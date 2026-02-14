Férfi kézi NB I: Komlón is kikapott a ligautolsó Budakalász

Pauló Márk hat, Gulyás Gergő öt góllal járult hozzá a baranyaiak sikeréhez. A vesztes vendégeknél Mátés István tízszer talált be.

Bruno Butorac nyolc és Schmid Péter hét találatával a Szigetszentmiklós otthon négy góllal nyert a Gyöngyös ellen.

A Magyar Kupa-címvédő Szeged otthon 14 góllal verte a Budai Farkasokat. A csongrádiaknál minden mezőnyjátékos betalált, Lazar Kukic, Marin Jelinic és Sebastian Frimmel öt-öt találattal zárt.

A NEKA csak egyszer – 4–3-nál – volt hátrányban a győri ETO University HT-val szemben, és már hét góllal is vezetett, végül azonban csak 25-25-ös döntetlent játszott. Az előző idény gólkirálya, Kovács Tamás hatszor, Gazsó Péter ötször volt eredményes a házigazda Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában, Podoba Jánosnak pedig 14 védése volt. A győrieknél Tomislav Kusan hat, Szmetán Máté öt gólt szerzett, Pásztor Imre 11 lövést védett.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

OTP BANK-PICK SZEGED–BUDAI FARKASOK-RÉV 39–25 (19–11)

Szeged, 1912 néző. V: Bóna, Földesi

SZEGED: Mikler R. – Szilágyi Benjámin 4, GARCIANDIA 4, KUKICS 5, TOTO 4, Mackovsek 1, Frimmel 5 (3). Csere: Radvánszki (kapus), Kalaras 3, Nikolics 2, Gottfridsson 1, Fazekas M. 2, Kucsera 2, Bodó 1, JELINIC 5. Edző: Michael Apelgren

BUDAI FARKASOK: Tóth N. – CSENGERI H. 4 (2), Panic 3, Kristóf M. 1, Maric 2, Boszkosz 5, Pintér B. 1. Csere: Zernovic (kapus), Szeitl L. 1, Draskovics 3, Bendicsek 2, Hancsovszki, CSENGERI B. 3, Bodnár G., Hutvágner. Edző: Korsós Ádám

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–1. 13. p.: 9–5. 19. p.: 13–7. 24. p.: 16–9. 32. p.: 21–11. 45. p.: 28–17. 53. p.: 34–20

Kiállítások: –, ill 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Elégedetten értékelhetem a meccset, mert jól koncentráltunk. Sokat beszéltünk róla, hogy jó lenne hamarabb eldönteni a találkozót, mint az Európa-bajnokság óta lejátszott két korábbit. Volt néhány sérültünk, de ellenfelünknek is sok hiányzója volt.

Korsós Ádám: – Mély víz volt, de nekünk most nem ez a meccs volt a legfontosabb, várjuk vissza a sérültjeinket és a betegeinket. Megérdemelten nyert a Szeged, sokkal nagyobb ellenállásra nem számítottam magunktól, a nyitott védekezés elleni támadójátékunk nem ment, mert nem készültünk rá.

LIQUI MOLY NEKA–ETO UNIVERSITY HT 25–25 (19–14)

Balatonboglár, 237 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

NEKA: PODOBA – Szücs B., Kathi 3, Tóth L. 3, Bugyáki, GAZSÓ 5, Szepesi 2. Csere: Mikler K. (kapus), KOVÁCS T. 6 (4), Mészáros M. 3, Török Á. 2, Grünfelder, Kardos 1. Edző: Sótonyi László

GYŐR: PÁSZTOR I. – Nagy M. 1, Dely 3, SZMETÁN M. 5 (3), KUSAN 6, Dissinger, Hári 1 (1). Csere: Brasen (kapus), Szrnka L. 1, M. Grgic, Zakor, Eklemovic 4, Stepancic 3, Tárnoki 1. Edző: Kilvinger Bálint

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–1. 7. p.: 3–4. 15. p.: 9–5. 17. p.: 11–7. 21. p.: 14–7. 38. p.: 22–16. 48. p.: 22–21. 52. p.: 25–21

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Ha a mérkőzés előtt valaki azt mondja, döntetlen lesz az eredmény, akkor talán elgondolkodik az ember, hiszen egyéni kvalitásokban nagy a különbség a két csapat között. A mérkőzés képe alapján mégis van bennem hiányérzet, aki ismer, tudja, miért. A második félidőben kifejezetten zavaró volt, hogy ennyi ki nem kényszerített hibát követtünk el, ráadásul nem úgy fejeztük be a támadásainkat, ahogyan a megbeszéltek szerint kellett volna.

Kilvinger Bálint: – Azt gondolom, mi nyertük meg ezt az egy pontot, főleg annak fényében, ahogyan az első félidő alakult. Vannak nehézségeink, ezt az első játékrész is megmutatta, viszont a szünet után nagy tartásról tett tanúbizonyságot a csapat azzal, hogy vissza tudott jönni a mérkőzésbe. Az első félidőben jelentős problémáink voltak a védekezéssel, és kapusteljesítmény sem volt mögötte, ez azonban a második játékrészre ugrásszerűen javult

CARBONEX-KOMLÓ–CYEB-BUDAKALÁSZ 25–23 (11–8)

Komló, 900 néző. V: Hargitai, Markó

KOMLÓ: VJUNIK – Varga Sz., VÁCZI M. 3, Borsos, Szöllősi O. 1, JERKOVICS 3, Menyhárt 2. Csere: Ágoston Á. (kapus), GULYÁS G. 5 (5), Kovacsevics 2, Ács P., PAULÓ 6, Zennadi 1, Urbán 1, Ág 1. Edző: György László

BUDAKALÁSZ: Nagy T. – VARJÚ 3, Korbel, Tyiskov, MÁTÉS 10 (6), Fekete G., Polcar. Csere: Takács J. (kapus), SZÁVA 4, Dávid M., Kovács Á. 2, Vuleta 1, FÓRIZS 3, Szujó. Edző: Csoknyai István

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–1. 12. p.: 5–1. 20. p.: 6–4. 27. p.: 10–7. 36. p.: 13–10. 47. p.: 17–13. 52. p.: 20–18. 58. p.: 23–22

Kiállítások: 10, ill. 10 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

György László: – Mindkét csapat kitette a szívét-lelkét a pályára, ez látszott is a küzdelemből. Mi szeptemberben nyertünk legutóbb, nagyon kellett már ez a siker. A héten mindenki kiválóan dolgozott.

Csoknyai István: – Nem ilyen találkozóra számítottunk, bár a hangulatra nem lehetett panasz. Az első játékrészben hátrányba kerültünk, a fordulás után néha gördülékenyen kézilabdáztunk, de ez kevésnek bizonyult.

SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 28–24 (14–10)

Szigetszentmiklós, 600 néző. V: Altmár K., Horváth M.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Holló – Brandt 1, BUTORAC 8 (1), Davidovic 2, Kovács M. 2, SCHMID 7 (3), SPACSEK 4. Csere: MOJSZILOV, Perényi (kapusok), Turák, Gábori 1, Lakosy 1, Mazák, Hoffmann 2, Tóvizi, Van Dijk. Edző: Imre Vilmos

GYÖNGYÖS: Skledar – Végh B., Nagy Á. 2, HEGEDŰS M. 3, Lang 1, Ubornyák 2, EDWARDS 5 (3). Csere: Tomics, MARCZIKA (kapusok), Neves 3, Jaros 1, Bálint B., Schäffer 2 (2), Gráf 3, Dobi, Jóga N. 2. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 15. p.: 7–3. 27. p.: 11–9. 36. p.: 15–11. 46.p.: 20–18. 54. p.: 23–21

Kiállítások: 10, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Imre Vilmos: – Hihetetlen energiaszinttel játszottunk a találkozón, amit már a heti edzésmunkánkon is éreztem. Közel van a két csapat egymáshoz, de mindent kiadtunk magunkból, ezért tudtunk két pontot szerezni.

Bíró Balázs: – A hazaiak akarata érvényesült, mert hozzáállásban fölénk nőttek. A saját hibáink miatt vagyok mérges, a taktikai fegyelmezetlenségünk okozta a vesztünket.