Női kosárlabda NB I: a Cegléd kiütötte a Győrt, Szekszárdon nyert a DVTK

2026.02.07. 19:04
Győzött a DVTK (Fotó: Somogyi Gábor/hunbasket.hu)
Csata TKK női kosárlabda NB I ELTE-BEAC Újbuda ELTE BEAC
A Csata TKK hazai pályán 77–73-ra nyert az ELTE BEAC Újbuda ellen a női kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján.

A házigazdáknál Jada Walker, a vendégeknél Fárbás Eliza dobott 23 pontot.

A játéknap további meccsein a DVTK Szekszárdon nyert, a Cegléd 115 pontot dobott a Győrnek, míg a Pécs a Vasas Akadémia vendégeként tudott nyerni.

A nap utolsó mérkőzésén a Sopron sima győzelmet aratott a TFSE otthonában. Az amerikai Samantha Jean Fuehring húsz, a szlovén Zala Friskovec 18 ponttal járult hozzá a sikerhez.

NŐI KOSÁRLABDA NB I
Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda 77–73 (16–12, 19–14, 18–19, 24–28)
E.ON Sportcsarnok, 150 néző. V: Frányó, Kovács N., Szőts. 
CSATA: J. WALKER 23, Rimdal 10/6, Tózer-Nemes 1, Varga-Aradi 5, Z. WILLIAMS 7. Csere: HEGEDŰS J. 12/6, Biczó, BORICSICS 16, Wentzel 3/3, Vári. Edző: Tursics Krisztián
BEAC: M. Moore 7/6, Varga S. 6, DRAHOS 15/6, FÁRBÁS ELIZA 23/3, OZOLA 10/6. Csere: Dobó 4, Dalce 4, Vég-Dudás 4, Szauter. Edző: Mészárosné Kovács Andrea
Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–2. 8. p.: 12–8. 12. p.: 16–16. 16. p.: 25–22. 18. p.: 30–22. 23. p.: 41–36. 28. p.: 49–43. 32. p.: 57–47. 36. p.: 66–52. 39. p.: 71–64. Kipontozódott: Dobó (40. p.) 

MESTERMÉRLEG

Tursics Krisztián: – Kicsivel simább volt, mint amit az eredmény mutat, 37 percig magas szinten kosárlabdáztunk, 18 ponttal is vezettünk, ez is ezt mutatja. Az utolsó három percben a BEAC minden mindegy alapon elkezdett letámadni és támadni, bedobálgatta a triplákat, és az agyonnyert mérkőzést nem sikerült végig kontrollálva simábban megnyerni. Emiatt van egy kis hiányérzetem, de örülök a győzelemnek.

Mészárosné Kovács Andrea: – A második félidőben a rossz kezdést követően lett volna lehetőségünk visszajönni a mérkőzésbe, de a sok eladott labda és egyéb hiba miatt ez nem jött össze. Igyekszünk kijavítani a hibáinkat, és a következő mérkőzésen kamatoztatni ezt.

Tarr KSC Szekszárd–DVTK HunTherm 79–98 (24–27, 15–23, 23–23, 17–25)
Szekszárd, 950 néző. V: Kapitány, Jankovics, Téczely. 
SZEKSZÁRD: DOMBAI 16/9, BAA 12/6, Theodoreán 8/6, KARLEN 18, Szücs G. 7/3. Csere: GAKDENG 10, Nyári 6/6, Hencsik, Pomsár 2. Edző: Magyar Bianka
DVTK: Miklós M. 13/6, LELIK 17/6, Ginzo 12/3, Toman P. 9/3, Grigalauskyte 10. Csere: AHO N. 16/6, WESTBELD 15/3, Aho T. 2, Takács B. 4, Smuda. Edző: Völgyi Péter
Az eredmény alakulása. 2. perc: 7–6. 4. p.: 7–13. 8. p.: 20–23. 13. p.: 24–34. 15. p.: 29–40. 19. p.: 39–44. 22. p.: 41–58. 26. p.: 50–66. 30. p.: 62–73. 33. p.: 65–82. 37. p.: 77–89. Kipontozódott: Karlen (35. p.), Baa (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Büszke vagyok a játékosaimra, mert képesek voltak félretenni a nehézségeinket, és az utolsó pillanatig megnehezítették a Diósgyőr dolgát. Javult a kép a soproni meccshez képest, nem voltak hosszú negatív periódusaink, azonban néha könnyű kosarakat engedtünk ellenfelünknek. Köszönet a csapatnak, hogy nem adta fel és külön Dombai Rékának, hogy betegen vállalta a játékot.

Völgyi Péter: – Olyan mérkőzést kaptunk, amilyenre számítottunk. Sok kosár esett, mi sajnos csak a második és a negyedik negyedben tudtunk úgy védekezni, hogy megakadályozzuk a Szekszárdot a gyors kosárszerzésben. Ez az eredmény jónak számít azután, hogy néhány napja még Zaragozában játszottunk Euroliga-találkozót. Védekezésben stabilabbnak kell lennünk, hogy előrébb tudjunk lépni.

Vasas Akadémia–NKA Universitas Pécs 57–81 (22–34, 15–22, 12–12, 8–13)
Pasaréti út, 120 néző. V: Földházi, Lengyel, Nagy Zs. 
VASAS: Angyal B. 9/3, Szerencsés, Kendelényi 4, Madár E. 6, Molnár-Budácsik. Csere: JÁHNI 16/6, Czirkos, GYÖNGYÖSI 10/6, Szirony 2, Mayr 8, Kárpáthegyi 2. Edző: Nenad Markovics
PÉCS: Studer Á. 9/3, RÁTKAI 8/3, Varga A. 9/3, TÖRÖK Á. 11/3, REISINGEROVÁ 11. Csere: Dúl P. 4, JOSEPOVITS 6, Held 6/3, Olawuyi 3, TÓTH O. 9/3, Szmailbegovics 5/3. Edző: Djokics Zseljko
Az eredmény alakulása. 4. perc: 13–7. 7. p.: 13–19. 12. p.: 25–39. 16. p.: 29–47. 19. p.: 34–54. 23. p.: 41–58. 28. p.: 48–65. 33. p.: 51–74. 37. p.: 53–78.
MESTERMÉRLEG
Nenad Markovics: – Nem lepődtünk meg azon, hogy a Pécs keményen fog játszani, hiszen egész idényben ez jellemző rá. A játékvezetők is kézben tartották a meccset, ami nagyon nehéz egy ilyen iramú és keménységű összecsapáson. A rutin és a minőség mindenképp a vendégek oldalán volt, de büszke vagyok a csapatomra.
Djokics Zseljko: – Az első félidőben nagyon jól támadtunk, védekezésben viszont voltak hibáink, a nagyszünet után pedig megfordult a forgatókönyv. Kiválóan védekeztünk, ám sok hibát követtünk el elöl, több eladott labdánk is volt és pontatlanok voltak a dobásaink. Örülök, hogy mindenki kivette a részét a sikerből, komolyan készültünk a Vasasból. Nehéz szériában vagyunk, hiszen sorozatban ez a harmadik idegenbeli meccsünk volt.

VBW CEKK Cegléd–Uni Győr 115–61 (24–14, 35–14, 24–16, 32–17)
Cegléd, 305 néző. V: Rózsavölgyi, Németh P., Gombos M. 
CEGLÉD: WALKER 42/6, Szoboszlai M., Farkas 5, BICKLE 26/6, SZÉKI-BARNAI 11. Csere: ZSÁMÁR P. 11/9, Albert 4, Király, Viszmeg 8/6, SZERELEM-KOBOLÁK 6, Felső 2. Edző: Földi Attila
GYŐR: Rozmán 3, Gálos, Baffy 2, DUBEI 15/6, Jelenc 12/6. Csere: ZSEBE-WENINGER 11, Szelcova 6, Ács 9/3, Katona, Bánszegi 3/3. Edző: Gálos László
Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–3. 7. p.: 14–9. 12. p.: 28–17. 15. p.: 35–23. 18. p.: 46–26. 23. p.: 61–32. 25. p.: 68–32. 28. p.: 71–37. 32. p.: 86–44. 35. p.: 96–50. 38. p.: 107–56
MESTERMÉRLEG
Földi Attila: – Elismerésem a lányoknak, szenzációs mérkőzést játszottak. Szépen edzettünk a héten, meg is lett az eredménye, és be tudtuk tartani az utasításokat, főleg védekezésben és főleg az első félidőben. Nyilván a második félidőben már sok cserével játszottunk, egy kicsit a védekezésünk alapjain is változtattunk. Remekül álltunk hozzá, folytatni kell ebben a ritmusban a munkát a jövőben, és bízunk benne, hogy a következő hetekben is tudunk majd nyerni.
Gálos László: – Nyilván a Cegléd erősítései lendítettek a csapaton. Ebből kell nekünk kimászni és a playoutra készülni.

TFSE–Sopron Basket 66–95 (18–26, 23–27, 17–17, 8–25)
Csörsz u., 300 néző. V: Makrai, Gruber, Pozsonyi. 
TFSE: DONARSKI 14, PUSZTAI P. 19/3, Gábor 7/6, MÁNYOKY R. 17/9, Vígh B. Csere: Vladár 3/3, Kádár O. 2, Takács D. 4Edző: Hegedűs Péter
SOPRON: Papp K. 3/3, FRISKOVEC 18/6, Sinka-Pálinkás, WALLACK 15/3, FUEHRING 20. Csere: Brooks 4, Mühl 11/3, BÖRÖNDY V. 15/3, Sitku Zs. 7/3, Rokob, Laczkó 2Edző: Gáspár Dávid
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–10. 8. p.: 11–22. 12. p.: 20–28. 15. p.: 26–36. 18. p.: 34–49. 23. p.: 45–55. 27. p.: 55–61. 33. p.: 60–74. 37. p.: 62–88. Kipontozódott: Gábor (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Összességében nagyon elégedett vagyok a játékkal, még ha az eredmény nem is ezt mutatja. A végén már kinyílt az olló, mert heten maradtunk és nem is nagyon tudtunk cserélni. Aki játszott, próbálta megoldani a saját képességeihez mérten a feladatát. Nyilván más kaliberű játékosai vannak a Sopronnak, ez természetesen semmit sem vesz el az érdeméből.

Gáspár Dávid: – Örülünk, hogy teljes csapattal tudtunk kiállni. A hozzáértő szemek látják, hogy vannak még problémáink. Készülünk a rájátszásra is, de ahogy mondani szoktuk, lépésről lépésre haladunk, úgyhogy ott még nem tartunk. Azt gondolom, a második félidőben sikerült igazán alkalmazkodni az alacsony szerkezethez, amelyben a TFSE játszott. Nagyon sok betörés, egy egyezések, labda nélküli zárások, labdás kettő kettők voltak, amelyeknek a kivédése az első félidőben problémát okozott.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Pécs19191664–11371.000 38 
2. DVTK191811652–10870.974 37 
3. Sopron191631643–11830.921 35 
4. Szekszárd191361567–13420.842 32 
5. TFSE191271395–13290.816 31 
6. Csata198111344–13480.711 27 
7. Vasas198111240–13720.711 27 
8. BEAC197121253–14220.684 26 
9. Székesfehérvár184141318–16640.611 22 
10. Cegléd194151186–14940.605 23 
11. Győr193161309–16210.579 22 
12. Szigetszentmiklós181171080–16520.528 19 

 

