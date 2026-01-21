A Szekszárd 31 ponttal legyőzte a Szingetszentmiklóst a női kosárlabda NB I-ben

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

13. forduló

BKG-Prima Szigetszentmiklós–Tarr KSC Szekszárd 75–106 (23–28, 15–26, 17–21, 20–31)

Szigetszentmiklós, 222 néző. V: Nagy V., Pozsonyi, Nagy Zs.

SZIGETSZENTMIKLÓS: TENYÉR 10, Kiss L. 8/6, Zsámár L. 3/3, Sakeviciute 8, THURMAN 24/3. Csere: BISZAK 11/3, Kiss-Szabó E., Hévízi, Csoma 4, Kékesi, Szeitl 7/3. Edző: Horváth Richárd

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 6, HOLCZ 19/6, DOMBAI 25/6, SZŰCS G. 12/3, KARLEN 12. Csere: Theodoreán 3/3, GAKDENG 15, Nyári 6, Hencsik 8, Pomsár. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–12. 7. p.: 19–19. 12. p.: 23–33. 15. p.: 25–42. 18. p.: 31–52. 23. p.: 42–58. 27. p.: 47–69. 32. p.: 55–79. 37. p.: 66–95. Kipontozódott: Tenyér (34. p.), Csoma (35. p.), Zsámár L. (37. p.), Kiss L. (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Horváth Richárd: – Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert a végletekig küzdöttek. Rengeteg játékelemet láttunk vissza a pályán, amit gyakoroltunk. Ezt a hozzáállást kell továbbvinnünk.

Magyar Bianka: – Valahol ilyen mérkőzésre számítottam. Látszódott, hogy nehezen mozogtak a lábak, de azt is éreztem, hogy mentálisan szintén nagyon fáradtak vagyunk. Csapatszintű védekezésben nem teljesítettünk jól, de támadásban járt a labda, úgyhogy összességében örülök a győzelemnek.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív 1. Pécs 16 16 – 1407–966 1.000 2. DVTK 16 15 1 1349–890 0.969 3. Sopron 16 13 3 1384–1000 0.906 4. Szekszárd 16 12 4 1317–1094 0.875 5. TFSE 16 12 4 1227–1067 0.875 6. Vasas 16 6 10 1019–1175 0.688 7. Vasas 16 6 10 1019–1175 0.688 8. BEAC 16 6 10 1027–1182 0.688 9. Székesfehérvár 16 4 12 1188–1499 0.625 10. Győr 16 3 13 1124–1315 0.594 11. Cegléd 16 2 14 920–1269 0.563 12. Szigetszentmiklós 16 1 15 938–1449 0.531