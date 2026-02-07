Női kosárlabda NB I: a Cegléd kiütötte a Győrt, Szekszárdon nyert a DVTK

A házigazdáknál Jada Walker, a vendégeknél Fárbás Eliza dobott 23 pontot.

A játéknap további meccsein a DVTK Szekszárdon nyert, a Cegléd 115 pontot dobott a Győrnek, míg a Pécs a Vasas Akadémia vendégeként tudott nyerni.

A nap utolsó mérkőzésén a Sopron sima győzelmet aratott a TFSE otthonában. Az amerikai Samantha Jean Fuehring húsz, a szlovén Zala Friskovec 18 ponttal járult hozzá a sikerhez.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda 77–73 (16–12, 19–14, 18–19, 24–28)

E.ON Sportcsarnok, 150 néző. V: Frányó, Kovács N., Szőts.

CSATA: J. WALKER 23, Rimdal 10/6, Tózer-Nemes 1, Varga-Aradi 5, Z. WILLIAMS 7. Csere: HEGEDŰS J. 12/6, Biczó, BORICSICS 16, Wentzel 3/3, Vári. Edző: Tursics Krisztián

BEAC: M. Moore 7/6, Varga S. 6, DRAHOS 15/6, FÁRBÁS ELIZA 23/3, OZOLA 10/6. Csere: Dobó 4, Dalce 4, Vég-Dudás 4, Szauter. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–2. 8. p.: 12–8. 12. p.: 16–16. 16. p.: 25–22. 18. p.: 30–22. 23. p.: 41–36. 28. p.: 49–43. 32. p.: 57–47. 36. p.: 66–52. 39. p.: 71–64. Kipontozódott: Dobó (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Tursics Krisztián: – Kicsivel simább volt, mint amit az eredmény mutat, 37 percig magas szinten kosárlabdáztunk, 18 ponttal is vezettünk, ez is ezt mutatja. Az utolsó három percben a BEAC minden mindegy alapon elkezdett letámadni és támadni, bedobálgatta a triplákat, és az agyonnyert mérkőzést nem sikerült végig kontrollálva simábban megnyerni. Emiatt van egy kis hiányérzetem, de örülök a győzelemnek.

Mészárosné Kovács Andrea: – A második félidőben a rossz kezdést követően lett volna lehetőségünk visszajönni a mérkőzésbe, de a sok eladott labda és egyéb hiba miatt ez nem jött össze. Igyekszünk kijavítani a hibáinkat, és a következő mérkőzésen kamatoztatni ezt.

Tarr KSC Szekszárd–DVTK HunTherm 79–98 (24–27, 15–23, 23–23, 17–25)

Szekszárd, 950 néző. V: Kapitány, Jankovics, Téczely.

SZEKSZÁRD: DOMBAI 16/9, BAA 12/6, Theodoreán 8/6, KARLEN 18, Szücs G. 7/3. Csere: GAKDENG 10, Nyári 6/6, Hencsik, Pomsár 2. Edző: Magyar Bianka

DVTK: Miklós M. 13/6, LELIK 17/6, Ginzo 12/3, Toman P. 9/3, Grigalauskyte 10. Csere: AHO N. 16/6, WESTBELD 15/3, Aho T. 2, Takács B. 4, Smuda. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 2. perc: 7–6. 4. p.: 7–13. 8. p.: 20–23. 13. p.: 24–34. 15. p.: 29–40. 19. p.: 39–44. 22. p.: 41–58. 26. p.: 50–66. 30. p.: 62–73. 33. p.: 65–82. 37. p.: 77–89. Kipontozódott: Karlen (35. p.), Baa (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Büszke vagyok a játékosaimra, mert képesek voltak félretenni a nehézségeinket, és az utolsó pillanatig megnehezítették a Diósgyőr dolgát. Javult a kép a soproni meccshez képest, nem voltak hosszú negatív periódusaink, azonban néha könnyű kosarakat engedtünk ellenfelünknek. Köszönet a csapatnak, hogy nem adta fel és külön Dombai Rékának, hogy betegen vállalta a játékot.

Völgyi Péter: – Olyan mérkőzést kaptunk, amilyenre számítottunk. Sok kosár esett, mi sajnos csak a második és a negyedik negyedben tudtunk úgy védekezni, hogy megakadályozzuk a Szekszárdot a gyors kosárszerzésben. Ez az eredmény jónak számít azután, hogy néhány napja még Zaragozában játszottunk Euroliga-találkozót. Védekezésben stabilabbnak kell lennünk, hogy előrébb tudjunk lépni.

Vasas Akadémia–NKA Universitas Pécs 57–81 (22–34, 15–22, 12–12, 8–13)

Pasaréti út, 120 néző. V: Földházi, Lengyel, Nagy Zs.

VASAS: Angyal B. 9/3, Szerencsés, Kendelényi 4, Madár E. 6, Molnár-Budácsik. Csere: JÁHNI 16/6, Czirkos, GYÖNGYÖSI 10/6, Szirony 2, Mayr 8, Kárpáthegyi 2. Edző: Nenad Markovics

PÉCS: Studer Á. 9/3, RÁTKAI 8/3, Varga A. 9/3, TÖRÖK Á. 11/3, REISINGEROVÁ 11. Csere: Dúl P. 4, JOSEPOVITS 6, Held 6/3, Olawuyi 3, TÓTH O. 9/3, Szmailbegovics 5/3. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 4. perc: 13–7. 7. p.: 13–19. 12. p.: 25–39. 16. p.: 29–47. 19. p.: 34–54. 23. p.: 41–58. 28. p.: 48–65. 33. p.: 51–74. 37. p.: 53–78.

MESTERMÉRLEG

Nenad Markovics: – Nem lepődtünk meg azon, hogy a Pécs keményen fog játszani, hiszen egész idényben ez jellemző rá. A játékvezetők is kézben tartották a meccset, ami nagyon nehéz egy ilyen iramú és keménységű összecsapáson. A rutin és a minőség mindenképp a vendégek oldalán volt, de büszke vagyok a csapatomra.

Djokics Zseljko: – Az első félidőben nagyon jól támadtunk, védekezésben viszont voltak hibáink, a nagyszünet után pedig megfordult a forgatókönyv. Kiválóan védekeztünk, ám sok hibát követtünk el elöl, több eladott labdánk is volt és pontatlanok voltak a dobásaink. Örülök, hogy mindenki kivette a részét a sikerből, komolyan készültünk a Vasasból. Nehéz szériában vagyunk, hiszen sorozatban ez a harmadik idegenbeli meccsünk volt.

VBW CEKK Cegléd–Uni Győr 115–61 (24–14, 35–14, 24–16, 32–17)

Cegléd, 305 néző. V: Rózsavölgyi, Németh P., Gombos M.

CEGLÉD: WALKER 42/6, Szoboszlai M., Farkas 5, BICKLE 26/6, SZÉKI-BARNAI 11. Csere: ZSÁMÁR P. 11/9, Albert 4, Király, Viszmeg 8/6, SZERELEM-KOBOLÁK 6, Felső 2. Edző: Földi Attila

GYŐR: Rozmán 3, Gálos, Baffy 2, DUBEI 15/6, Jelenc 12/6. Csere: ZSEBE-WENINGER 11, Szelcova 6, Ács 9/3, Katona, Bánszegi 3/3. Edző: Gálos László

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–3. 7. p.: 14–9. 12. p.: 28–17. 15. p.: 35–23. 18. p.: 46–26. 23. p.: 61–32. 25. p.: 68–32. 28. p.: 71–37. 32. p.: 86–44. 35. p.: 96–50. 38. p.: 107–56

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – Elismerésem a lányoknak, szenzációs mérkőzést játszottak. Szépen edzettünk a héten, meg is lett az eredménye, és be tudtuk tartani az utasításokat, főleg védekezésben és főleg az első félidőben. Nyilván a második félidőben már sok cserével játszottunk, egy kicsit a védekezésünk alapjain is változtattunk. Remekül álltunk hozzá, folytatni kell ebben a ritmusban a munkát a jövőben, és bízunk benne, hogy a következő hetekben is tudunk majd nyerni.

Gálos László: – Nyilván a Cegléd erősítései lendítettek a csapaton. Ebből kell nekünk kimászni és a playoutra készülni.

TFSE–Sopron Basket 66–95 (18–26, 23–27, 17–17, 8–25)

Csörsz u., 300 néző. V: Makrai, Gruber, Pozsonyi.

TFSE: DONARSKI 14, PUSZTAI P. 19/3, Gábor 7/6, MÁNYOKY R. 17/9, Vígh B. Csere: Vladár 3/3, Kádár O. 2, Takács D. 4. Edző: Hegedűs Péter

SOPRON: Papp K. 3/3, FRISKOVEC 18/6, Sinka-Pálinkás, WALLACK 15/3, FUEHRING 20. Csere: Brooks 4, Mühl 11/3, BÖRÖNDY V. 15/3, Sitku Zs. 7/3, Rokob, Laczkó 2. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–10. 8. p.: 11–22. 12. p.: 20–28. 15. p.: 26–36. 18. p.: 34–49. 23. p.: 45–55. 27. p.: 55–61. 33. p.: 60–74. 37. p.: 62–88. Kipontozódott: Gábor (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Összességében nagyon elégedett vagyok a játékkal, még ha az eredmény nem is ezt mutatja. A végén már kinyílt az olló, mert heten maradtunk és nem is nagyon tudtunk cserélni. Aki játszott, próbálta megoldani a saját képességeihez mérten a feladatát. Nyilván más kaliberű játékosai vannak a Sopronnak, ez természetesen semmit sem vesz el az érdeméből.

Gáspár Dávid: – Örülünk, hogy teljes csapattal tudtunk kiállni. A hozzáértő szemek látják, hogy vannak még problémáink. Készülünk a rájátszásra is, de ahogy mondani szoktuk, lépésről lépésre haladunk, úgyhogy ott még nem tartunk. Azt gondolom, a második félidőben sikerült igazán alkalmazkodni az alacsony szerkezethez, amelyben a TFSE játszott. Nagyon sok betörés, egy egyezések, labda nélküli zárások, labdás kettő kettők voltak, amelyeknek a kivédése az első félidőben problémát okozott.