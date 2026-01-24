A Szekszárd 45 pontos különbséggel verte meg a Győrt, simán nyert a Pécs is a női kosárlabda NB I-ben

A Győr nyolc percen át tudta tartani a lépést, ekkor a Szekszárd egy 10–0-s rohammal ellépett, a nagyszünetben pedig már 19 ponttal vezetett. A fordulás után tovább nyílt az olló, a hazaiak 45 pontos különbséggel verték meg a kisalföldi csapatot, amely immár kilenc meccse képtelen nyerni. 108–63

Negyedórán át szoros volt a mérkőzés, ezt követően a Vasas Akadémia 10 pontos előnyre tett szert. A harmadik negyed végére elfáradt a Dávid Kornél KA, így magabiztos hazai siker született. 81–55

A Cegléd 15–2-vel kezdett, de a második negyedben feljött mínusz négyre a BEAC. A harmadik játékrészt 19 ponttal megnyerték a hazaiak, amivel eldöntötték a mérkőzést, és ugyan a végén a vendégek kicsit javítottak, így is váratlanul sima vereséget szenvedtek.

A szoros első negyed után a második közepén már 10 ponttal vezetett a bajnokságban hibátlan Pécs, de a nagyszünet előtt 18 pont is volt a két csapat között a különbség. A TFSE a harmadik játékrészben még jobban leszakadt, a listavezető pedig végül 30 pontos sikert aratott. 51–81

NŐI KOSÁRLABDA NB I

17. FORDULÓ

TARR KSC SZEKSZÁRD–UNI GYŐR 108–63 (32–23, 25–15, 28–9, 23–16)

Szekszárd, 900 néző. V: Praksch, Kovács N., Földesi

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 7/3, DOMBAI 19/3, Holcz 14, Szücs G. 10/6, GAKDENG 32. Csere: KARLEN 16/6, Theodoreán 3/3, Nyári 5/3, Hencsik 2. Edző: Magyar Bianka

GYŐR: Rozmán 10/6, Zsebe-Weninger 16/3, DUBEI 11/3, Lép, Jelenc 11. Csere: Selcova 4, Gálos 2, Bánszegi 3/3, Baffy 4, Katona 2. Edző: Gálos László

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–2. 6. p.: 12–15. 12. p.: 32–25. 16. p.: 40–33. 22. p.: 61–38. 25. p.: 69–42. 28. p.: 76–42. 32. p.: 89–51. 35. p.: 95–56. 38. p.: 103–56

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Háromnaponta meccset játszunk, fárasztó időszak van mögöttünk. A második félidei védekezésünk döntött. Jól kontrolláltuk a Győr kulcsjátékosait, igazi csapatjátékot mutatva szereztük meg a győzelmet.

Gálos László: – A Szekszárd motiváltan, élesen játszott végig. Sajnos a centerünk faultproblémái meghatározták a meccsünket. Rengeteg támadólepattanót szedett a Szekszárd, ennek is köszönhetően elbizonytalanodunk. Gyors indításból harmincegy pontot kaptunk, ez nagyon sok. A következő találkozóra ki kell javítani a hibákat.

VASAS AKADÉMIA–DÁVID KORNÉL KA 81–55 (18–15, 15–11, 19–12, 29–17)

Budapest, Pasaréti út, 150 néző. V: Varga-Záray, Gruber, Szőts

VASAS: ANGYAL B. 14, Szoboszlai L., Szerencsés 4, Jáhni 7/3, KISS A. 7. Csere: GYÖNGYÖSI 12/6, Kendelényi 7/3, Szirony 5/3, Molnár-Budácsik 6, MADÁR E. 19. Edző: Nenad Markovics

DKKA: Simmons 5, DEANS 27/15, Küllős, Laufer 7/3, Salamon Zs. 14/12. Csere: Raffay, Madár K., Dávid 2, Szűcs L., Ehmann. Edző: Gáll Tamás

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–0. 7. p.: 11–10. 12. p.: 20–15. 16. p.: 25–18. 19. p.: 31–21. 23. p.: 38–28. 28. p.: 45–36. 33. p.: 59–40. 37. p.: 72–42

MESTERMÉRLEG

Nenad Markovics: – Nehéz olyan csapat ellen játszani, mint a DKKA, hiszen Kirsten Deans személyében kiváló vezére van, az ő tudására alapozva pedig a csapat taktikája is sokszor kiszámíthatatlan. Védekezésünket egyértelműen arra alapoztuk, hogy őt megállítsuk, és ez annak ellenére is sikerült, hogy huszonhét pontot dobott. A félidőt követően tudtuk igazán kézbe venni az irányítást, megbeszéltük az öltözőben, hogy ha negyven percen keresztül tartani tudjuk a tempót, akkor a végére megnyugtató előnyt fogunk kialakítani.

Gáll Tamás: – Uralni tudta a meccset a Vasas, és a játék képe alapján megérdemelten nyert. Sajnos egy fecske nem csinál nyarat, a csapat hozzáadott értéke kevés volt ahhoz, hogy ma labdába tudjunk rúgni. Deans is hibázott, de valljuk be, nem kapott ezúttal semmilyen támogatást a társaktól. Rengeteg labdát adtunk el, amit a Vasas jól kihasznált. Nincs mit szépíteni, ez ócska mérkőzés volt, amiből nem tanulnunk kell, hanem minél hamarabb elfelejtenünk, és építkeznünk tovább.

VBW CEKK CEGLÉD–ELTE BEAC ÚJBUDA 88–69 (24–11, 16–21, 32–13, 16–24)

Cegléd, 314 néző. V: Lengyel, Nepp, Nagy Zs.

CEGLÉD: WALKER 36/12, Albert 7/3, Farkas P. 14/9, BICKLE 16/6, SZÉKI-BARNAI 13. Csere: Zsámár P., Szerelem-Kobolák 1, Szoboszlai M. 1, Király. Edző: Földi Attila

BEAC: DRAHOS 23/6, Varga S. 9/3, Moore 12, Ozola 2, FÁRBÁS 10. Csere: Dobó 10, Koch, Dalce 3, Vég-Dudás, Szauter. Edző: Mészáros Vivien Marianna

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–2. 7. p.: 15–2. 13. p.: 24–17. 15. p.: 28–21. 18. p.: 34–25. 23. p.: 48–32. 25. p.: 52–37. 28. p.: 61–41. 32. p.: 74–49. 37. p.: 77–63. 39. p.: 84–69

Kipontozódott: Drahos (39. p.), Ozola (37. p.), Moore (35. p.)

Kiállítva: Caitlin Bickle (35. p.)

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – Úgy gondolom, az utolsó negyedig rendkívül jól játszottunk. A végén volt egy kis pánik, de szerencsére sikerült akkora előnyt kiépíteni, hogy ebből már nem volt probléma. Köszönöm a vezetőségnek, hogy lehetővé tette, hogy egy ilyen játékos csatlakozzon a keretünkhöz, mint Caitlin Bickle. Egyértelműen látszik, vele mekkora minőséget nyert a csapat. Nincsenek nagy csodák: több minőségi játékos, jobb eredmények.

Mészáros Vivien Marianna: – A Cegléd kiválóan felkészült belőlünk és a védekezésünkből, mindezt a támadóoldalon nagyon jól tudta értékesíteni. Tegyük hozzá, kiváló napot fogtak ki a hazaiak a dobószázalékot tekintve. Mi sok hárompontost és büntetőt hagytunk ki, de ennek ellenére majdnem hetven pontot dobtunk, ami nem lenne rossz teljesítmény, de az nem megengedhető, hogy nyolcvannyolcat kapunk. A küzdésért egyébként köszönet a lányoknak, de ezt legközelebb pontosabban kell végrehajtani.

TFSE–NKA UNIVERSITAS PÉCS 51–81 (14–18, 11–23, 10–22, 16–18)

Budapest, Dr. Koltai Jenő Sportközpont, 200 néző. V: Rózsavölgyi, Popgyákunik, Csák

TFSE: DÚL T. 13, Donarski 14/6, Pusztai P., Vladár 5, Vígh B. 2. Csere: Gábor 7/6, Takács D. 5, Bacsó 5/3. Edző: Hegedűs Péter

PÉCS: Studer Á. 3/3, RÁTKAI 6, Szmailbegovics 10/6, Varga A. 8/3, REISINGEROVÁ 17. Csere: DÚL P. 7/3, Held 3/3, JOSEPOVITS 8, Tóth O., Olawuyi 2, TÖRÖK Á. 17/3, Halmágyi Kitti. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–4. 8. p.: 10–16. 12. p.: 17–18. 15. p.: 19–29. 19. p.: 23–39. 23. p.: 28–47. 27. p.: 33–57. 33. p.: 37–68. 37. p.: 45–77

Kipontozódott: Josepovits (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Összességében nem játszottunk rosszul. Nyilvánvalóan már a bemelegítéskor is látszódott, hogy létszámban és fizikailag is jókora különbség van a két csapat között. Küzdöttek a lányok, vetődtünk még a végén is a labdákért. Nem dobtuk be a törölközőt annak ellenére, hogy a mérkőzés kimenetele viszonylag hamar eldőlt.

Djokics Zseljko: – Nem volt könnyű itt játszani, mert a TF szerkezet nélküli volt, öt külső emberrel. Ez a felállás, amely mindig megnehezíti a dolgunkat, mert több a magasemberünk, és van erre egy szisztémánk védekezésben. Próbáltunk játszani a saját stílusunkban mind támadásban, mind pedig védekezésben, s jól is játszottunk. Amennyiben nem adunk el húsz labdát, ez a meccs a mi szempontunkból hasznos és jó lett volna.

Vasárnap játsszák

17.00: Csata TKK–Sopron Basket

19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–DVTK Hun-Therm

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Pécs 17 17 – 1488–1017 1.000 34 2. DVTK 16 15 1 1349–890 0.969 31 3. Sopron 16 13 3 1384–1000 0.906 29 4. Szekszárd 17 13 4 1425–1157 0.882 30 5. TFSE 17 12 5 1278–1148 0.853 29 6. Vasas 17 7 10 1100–1230 0.706 24 7. Csata 16 6 10 1129–1123 0.688 22 8. BEAC 17 6 11 1096–1270 0.676 23 9. Székesfehérvár 17 4 13 1243–1580 0.618 21 10. Győr 17 3 14 1187–1423 0.588 20 11. Cegléd 17 3 14 1008–1338 0.588 20 12. Szigetszentmiklós 16 1 15 938–1449 0.531 17

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.