A Vasas visszavágott a BEAC-nak a kupavereségért a női kosárlabda NB I-ben
A női kosárlabda NB I 16. fordulójában a Vasas 71–58-ra győzött az ELTE BEAC vendégeként.
A piros-kékek szinte végig vezettek, ám a harmadik negyed hajrájáig nyitott volt a meccs. Azt követően viszont a Vasas állva hagyta a hazaiakat és a zárónegyed derekán már 17 pontos előnyben is volt, a győzelmet pedig nem engedte ki a kezéből.
A két csapat másfél hete, a Magyar Kupa negyeddöntőjében is megmérkőzött egymással, akkor a BEAC győzött és jutott ezzel a négyes döntőbe.
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
16. forduló
ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia 58–71 (12–17, 14–13, 15–17, 17–24)
Később
19.00: TFSE–Uni Győr
Jegyzőkönyv és tabella később.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik