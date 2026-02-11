Férfi kosárlabda NB I: a Szeged megóvja a Szolnok elleni meccsét

A Szeged–Szolnok mérkőzést eredetileg január 10-én rendezték volna, ám a Szolnok nemzetközi kupakötelezettsége miatt egy hónappal halasztottak a felek.

Február 10-én már lejátszották a mérkőzést, ahol az esélyesebb Szolnok magabiztos, 36 pontos győzelmet aratott.

Az SZTE-Szedeák azonban a hivatalos Facebook-oldalán bejelentette a mérkőzés után, hogy a Magyar Kosárlabda Versenyszabályok 46.1/c pontja, vagyis játékos jogosulatlan szerepeltetése okán megóvta a meccset.

„A Versenyszabályok 22.9 pont alapján a halasztást kérő csapatban csak azok a játékosok szerepelhetnek a mérkőzés új időpontjában, akik a mérkőzés eredeti, hivatalos műsorban rögzített időpontjában az adott sportszervezethez játékengedéllyel rendelkeztek. A Szolnoki Olajbányász 10-es számú játékosa, Szymon Wójcik a mérkőzés eredeti, 2026. január 10-i időpontjában nem volt a Szolnok játékosa, ennek ellenére a halasztott időpontban pályára lépett, ami jogosulatlan szerepeltetésnek minősül” – olvasható a szegediek Facebook-bejegyzésében.

Wójcik 17 pontot dobott a mérkőzésen.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉS

SZTE-SZEDEÁK–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 64–100 (19–27, 23–20, 8–27, 14–26)

Szeged, 1000 néző. Vezette: Mészáros B., Nagy V., Kovács N.

SZEGED: Vulikics 4, Cseh 6, Drenovac 14/3, Zsíros 3/3, Records 7. Csere: Mucza 2, Anda, Moss 20/9, Polányi 2, Papp B., Kis V. 2, Kis-Leizer 4. Edző: Andjelko Mandics

SZOLNOK: Somogyi 15, KRNJAJSZKI 20/6, Holt 2, Barnes 9/3, Skeens 11. Csere: Darthard 11/6, Rudner 3/3, WÓJCIK 17/3, Molnár M. 9, Dávid T. 3. Edző: Vedran Bosnic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 5. p.: 6–14. 8. p.: 15–22. 12. p.: 21–29. 15. p.: 28–34. 19. p.: 40–43. 22. p.: 44–61. 25. p.: 46–58. 28. p.: 50–72. 33. p.: 52–76. 38. p.: 58–90

MESTERMÉRLEG

Andjelko Mandics: – Az első félidőben látottakkal elégedett vagyok. A második húsz percben a Szolnok megmutatta, mennyire erős és rutinos csapat, főleg védekezésben múlt felül bennünket.

Vedran Bosnic: – Felejthető első húsz perc után a folytatásban igazi csapatként játszottunk – fegyelmezetten védekeztünk, a támadásoknál pedig rendre jó döntéseket hoztunk.