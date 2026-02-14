FA-kupa: Liverpool–Brighton
A hétközi bajnokit kihagyó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is visszatér a Liverpool kezdőjébe, amely a Brightont fogadja az FA-kupa negyedik fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.
FA-KUPA
4. FORDULÓ
Liverpool–Brighton 3–0 – ÉLŐ
Liverpool, Anfield Road. Tv: Spíler 1. Játékvezető: Stuart Attwell
Liverpool: Alisson– C. Jones (Ramsay, 89.), Van Dijk, Konaté, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Szalah (Ngumoha, 77.), Wirtz (J. Gomez, 71.), Gakpo (Nyoni, 89.) – Chiesa (Ekitiké, 77.). Vezetőedző: Arne Slot.
Brighton: Steele – Veltman, Van Hecke (Boscagli, 72.), Dunk, Kadioglu – Gross, Baleba (Mitoma, 62.), Hinshelwood (Wieffer, 81.) – D. Gómez (Rutter, 62.), Kosztulasz, Howell (Minteh, 62.). Vezetőedző: Fabian Hürzeler.
Gólszerző: C. Jones (42.), Szoboszlai (56.), Szalah (68. – 11-esből)
