Férfi kosárlabda NB I: a Szeged megóvja a Szolnok elleni meccsét

2026.02.11. 07:49
(Fotó: Facebook, SZTE-Szedeák)
A férfi élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban szereplő SZTE-Szedeák saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy megóvja a Szolnok elleni bajnokiját.

A Szeged–Szolnok mérkőzést eredetileg január 10-én rendezték volna, ám a Szolnok nemzetközi kupakötelezettsége miatt egy hónappal halasztottak a felek.

Február 10-én már lejátszották a mérkőzést, ahol az esélyesebb Szolnok magabiztos, 36 pontos győzelmet aratott.

Az SZTE-Szedeák azonban a hivatalos Facebook-oldalán bejelentette a mérkőzés után, hogy a Magyar Kosárlabda Versenyszabályok 46.1/c pontja, vagyis játékos jogosulatlan szerepeltetése okán megóvta a meccset.

A Versenyszabályok 22.9 pont alapján a halasztást kérő csapatban csak azok a játékosok szerepelhetnek a mérkőzés új időpontjában, akik a mérkőzés eredeti, hivatalos műsorban rögzített időpontjában az adott sportszervezethez játékengedéllyel rendelkeztek. A Szolnoki Olajbányász 10-es számú játékosa, Szymon Wójcik a mérkőzés eredeti, 2026. január 10-i időpontjában nem volt a Szolnok játékosa, ennek ellenére a halasztott időpontban pályára lépett, ami jogosulatlan szerepeltetésnek minősül” – olvasható a szegediek Facebook-bejegyzésében.

Wójcik 17 pontot dobott a mérkőzésen.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉS
SZTE-SZEDEÁK–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 64–100 (19–27, 23–20, 8–27, 14–26)
Szeged, 1000 néző. Vezette: Mészáros B., Nagy V., Kovács N.
SZEGED: Vulikics 4, Cseh 6, Drenovac 14/3, Zsíros 3/3, Records 7. Csere: Mucza 2, Anda, Moss 20/9, Polányi 2, Papp B., Kis V. 2, Kis-Leizer 4. Edző: Andjelko Mandics
SZOLNOK: Somogyi 15, KRNJAJSZKI 20/6, Holt 2, Barnes 9/3, Skeens 11. Csere: Darthard 11/6, Rudner 3/3, WÓJCIK 17/3, Molnár M. 9, Dávid T. 3. Edző: Vedran Bosnic
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 5. p.: 6–14. 8. p.: 15–22. 12. p.: 21–29. 15. p.: 28–34. 19. p.: 40–43. 22. p.: 44–61. 25. p.: 46–58. 28. p.: 50–72. 33. p.: 52–76. 38. p.: 58–90
MESTERMÉRLEG
Andjelko Mandics: – Az első félidőben látottakkal elégedett vagyok. A második húsz percben a Szolnok megmutatta, mennyire erős és rutinos csapat, főleg védekezésben múlt felül bennünket.
Vedran Bosnic: – Felejthető első húsz perc után a folytatásban igazi csapatként játszottunk – fegyelmezetten védekeztünk, a támadásoknál pedig rendre jó döntéseket hoztunk.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K      

Relatív

P

  1. Szolnok

19

18

1

1791–1440

0.974

37

  2. Szombathely

19

15

4

1724–1509

0.895

34

  3. Fehérvár

19

13

6

1768–1635

0.842

32

  4. Kaposvár

19

12

7

1719–1667

0.816

31

  5. Debrecen

19

12

7

1577–1586

0.816

31

  6. Paks

19

10

9

1685–1622

0.763

29

  7. Sopron

19

10

9

1542–1519

0.763

29

  8. Honvéd

19

9

10

1530–1524

0.737

28

  9. Körmend

19

7

12

1667–1777

0.684

26

10. Kecskemét

19

6

13

1491–1615

0.658

25

11. Zalaegerszeg

19

6

13

1574–1693

0.658

25

12. Pécs

19

6

13

1588–1635

0.658

25

13. Oroszlány

19

4

15

1554–1735

0.605

23

14. Szeged*

19

5

14

1401–1654

0.605

23

*A Szegedtől egy pont levonva.

 

 

Szolnoki Olaj kosárlabda férfi kosárlabda NB I Szymon Wójcik SZTE-Szedeák óvás
