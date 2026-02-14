Osztrák jégkorongliga: fontos pontokat vitt el a Villach az FTC otthonából

Az olimpia árnyékában lassan újraindul az ICEHL is, az osztrák központú hokiliga alapszakaszából csupán néhány mérkőzés van hátra. Magyar szempontból a rájátszás-kvalifikációt érő 7–10. hely környékét kell figyelni, a Fehérvár jelenleg éppen a 10., míg a Ferencváros a 11., de a fővárosiaknak sincs minden veszve, ugyanis a nyolcadik Linz és a kilencedik Villach is csupán öt ponttal szerzett eddig többet.

Ebből a szempontból nagyon fontos találkozót rendeztek szombaton a Tüskecsarnokban, a két csapat eltérő formában várta az összecsapást, az előző hat bajnokit vizsgálva a Ferencváros egyszer, míg a Villach négyszer nyert.

Csak a győzelemben gondolkozhatott a Ferencváros, ez az első pillanattól fogva érződött, az első húsz percet a zöld-fehérek uralták, jó néhány helyzetet is kidolgoztak. A lehetőségek sorát Jesper Lindgren nyitotta meg, később Jussi Tammela és Nagy Krisztián is veszélyeztetett. A Villach első helyzetére majd’ tíz percet kellett várni, Bálizs Bence magabiztosan védett egy távoli lövést. Ám hiába a ferencvárosi fölény, egy egyéni megmozdulás vezetést hozott az osztrákoknak, Brett Budgell ültette be Tóth Gergelyt és a fél védelmet a hintába, majd fonákkal a kapuba emelt.

Nem kezdődött jól a második harmad, mindössze 41 másodperc telt el, és már kettőre nőtt a Villach előnye, Philipp Lindner lövése csapta be Bálizst. Jóval magasabban támadtak le a vendégek, mint az első játékrészben, és ez láthatóan nem ízlett a Fradinak. Ismét lendületet vett az FTC, és a 31. percben beérett a munkája, emberelőnyben Gordon Green lőtt közelről a kapuba. Támadásban maradt a Ferencváros, a harmad utolsó két percében mindkét kapusnak akadt dolga, Elias Wallenta pedig megzörgette a kapuvasat is.

A záró felvonás elején Tammela egyenlített ki, azonban a fővárosiak öröme nem tartott túl sokáig, Adam Helewka révén ismét a Villach vezetett. Az eddig sem rossz hangulat tovább fokozódott a csarnokban, a hazai szurkolók mellett a vendégtábor is kitett magáért, néhány korántsem szomjas osztrák örömében félmeztelenre vetkőzött. Ment előre a Ferencváros becsülettel, emberelőnyben is támadhatott, de időnként túlbonyolította az akcióit. A harmad közepén büntetett a VSV, Alex Wall köszönt be egy kontrát követően, gólját bár videózták, helybenhagyták a játékvezetők. Ez a találat megfogta a zöld-fehéreket, és innen már nem is volt visszaút, a helyzeteit kíméletlenül kihasználó Villach nyert.

„Nehéz ilyen szintű csapatok ellen. Majdnem háromszor annyit lőttünk kapura, de ilyenkor azt is nézni kell, hogy ezek milyen pozícióból történtek. A Villach sok emberfölényes akciót vezetett, többször ki tudtak ugrani a játékosai a hátvédeink közül, mi pedig kívülről lőttünk elég sokat, ahonnan nehéz igazán veszélyesnek lenni.” Nagy Krisztián, az FTC csatára Vélemény

JÉGKORONG ICEHL

ALAPSZAKASZ

FTC-TELEKOM–EC VILLACH 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

Tüskecsarnok, 1857 néző. V: Ofner (osztrák), Piragic (horvát), Puff (osztrák), Zgonc (szlovén).

FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Lindgren / Hudec, Horváth M. / Tyni, Tóth G. / Seregély – Shaw, Kestilä, G. GREEN 1 / TAMMELA 1, COULTER (1), Antonen (1) / Nagy K., Mihalik A, Sofron / Galajda, Mattysovszki (1), Laskawy / Molnár D. Edző: Timo Saarikoski

VILLACH: CANNATA – WALL 1, Katic / LINDNER 1, Uschan (1) / Raspotnig, Prodinger / Tschurnig – Hutchison (1), HELWEKA 1, J. Hughes (1) / Scherbak (1), Hancock (1), Rebernig / Teasdale (1), Budgell 1, Wallenta (1) / van Nes, Maxa, Sintschnig. Edző: Pierre Allard

Kapura lövések: 56–19. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. –

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Nem volt egyszerű mérkőzés, a második harmad elején már két góllal vezetett a Villach. Valahogy sikerült kiegyenlítenünk, de döntetlennél hanyagul támadtunk, annyira akartuk a következő gólt, hogy elfelejtettünk védekezni.

Pierre Allard: – Tudtuk, hogy a sok utazás miatt az első harmad nehéz lesz, ez be is igazolódott, a hazai csapat rögtön nyomás alá helyezett minket. Tetszett, ahogy visszajöttünk a második játékrészben, a kapusunk nagyszerűen védett, meccsben tartott minket.