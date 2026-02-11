Váradi Benedek: Kimondani is szép, hogy van esélyünk a nyolc közé jutásra

„Matematikailag a Sopotnak is van még esélye, de nyilván majdnem lehetetlen a küldetése – mondta Váradi Benedek, a Falco irányítója. – Ki-ki meccsre számítok, kint sikerült bravúrgyőzelmet elérnünk, amilyen a rostocki is volt. Kimondani is szép, hogy van esélyünk a nyolc közé jutni, ez nekünk és a magyar kosárlabdának is nagy eredmény. Örülök, hogy elértük kitűzött célunkat, a tizenhat közé jutást, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy szerdán is nyerjünk.”

Váradi úgy véli, az „ötven-ötvenes labdák” megszerzése, a lepattanózás és a védekezés a legfontosabb a Sopot ellen, amely fizikailag erős csapat, modern és gyors kosárlabdát játszik, ezt kontrollálnia kell a Falcónak és figyelni, hogy a lengyelek mezőnyemberei ne szerezzenek sok pontot és lepattanót. Az első mérkőzésen nem játszott a Sopotban a jó védőként ismert Paul Scruggs, aki a 2023–2024-es évadban Váradi csapattársa volt a bajnokcsapatban, de utána eligazolt.

„Rajta kívül a keretben van még két korábbi lengyel csapattársam, a szakmai stábban már nincs ismerős, az erőnléti edző és a fizioterapeuta viszont maradt – taglalta Váradi Benedek. – Nagyon jól éreztük magunkat kint a feleségemmel, az első mérkőzés után kikerült egy poszt a lengyelek közösségi oldalára, hogy Sopot mindig a második sárga-fekete otthonom lesz, és ez így is van, nagyszerű év volt, nem felejtem el, rengeteget fejlődtem és tanultam kint.”

Váradi Benedek nem gondolja, hogy a Murcia nem veszi komolyan németországi mérkőzést, de a Rostock nagyon jó csapat, a Bajnokok Ligája legjobb 16 gárdája közé jutó Würzburgot is megverte otthon vasárnap. Ennek ellenére a spanyol együttes tagjai sportemberek, nyilván szeretnék győztesen elhagyni a pályát, ám a Falcónak a saját meccsével kell foglalkoznia. A magyar bajnoki ezüstérmes legutóbb múlt szombaton Pakson nyert elsöprő utolsó negyeddel 86–78-ra, a záró felvonásban beestek a dobásai, illetve végig tartották magukat a játékosok ahhoz a tervhez, amit az edzők kitaláltak, bíztak magukban, és a végére is tudtak mozgósítani egy kis tartalékenergiát. A keret új érkezői mindent megtesznek, hogy a csapat segítségére legyenek, és minél jobb eredményt érjenek el az idény hátralévő részében. Váradi Benedeket arról is megkérdeztük, miként érintette, hogy ezúttal sem került be a magyar válogatott keretébe.

„Beszéltem Gasper Okorn szövetségi kapitánnyal, kapcsolatban álltunk, az a döntés született, hogy gyakorlatilag ugyanaz a keret marad, amelyik az előző »ablakban« szerepelt. Bármikor rendelkezésre állok, ha az egészségem engedi, ez nem is kérdés, de harmincegy évesen tudom, hogy szükséges a fiatalítás, és a vébéselejtező jó lehetőség erre. Mindenki bizonyít is, nagyon jól játszottak a srácok az első meccseken, szurkolok nekik, bízom benne, hogy most is hasonlóképp teljesítenek.”

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-kupa, második csoportkör

K-csoport, 6. (utolsó) forduló

18.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Trafl Sopot (lengyel)