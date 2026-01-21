A Szekszárd 31 ponttal legyőzte a Szingetszentmiklóst a női kosárlabda NB I-ben

Nemzeti Sportrádió

A női kosárlabda NB I 13. fordulójában a Szekszárd fölényesen, 31 ponttal legyőzte a Szigetszentmiklóst.

 

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
13. forduló
BKG-Prima Szigetszentmiklós–Tarr KSC Szekszárd 75–106 (23–28, 15–26, 17–21, 20–31)
Szigetszentmiklós, 222 néző. V: Nagy V., Pozsonyi, Nagy Zs.
SZIGETSZENTMIKLÓS: TENYÉR 10, Kiss L. 8/6, Zsámár L. 3/3, Sakeviciute 8, THURMAN 24/3. Csere: BISZAK 11/3, Kiss-Szabó E., Hévízi, Csoma 4, Kékesi, Szeitl 7/3. Edző: Horváth Richárd
SZEKSZÁRD: RODRIGUES 6, HOLCZ 19/6, DOMBAI 25/6, SZŰCS G. 12/3, KARLEN 12. Csere: Theodoreán 3/3, GAKDENG 15, Nyári 6, Hencsik 8, Pomsár. Edző: Magyar Bianka
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–12. 7. p.: 19–19. 12. p.: 23–33. 15. p.: 25–42. 18. p.: 31–52. 23. p.: 42–58. 27. p.: 47–69. 32. p.: 55–79. 37. p.: 66–95. Kipontozódott: Tenyér (34. p.), Csoma (35. p.), Zsámár L. (37. p.), Kiss L. (39. p.)
MESTERMÉRLEG
Horváth Richárd: – Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert a végletekig küzdöttek. Rengeteg játékelemet láttunk vissza a pályán, amit gyakoroltunk. Ezt a hozzáállást kell továbbvinnünk.
Magyar Bianka: – Valahol ilyen mérkőzésre számítottam. Látszódott, hogy nehezen mozogtak a lábak, de azt is éreztem, hogy mentálisan szintén nagyon fáradtak vagyunk. Csapatszintű védekezésben nem teljesítettünk jól, de támadásban járt a labda, úgyhogy összességében örülök a győzelemnek. 

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Pécs16161407–9661.000 
2. DVTK161511349–8900.969 
3. Sopron161331384–10000.906 
4. Szekszárd161241317–10940.875 
5. TFSE161241227–10670.875 
6. Vasas166101019–11750.688 
7. Vasas166101019–11750.688 
8. BEAC166101027–11820.688 
9. Székesfehérvár164121188–14990.625 
10. Győr163131124–13150.594 
11. Cegléd16214920–12690.563 
12. Szigetszentmiklós16115938–14490.531 

 

 

