A Vasas visszavágott a BEAC-nak a kupavereségért a női kosárlabda NB I-ben

A piros-kékek szinte végig vezettek, ám a harmadik negyed hajrájáig nyitott volt a meccs. Azt követően viszont a Vasas állva hagyta a hazaiakat és a zárónegyed derekán már 17 pontos előnyben is volt, a győzelmet pedig nem engedte ki a kezéből.

A két csapat másfél hete, a Magyar Kupa negyeddöntőjében is megmérkőzött egymással, akkor a BEAC győzött és jutott ezzel a négyes döntőbe.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

16. forduló

ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia 58–71 (12–17, 14–13, 15–17, 17–24)

Később

19.00: TFSE–Uni Győr

Jegyzőkönyv és tabella később.