, erős ellenfelet sikerült legyőznünk. Tudtuk, hogy végig harcolnunk és koncentrálnunk kell, mert ez ilyen összecsapás lesz. Örültem annak, ahogy a negyedik negyedben a csapat reagált az addig történtekre, és jó védekezéssel sikerült megállítanunk a teljes Albát.

ATOMERŐMŰ SE–MVM-OSE LIONS 96–83 (28–27, 30–17, 19–23, 19–16)

Paks, 800 néző. V: Goda, Győrffy P., Nagy B.

PAKS: Hawkins 10/3, Edwin 7/3, BENKE 15/6, RÉVÉSZ 18/3, SMITH 12/9. Csere: Halmai, BLUIETT 14/6, EILINGSFELD 17/3, Krivacsevics 3, Cohill, Arnold, Nagy D. Edző: Kosztasz Flevarakisz

OROSZLÁNY: Balsay 8/6, R. WILLIAMS 20/3, Randolph 10/6, SEJFIC 15/3, Takács Zs. 8/6. Csere: CSUTI 9/3, Ruják 5/3, Sertovic 8, Sövegjártó, Major, Peringer, Kupai. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–10. 8. p.: 21–20. 14. p.: 36–34. 18. p.: 51–44. 24. p.: 70–53. 28. p.: 61–51. 34. p.: 86–74. 38. p.: 96–81

Kipontozódott: Balsay (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Elismerésem a csapatnak és a szurkolóknak, különösen, hogy hat mérkőzés van hátra, és ilyenkor mindenki küzd a jobb helyezésért. Nem volt egyszerű a helyzetünk, sok problémánk volt, de most a legfontosabb a regeneráció, készülve a jövő hétvégi kupameccsre.

Forray Gábor: – Az Atomerőmű megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Nem értem magunkat, hiszen a második negyed végéig pariban voltunk, kontrolláltuk a meccset. Ekkor jött egy leolvadás, aminek következtében a második negyed utolsó két percében kaptunk húsz pontot mindenfajta ellenállás nélkül. A hazaiak ezután tartották ezt az intenzitást, amihez mi nem tudtunk hozzászólni.

SOPRON KC–NKA UNIVERSITAS PÉCS 75–79 (21–21, 14–20, 13–22, 27–16)

Sopron, 1400 néző. V: Györfy R., Csabai-Kaskötő, Popgyákunik

SOPRON: THOMPSON 23/3, Hajdu 8/6, Sherman 2, Kovács B., PATTON 25. Csere: Takács K. 5/3, Meszlényi 5, Kucsera 1, Nelson 3/3, Flasár Z. 3, Csendes. Edző: Gasper Potocnik

PÉCS: Lukácsi 6/3, Abell 10/6, DURMO 22, MELEG 21/9, Marinkovic 5. Csere: Rátgéber 1, Csarapics 8/3, Brbaklics 6, Mezőfi, Bor. Edző: Sebastjan Krasovec

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–6. 5. p.: 9–13. 8. p.: 13–21. 12. p.: 25–23. 15. p.: 25–29. 18. p.: 28–38. 22. p.: 41–44. 25. p.: 44–50. 28. p.: 47–58. 32. p.: 51–66. 35. p.: 61–69. 38. p.: 68–71

MESTERMÉRLEG

Gasper Potocnik: – A végén taktikát váltottunk, és a zónavédekezéssel visszajöttünk a meccsbe, de ha idegenben az ellenfél húsz támadólepattanót szed, és ilyen sok pontot szerez második esélyből, nem is gondolhatunk a győzelemre, mert nem érdemeljük meg. El kell döntenünk, hogy férfiakként akarunk kosárlabdázni, kemények lenni, vagy folyton sírunk valamilyen probléma miatt.

Sebastjan Krasovec: – Óriási csata volt, több mint kétszer annyi lepattanót szedtünk, mint ellenfelünk, mégis csak négypontos különbség alakult ki a végére. Egyértelműen kemény meccs volt, jól reagáltunk a Sopron fizikai erejére, de egy kicsit beragadtunk az utolsó negyedben a zónavédekezés ellen.

EGIS KÖRMEND–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 82–86 (22–30, 20–18, 20–19, 20–19)

Körmend, 1900 néző. V: Benczur, Minár, Téczely

KÖRMEND: MOORE 26/6, Kiss B. 4, Foster 16/9, Durázi 9, Grimes 6. Csere: Kiss M. 2, IVOSEV 16, Ferencz, Hansen 3, Bartik. Edző: Kocsis Tamás

HONVÉD: DIMITRIJEVICS 19/6, Reizinger 9/3, Keller I. 6/3, O’Bannon 5/3, SIMMONS 11. Csere: Dócs, RUSH 28/9, Kopácsi, Valerio-Bodon 6, Radó, Simon K., Dorogi 2. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–10. 7. p.: 17–19. 14. p.: 25–37. 18. p.: 38–46. 23. p.: 47–53. 27. p.: 56–59. 32. p.: 68–67. 35. p.: 72–71. 38. p.: 74–79

MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: – Sajnos nagyon mély gödörben vagyunk, ebből a negatív spirálból nehéz kijönni, pedig keményen dolgozunk. A fiúk hozzáállásával ezúttal sem volt gond, elszántan küzdött a csapat, három negyedet megnyertünk, ám ez kevés volt a győzelemhez. A találkozó hajrájában nem hoztunk jó döntéseket, ellenfelünk kíméletlenül kihasználta a hibáinkat.

Zlatko Jovanovic: – A mérkőzés előtt azt mondtam a fiúknak: ez nem a legnehezebb, hanem a legélvezetesebb pálya, amelyen csak játszani lehet. Körmenden nem könnyű nyerni, ezért elismerésem a srácoknak, hogy fizikailag és mentálisan is erősek voltunk, ezért tudtuk megnyerni a mérkőzést. Mindkét csapat jelesre vizsgázott küzdeni tudásból.

DEAC–DUNA ASZFALT–DTKH KECSKEMÉT 93–80 (23–19, 16–13, 27–24, 27–24)

Debrecen, 1000 néző. V: Cziffra, Jankovics, Németh P.

DEBRECEN: TYUS 27/15, MÓCSÁN 15/9, Wade 7/3, Flasár B. 6, OSZTOJICS 12. Csere: Pongó Máté 10/6, SZUBOTICS 13/6, Hőgye, Kovács Á., Gáspár, Neuwirth 3/3. Edző: Pethő Ákos

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 20/12, Tomasevics 2, Ivkovics M. 4, Dautovics 12/6, Kelenföldi 2. Csere: JÄRVI 17/6, WITTMANN 14/6, Karahodzsics 5, Schöll, Tóth B. 4. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–8. 7. p.: 18–14. 12. p.: 25–19. 19. p.: 38–28. 21. p.: 41–35. 24. p.: 48–38. 28. p.: 55–50. 32. p.: 72–58. 35. p.: 79–63. 38. p.: 88–72

Kipontozódott: Schöll (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Nem a legjobb játékunkat nyújtottuk, de ehhez az is hozzájárult, hogy a Kecskemét jóformán minden hibánkat triplával büntette. A mérkőzés elején a centereink felelőtlenül beütötték a személyi hibákat, emiatt nem tudtuk azt a ritmust diktálni, amelyet szerettünk volna. A fordulás után viszont jó tempóban kosárlabdáztunk, domináltuk a lepattanócsatát, ami megalapozta a győzelmünket.

Ivkovics Sztojan: – Kuriózum volt ez a mérkőzés, két olyan csapat játszott, amelyik még nem cserélt játékost az évad során. Hullámzóan teljesítettünk, végig futnunk kellett az eredmény után. Többségében sikerült visszakapaszkodnunk, azonban Seppälä kiválása megpecsételte a sorsunkat. Talán kicsit rövid a rotációnk, de általánosságban véve mondhatom, hogy a céljainkhoz mérten nincs szégyenkeznivalónk.

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 99–93 (24–32, 28–19, 23–20, 24–22)

Szombathely, 2810 néző. V: Földházi, Pozsonyi, Földesi

FALCO: VÁRADI 15/12, Tanoh Dez, WHELAN 15/12, AVERY 17/3, TORO 11. Csere: PERL 19/3, Novakovics 6, KELLER Á. 12/6, Bognár 4, Verasztó. Edző: Milos Konakov

KAPOSVÁR: TRAMMELL 15/3, Roszics 8/6, Szőke Bálint 4, FILIPOVITY P. 28/6, BROWN 11. Csere: WALKER 12/3, Wilson 4, Tarján 3/3, Puska 3/3, Simon B. 5/3. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–9. 8. p.: 17–22. 11. p.: 24–34. 14. p.: 35–38. 16. p.: 43–40. 18. p.: 43–48. 20. p.: 51–50. 23. p.: 58–53. 26. p.: 69–58. 30. p.: 75–71. 34. p.: 86–74. 37. p.: 94–83. 39. p.: 97–90

Kiállítva: Wilson (35. p.)

Kipontozódott: Novakovics (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Erőltetett menetben vagyunk, négy meccset vívtunk rövid idő alatt, ráadásul sokat utaztunk – és mind a négy meccset megnyertük mind a hazai, mind a nemzetközi porondon. A Kaposvár jó csapat és kellemetlen stílusban játszik, ha hibázol, megbüntet.

Dzunics Braniszlav: – A fiúk becsülettel küzdöttek, és volt szakasza a meccsnek, amikor jól is játszottak. A Falco viszont rutinosabb csapat, jobban és végig bírta erővel, nálunk viszont voltak hullámvölgyek. Jó úton járunk, hiszen három nagyon szoros meccsre tudtuk kényszeríteni a remek erőt képviselő Falcót.

ZALAKERÁMIA ZTE KK–SZTE-SZEDEÁK 90–82 (19–17, 23–19, 7–18, 20–15, 6–6, 15–7) – kétszeri h. u.

Zalaegerszeg, 1000 néző. V: Praksch, Major, Kapusi

ZALAEGERSZEG: HUNTER 18/3, Szalay 2, Bibbs, VARENCE 30/9, Tóth Á. 8. Csere: Takács Milán 6, Mokánszki, GATLING 18/9, Kucsora 8/6. Edző: Kosztasz Mexasz

SZEGED: Cseh 13/3, DRENOVAC 15/6, Vulikics 11/3, RECORDS 12, Mucza 4. Csere: Zsíros 3/3, MOSS 24/9, Anda. Edző: Andjelko Mandics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–8. 9. p.: 17–16. 15. p.: 24–28. 18. p.: 37–28. 23. p.: 47–40. 25. p.: 49–45. 28. p.: 49–50. 33. p.: 52–59. 37. p.: 65–66. 39. p.: 69–67. 41. p.: 69–71. 44. p.: 73–71. 48. p.: 84–77

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Mexasz: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, sajnos újabb sérültjeink vannak. Ez érthetően megnehezítette a dolgunkat. Roppant gyenge harmadik negyedet produkáltunk, de vissza tudtunk mászni, és végül fontos győzelmet arattunk. A játékban azért javulnunk kell, remélhetőleg hamarosan tudunk újra komplett csapattal edzeni, és ebben is előbbre lépni.

Andjelko Mandic: – Volt egy rossz időszakunk, amikor hét ponttal vezettünk. Dobtak gyorsan két triplát a hazaiak, ezzel lélektanilag és az eredményt tekintve is felzárkóztak. Végül kiharcoltuk a hosszabbítást. Az első öt percben voltak esélyeink, de egymás után három-négy dobásunk sem volt sikeres. Védekezésben is akadtak gondok. Nem volt túl színvonalas mérkőzés, de legalább izgalmas találkozót láthattak a szurkolók.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 20 19 1 1870–1505 0.975 39 2. Szombathely 20 16 4 1823–1602 0.900 36 3. Fehérvár 20 13 7 1833–1714 0.825 33 4. Debrecen 20 13 7 1670–1666 0.825 33 5. Kaposvár 20 12 8 1812–1766 0.800 32 6. Paks 20 11 9 1781–1705 0.775 31 7. Honvéd 20 10 10 1616–1606 0.750 30 8. Sopron 20 10 10 1617–1598 0.750 30 9. Zalaegerszeg 20 7 13 1664–1775 0.675 27 10. Pécs 20 7 13 1667–1710 0.675 27 11. Körmend 20 7 13 1749–1863 0.675 27 12. Kecskemét 20 6 14 1571–1708 0.650 26 13. Oroszlány 20 4 16 1637–1831 0.600 24 14. Szeged* 20 5 15 1483–1744 0.600 24 *A Szegedtől egy pont levonva.

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.