Férfi kosárlabda NB I: a Szeged megóvja a Szolnok elleni meccsét
A Szeged–Szolnok mérkőzést eredetileg január 10-én rendezték volna, ám a Szolnok nemzetközi kupakötelezettsége miatt egy hónappal halasztottak a felek.
Február 10-én már lejátszották a mérkőzést, ahol az esélyesebb Szolnok magabiztos, 36 pontos győzelmet aratott.
Az SZTE-Szedeák azonban a hivatalos Facebook-oldalán bejelentette a mérkőzés után, hogy a Magyar Kosárlabda Versenyszabályok 46.1/c pontja, vagyis játékos jogosulatlan szerepeltetése okán megóvta a meccset.
„A Versenyszabályok 22.9 pont alapján a halasztást kérő csapatban csak azok a játékosok szerepelhetnek a mérkőzés új időpontjában, akik a mérkőzés eredeti, hivatalos műsorban rögzített időpontjában az adott sportszervezethez játékengedéllyel rendelkeztek. A Szolnoki Olajbányász 10-es számú játékosa, Szymon Wójcik a mérkőzés eredeti, 2026. január 10-i időpontjában nem volt a Szolnok játékosa, ennek ellenére a halasztott időpontban pályára lépett, ami jogosulatlan szerepeltetésnek minősül” – olvasható a szegediek Facebook-bejegyzésében.
Wójcik 17 pontot dobott a mérkőzésen.
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉS
SZTE-SZEDEÁK–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 64–100 (19–27, 23–20, 8–27, 14–26)
Szeged, 1000 néző. Vezette: Mészáros B., Nagy V., Kovács N.
SZEGED: Vulikics 4, Cseh 6, Drenovac 14/3, Zsíros 3/3, Records 7. Csere: Mucza 2, Anda, Moss 20/9, Polányi 2, Papp B., Kis V. 2, Kis-Leizer 4. Edző: Andjelko Mandics
SZOLNOK: Somogyi 15, KRNJAJSZKI 20/6, Holt 2, Barnes 9/3, Skeens 11. Csere: Darthard 11/6, Rudner 3/3, WÓJCIK 17/3, Molnár M. 9, Dávid T. 3. Edző: Vedran Bosnic
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 5. p.: 6–14. 8. p.: 15–22. 12. p.: 21–29. 15. p.: 28–34. 19. p.: 40–43. 22. p.: 44–61. 25. p.: 46–58. 28. p.: 50–72. 33. p.: 52–76. 38. p.: 58–90
MESTERMÉRLEG
Andjelko Mandics: – Az első félidőben látottakkal elégedett vagyok. A második húsz percben a Szolnok megmutatta, mennyire erős és rutinos csapat, főleg védekezésben múlt felül bennünket.
Vedran Bosnic: – Felejthető első húsz perc után a folytatásban igazi csapatként játszottunk – fegyelmezetten védekeztünk, a támadásoknál pedig rendre jó döntéseket hoztunk.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. Szolnok
19
18
1
1791–1440
0.974
37
|2. Szombathely
19
15
4
1724–1509
0.895
34
|3. Fehérvár
19
13
6
1768–1635
0.842
32
|4. Kaposvár
19
12
7
1719–1667
0.816
31
|5. Debrecen
19
12
7
1577–1586
0.816
31
|6. Paks
19
10
9
1685–1622
0.763
29
|7. Sopron
19
10
9
1542–1519
0.763
29
|8. Honvéd
19
9
10
1530–1524
0.737
28
|9. Körmend
19
7
12
1667–1777
0.684
26
|10. Kecskemét
19
6
13
1491–1615
0.658
25
|11. Zalaegerszeg
19
6
13
1574–1693
0.658
25
|12. Pécs
19
6
13
1588–1635
0.658
25
|13. Oroszlány
19
4
15
1554–1735
0.605
23
|14. Szeged*
19
5
14
1401–1654
0.605
23
|*A Szegedtől egy pont levonva.