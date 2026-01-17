A Vasas visszavágott a BEAC-nak a kupavereségért a női kosárlabda NB I-ben

Nemzeti Sportrádió

2026.01.17.
Szerencsés Tamara
A női kosárlabda NB I 16. fordulójában a Vasas 71–58-ra győzött az ELTE BEAC vendégeként.

 

A piros-kékek szinte végig vezettek, ám a harmadik negyed hajrájáig nyitott volt a meccs. Azt követően viszont a Vasas állva hagyta a hazaiakat és a zárónegyed derekán már 17 pontos előnyben is volt, a győzelmet pedig nem engedte ki a kezéből.

A két csapat másfél hete, a Magyar Kupa negyeddöntőjében is megmérkőzött egymással, akkor a BEAC győzött és jutott ezzel a négyes döntőbe.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I 
16. forduló
ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia 58–71 (12–17, 14–13, 15–17, 17–24)

Később
19.00: TFSE–Uni Győr

Jegyzőkönyv és tabella később.

 

Ezek is érdekelhetik