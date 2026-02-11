Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Ek: a szombathelyi Toro lett az ötödik forduló legjobbja

2026.02.11. 09:55
Arnaldo Toróval nem tudtak mit kezdeni a németek (Fotó: FIBA)
Arnaldo Toro Falco KC Szombathely férfi kosárlabda Európa-kupa
A Szombathelyt erősítő Arnaldo Toro nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt a múlt héten a férfi kosárlabda Európa-kupa második csoportkörének ötödik fordulójában.

A vasiak egy hete 78–75-re nyertek a német Rostock vendégeként, ezzel életben tartották továbbjutási reményeiket. A december végén érkezett Puerto Ricó-i légiós 19 ponttal és 14 lepattanóval, vagyis dupla duplával járult hozzá a kulcsfontosságú sikerhez, és 60 százalékkal célzott a mezőnyből. Ezzel toronymagasan nyerte meg a szurkolói szavazást a sorozat honlapján.


A magyar bajnoki ezüstérmes negyeddöntős szereplése a szerda (ma) 18.30-tól kezdődő zárófordulós meccsen dől el, amelyen a lengyel Sopotot fogadja. Annyi már bizonyos, a tízpontos spanyol Murcia csoportelsőként továbbjutott, a hat ponttal álló Sopot pedig sereghajtóként biztosan lemarad a folytatásról. A második, még továbbjutást érő helyért a Falco és a szintén hétpontos Rostock csatázik, de nem egymással, hanem egy-egy olyan ellenféllel, amely számára már nincs tétje a találkozónak. Ha a magyar és a német gárda is ugyanannyi pontot szerez az utolsó fordulóban, az az északi csapatnak kedvez, mert az egymás elleni meccseken jobban teljesített.

A vasiaknak tehát le kellett győzniük a lengyeleket, és közben reménykedni abban, hogy a Murcia Rostockban is megőrzi százszázalékos mérlegét. Érdekes módon a továbbjutás csak ebben a kvartettben nem dőlt el, a másik háromban már a zárókör előtt megvannak a negyeddöntősök.

KOSÁRLABDA
Férfi Európa-kupa, második csoportkör
K-csoport, 6. (utolsó) forduló
18.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Trafl Sopot (lengyel)

AZ ÁLLÁSMGyVL–KP
1. Murcia55447–36210
2. Rostock523407–3957
3. FALCO523383–4157
4. Sopot514377–4426

 

 

