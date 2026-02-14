Hozta a kötelezőt a Manchester City; a Newcastle búcsúztatta az Aston Villát az FA-kupában

A West Ham megszenvedett harmadosztályú ellenfelével, csak a hosszabbításban tudta kiharcolni a győzelmet. A Burton az utolsó 20 percre emberelőnybe került, de nem tudott egyenlíteni, így az élvonalbeli csapat jutott tovább. 0–1 – h. u.

A Burnley is harmadik ligás csapattal találkozott, és szintén megszerezte a vezetést, ám a Mansfield Town fordított, így bravúros módon továbbjutott. 1–2

A Manchester City korán előnybe került egy öngóllal, és ugyan a negyedosztályú Salford is dolgozott ki helyzeteket, egyenlíteni nem tudott. A hajrában Marc Guéhi biztosította be a hazaiak győzelmét, egy lecsorgót vágott a kapuba. 2–0

A West Brom meccskeretébe nem került be a magyar válogatott Callum Styles, nélküle került hátrányba csapata, amely aztán a második félidő közepén egyenlített. A szintén a Championshipben szereplő Norwich City a hajrában kétszer is betalált, ezzel kiharcolta a továbbjutást. 3–1

Egy másik másodosztályú párharc is hazai sikert hozott, a Southampton hosszabbítás után, 109. percben szerzett góllal ejtette ki a Leicester Cityt. 2–1 – h. u.

Az Aston Villa előnybe került a Newcastle ellen, Douglas Luiz emelte be a védelem mögé a labdát, Tammy Abraham ébrehem pedig nem hibázott. A szünet előtt emberhátrányba került a birminghami csapat, amelyet ellenfele kihasznált a második félidőben. Sandro Tonali előbb egy megpattanó lövéssel egyenlített, majd 23 méterről bombázott a jobb alsóba. A végén még Nick Woltemade szerzett szerencsés gólt, ezzel biztosították be győzelmüket és továbbjutásukat a „szarkák”. 1–3

ANGOL FA-KUPA

4. FORDULÓ

Burton (III.)–West Ham United 0–1 (Summerville 95.) – h. u.

Kiállítva: Potts (101., WHU)

Burnley–Mansfield Town (III.) 1–2 (Laurent 21., ill. Oates 53., L. Reed 80.)

Manchester City–Salford (IV.) 2–0 (Dorrington 6. – öngól, Guéhi 81.)

Norwich City (II.)–West Bromwich Albion (II.) 3–1 (Maghoma 31., Chrisene 82., M. Touré 90+3., ill. Maja 68.)

Southampton (II.)–Leicester City (II.) 2–1 (Larin 45+1. – 11-esből, Bree 109., ill. Skipp 52.) – h. u.

Aston Villa–Newcastle United 1–3 (Abraham 14., ill. Tonali 63., 76., Woltemade 88.)

Kiállítva: Bizot (45+1., Aston Villa)

Később

21.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Vasárnap játsszák

13.00: Birmingham City (II.)–Leeds United (Tv: Spíler1)

14.30: Grimsby Town (IV.)–Wolverhampton Wanderers

15.00: Oxford United (II.)–Sunderland

15.00: Stoke City (II.)–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Wigan Athletic (III.) (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

20.30: Macclesfield FC (VI.)–Brentford (Tv: Spíler1)

Március 3-án játsszák

20.45: Port Vale (III.)–Bristol City (II.)

Pénteken játszották

Hull City (II.)–Chelsea 0–4 (Neto 40., 51., 71., Estevao 59.)

Wrexham (II.)–Ipswich Town (II.) 1–0 (Windass 34.)