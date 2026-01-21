A Szekszárd 31 ponttal legyőzte a Szingetszentmiklóst a női kosárlabda NB I-ben
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
13. forduló
BKG-Prima Szigetszentmiklós–Tarr KSC Szekszárd 75–106 (23–28, 15–26, 17–21, 20–31)
Szigetszentmiklós, 222 néző. V: Nagy V., Pozsonyi, Nagy Zs.
SZIGETSZENTMIKLÓS: TENYÉR 10, Kiss L. 8/6, Zsámár L. 3/3, Sakeviciute 8, THURMAN 24/3. Csere: BISZAK 11/3, Kiss-Szabó E., Hévízi, Csoma 4, Kékesi, Szeitl 7/3. Edző: Horváth Richárd
SZEKSZÁRD: RODRIGUES 6, HOLCZ 19/6, DOMBAI 25/6, SZŰCS G. 12/3, KARLEN 12. Csere: Theodoreán 3/3, GAKDENG 15, Nyári 6, Hencsik 8, Pomsár. Edző: Magyar Bianka
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–12. 7. p.: 19–19. 12. p.: 23–33. 15. p.: 25–42. 18. p.: 31–52. 23. p.: 42–58. 27. p.: 47–69. 32. p.: 55–79. 37. p.: 66–95. Kipontozódott: Tenyér (34. p.), Csoma (35. p.), Zsámár L. (37. p.), Kiss L. (39. p.)
MESTERMÉRLEG
Horváth Richárd: – Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert a végletekig küzdöttek. Rengeteg játékelemet láttunk vissza a pályán, amit gyakoroltunk. Ezt a hozzáállást kell továbbvinnünk.
Magyar Bianka: – Valahol ilyen mérkőzésre számítottam. Látszódott, hogy nehezen mozogtak a lábak, de azt is éreztem, hogy mentálisan szintén nagyon fáradtak vagyunk. Csapatszintű védekezésben nem teljesítettünk jól, de támadásban járt a labda, úgyhogy összességében örülök a győzelemnek.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|1. Pécs
|16
|16
|–
|1407–966
|1.000
|2. DVTK
|16
|15
|1
|1349–890
|0.969
|3. Sopron
|16
|13
|3
|1384–1000
|0.906
|4. Szekszárd
|16
|12
|4
|1317–1094
|0.875
|5. TFSE
|16
|12
|4
|1227–1067
|0.875
|6. Vasas
|16
|6
|10
|1019–1175
|0.688
|7. Vasas
|16
|6
|10
|1019–1175
|0.688
|8. BEAC
|16
|6
|10
|1027–1182
|0.688
|9. Székesfehérvár
|16
|4
|12
|1188–1499
|0.625
|10. Győr
|16
|3
|13
|1124–1315
|0.594
|11. Cegléd
|16
|2
|14
|920–1269
|0.563
|12. Szigetszentmiklós
|16
|1
|15
|938–1449
|0.531