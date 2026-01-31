Nagyon simán nyert a Pécs és a DVTK; folytatódott a győri mélyrepülés a női kosárlabda NB I-ben

Hiába indult Galos Hanna hárompontosával a mérkőzés, s vezetett még 9–7-re a Győr, az első negyedet kilenc ponttal megnyerte a Vasas Akadémia. Aztán ismét feljöttek a hazaiak, csak egy pont volt a hátrányuk, a játékrész második fele ismét nagyon simán a vendégeké volt, akik így 18 pontos előnyre tettek szert. A második félidő folyamatosan 15-20 pontos volt a különbség, a kisalföldi csapatnak nem volt esélye a győzelemre, így elszenvedte zsinórban a 10. vereségét. 61–83

Az első negyedben gólerősen játszott a Szigetszentmiklós, a második játékrészben viszont támadásban már nem tudta ugyanazt a szintet hozni, a BEAC egy 13–0-s rohanással fordított. Gyorsan 15 pontra nőtt a különbség, és lényegében innentől nem forgott veszélyben a hazaiak győzelme. 84–75

Ugyanilyen eredménnyel zárult a Csata és a Dávid Kornél KA összecsapása. Pedig a 8–2-es hazai vezetés után 39–29-re a vendégek vezettek a második negyedben. Gyorsan felzárkózott a fővárosi csapat, a vezetést viszont csak a harmadik játékrész végén tudta visszavenni. Aztán a záró etap során szép lassan szétnyílt az olló, a Csata így zsinórban három bajnoki vereség után újra nyert. 84–75

Újra nyert a Csata (kékben) (Fotó: Dávid Kornél KA/Schwanner Róbert)

Már az első negyedben 15 pontos előnyre tett szert a DVTK, a második játékrész pedig 25 pont fölé nőtt a különbség. A miskolci csapat a második félidőben már visszavett, ám így is megnyert minden negyedet a TFSE ellen, s magabiztosan őrzi második helyét a tabellán. 86–51

Szintén sima győzelmet aratott a listavezető, továbbra is hibátlan Pécs. A vendégek 9–0-val indítottak, a 12. percben pedig már 20 ponttal vezettek. A harmadik negyed elején már 30 pontos volt a különbség, a végén pedig 42 pontos előnyben volt a tabella első helyezettje. A Cegléd az utolsó játékrészt megnyerte, így elkerülte a még nagyobb kiütést. 63–95

NŐI KOSÁRLABDA NB I

18. FORDULÓ

UNI GYŐR–VASAS AKADÉMIA 61–83 (10–19, 20–29, 12–13, 19–22)

Győr, 150 néző. V: Nagy B., Gaál, Tóth K.

GYŐR: Rozmán 2, Dubei 15/9, Gálos H. 9/9, ZSEBE-WENINGER 11/3, JELENC 15. Csere: Baffy 5/3, Lép 1, Selcova 2, Ács, Katona B. 1. Edző: Gálos László

VASAS: ANGYAL 19/9, Szerencsés 6/3, Kendelényi 2, MADÁR E. 10, Budácsik 2. Csere: JÁHNI 13/3, Szoboszlai L. 5/3, Szirony 8/6, GYÖNGYÖSI 9/3, Mayr 5/3, Kárpáthegyi 4. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 7–7. 8. p.: 9–14. 13. p.: 20–21. 16. p.: 25–32. 19. p.: 28–42. 24. p.: 32–50. 27. p.: 35–56. 33. p.: 45–65. 37. p.: 56–73

MESTERMÉRLEG

Gálos László: – Az utolsó három mérkőzésünk forgatókönyve egyformán alakult, olyan hátrányt szedtünk össze a játék első részében, amit már nehéz korrigálni. A játékvezetéssel sem lehetünk elégedettek. Reméljük, következő mérkőzésünkön, Cegléden többre leszünk képesek.

Nenad Markovics: – Az első olyan mérkőzés volt, amelyen negyven percig magas szinten tudott játszani a csapatunk. Remélem, a folytatás is hasonló lesz, és külön öröm, hogy minden játékosunk hozzá tudott tenni a sikerhez.

ELTE BEAC ÚJBUDA–BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS 84–75 (24–27, 23–10, 24–17, 13–21)

Budapest, Gabányi-sportcsarnok, 150 néző. V: Major, Csák, Gombos M.

BEAC: MOORE 15/9, Varga S. 5/3, DRAHOS 14, FÁRBÁS ELIZA 8, OZOLA 25/9. Csere: Dobó 4, Koch 2, Dalce 6, Szauter 5/3. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

SZIGETSZENTMIKLÓS: Kiss L., Tenyér 4, Zsámár L. 13/9, SAKEVICIUTE 14/3, THURMAN 14. Csere: VINCZE 18/12, Kiss-Szabó E., Katona Sz. 1, Hévízi, Biszak, Szeitl 4, Csoma 7/3. Edző: Horváth Richárd

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–11. 7. p.: 15–20. 11. p.: 28–27. 16. p.: 40–30. 19. p.: 47–35. 23. p.: 52–37. 28. p.: 64–48. 32. p.: 71–57. 37. p.: 78–63

Kipontozódott: Tenyér (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Az volt a cél, hogy a hullámhegyek és -völgyek közül minél kevesebb időt töltsünk a völgyben, ez nem sikerült maradéktalanul. Főleg az utolsó negyedet nem tudom megmagyarázni, és itt elsősorban az egyéni felelősség vetődik fel, hogy miért kell adott szituációkban ilyen döntéseket hozni egyes játékosoknak.

Horváth Richárd: – A BEAC győzelme maximálisan megérdemelt. Amikor jó formában voltak, akkor bármit tehettünk, nem tudtuk őket megállítani. Nekünk is voltak nehézségeink, amiket próbáltunk kiküszöbölni. Ez egyre jobban megy, de nem elég huszonöt-harminc percig csinálni, meg kell tanulnunk ezt negyven percre kitolni. Az évad elejéhez képest ez már fejlődés, ennek örülök!

CSATA TKK–DÁVID KORNÉL KA 84–75 (21–14, 19–29, 18–13, 26–19)

Budapest, E.ON Sportcsarnok, 100 néző. V: Rózsavölgyi, Földesi M., Nagy Zs.

CSATA: WALKER 20/3, Tózer-Nemes 5/3, RIMDAL 13/9, Varga-Aradi 4, Z. WILLIAMS 19. Csere: Biczó, BORICSICS 8, Hegedűs J. 10/3, Vári 5. Edző: Tursics Krisztián

DKKA: SIMMONS 17, Küllős 9, DEANS 22/12, Dávid M. 10/6, Madár K. 7/3. Csere: PAPP L. 6, Szűcs L. 4/3. Edző: Gáll Tamás

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–6. 7. p.: 15–12. 12. p.: 24–22. 17. p.: 29–39. 19. p.: 36–41. 23. p.: 44–48. 27. p.: 52–54. 33. p.: 64–61. 36. p.: 70–63. 39. p.: 79–69

MESTERMÉRLEG

Tursics Krisztián: – Lényegében egy hattagú rotációt alkalmazó ellenfél ellen végigszenvedtük a mérkőzést, hatalmas energiákat kellett mozgósítani, hogy egyáltalán nyerni tudjunk. Az egész csapat teljesítményével elégedetlen vagyok. A következő négy találkozón ez kevés lesz. A meccs egyetlen pozitívuma a győzelem.

Gáll Tamás: – Örülök annak, hogy vége lett a mérkőzésnek, ellenfelünk megérdemelten nyert. Csapatomat dicséret illeti, hiszen például Papp Lilla ujjáról két napja vettük le a rögzítőkötést, az sem volt biztos, hogy pályára tud lépni. Sportszakmailag nagyon nehéz értékelni a látottakat, viszont akik pályára léptek, azok szívüket-lelküket kitették a pályára. Emberi oldalról le a kalappal a lányok előtt!

DVTK HUNTHERM–TFSE 86–51 (21–4, 24–17, 21–16, 20–14)

Miskolc, 800 néző. V: Csabai-Kaskötő, Nepp, Horváth Cs.

DIÓSGYŐR: Aho N. 2, LELIK 13/3, TOMAN P. 11/9, WESTBELD 12/6, Ginzo 10. Csere: SMUDA 16, MIKLÓS 15/6, Aho T., Takács B. 7/3, Poczkodi. Edző: Völgyi Péter

TFSE: Dúl T. 6, Donarski 5, MÁNYOKY 11/6, Vladár 6, Tóth F. 9/3. Csere: Vígh 4, Gábor L. 5, Pusztai 5/3, Kádár. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–2. 6. p.: 9–2. 8. p.: 14–4. 13. p.: 25–10. 15. p.: 33–12. 17. p.: 37–13. 19. p.: 45–19. 23. p.: 52–24. 24. p.: 52–28. 26. p.: 61–30. 28. p.: 64–32. 33. p.: 71–40. 35. p.: 73–45. 37. p.: 83–49

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Voltak nagyon jó szakaszai a meccsnek, az első negyedben a védekezésünk rendben volt, a folytatásban pedig a magassági fölényünket jól használtuk ki. Nehéz negyven percen át végig koncentrálni, de örülök, hogy sikerült nagy különbséggel nyerni, annak ellenére, hogy mutattunk olyanokat, amiket még gyakorolnunk kell.

Hegedűs Péter: – Nem így terveztünk a meccs elejét, félszegek, bátortalanok voltunk, elöl és hátul is. Sajnos fordulók óta küzdünk azzal, hogy a tiszta helyzeteket nem dobjuk be, egy kengurukorosztályos csapat tud ilyen százalékokat, ennél jóval több kellene. A meccs második fele jobban sikerült, akkorra felvettük a ritmust, de a DVTK jobb csapat.

VBW CEKK CEGLÉD–NKA UNIVERSITAS PÉCS 63–95 (8–27, 18–24, 15–29, 22–15)

Cegléd, 302 néző. V: Pozsonyi, Földi, Drenyovszki

CEGLÉD: Walker 11/6, Albert 2, FARKAS P. 17/9, Szerelem-Kobolák 6/3, BARNAI 12. Csere: Szoboszlai M. 2, Zsámár P. 3/3, Király 6/6, Viszmeg 4/3. Edző: Földi Attila

PÉCS: Rátkai 12/6, Dúl P. 2, Török 4, VARGA A. 15/3, REISINGEROVÁ 10. Csere: OLAWUYI 13/3, Tóth O. 3, Szmailbegovics 5/3, Held 13/6, Studer 6, JOSEPOVITS 12. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–9. 7. p.: 8–15. 12. p.: 12–29. 15. p.: 18–34. 18. p.: 24–45. 23. p.: 29–55. 25. p.: 31–64. 28. p.: 34–71. 32. p.: 43–82. 37. p.: 53–90. 39. p.: 60–95

Kipontozódott: Josepovits (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – A meccs előtt egy kérésem volt, hogy hozzáállásban és akaratban tegyük oda magunkat. A harciasság és a küzdés megvolt a csapatban, úgyhogy ebből a szempontból nem vagyok elégedetlen. Taktikát nem is tudtunk nézni a héten, így azt gondolom, hogy ez a játék ilyen körülmények között elfogadható.

Djokics Zseljko: – Mindenki nagy energiát fektetett a meccsbe. Elég sokszor csapdáztunk, a második félidőben védekezést váltottunk, de azt is szépen megoldottuk. Nem volt könnyű tartani ezt a ritmust végig, az utolsó negyedben igazán sok pontot kaptunk. Ezen még dolgoznunk kell. Úgy érzem, a csapat jó irányba halad, és senki nem sérült, ez a legfontosabb.

Pénteken játszották

Sopron Basket–Tarr KSC Szekszárd 87–63 (33–18, 20–23, 19–17, 15–5)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Pécs 18 18 – 1583–1080 1.000 36 2. DVTK 18 17 1 1554–1008 0.972 35 3. Sopron 18 15 3 1548–1117 0.917 33 4. Szekszárd 18 13 5 1488–1244 0.861 31 5. TFSE 18 12 6 1329–1234 0.833 30 6. Vasas 18 8 10 1183–1291 0.722 26 7. Csata 18 7 11 1267–1275 0.694 25 8. BEAC 18 7 11 1180–1345 0.694 25 9. Székesfehérvár 18 4 14 1318–1664 0.611 22 10. Győr 18 3 15 1248–1506 0.583 21 11. Cegléd 18 3 15 1071–1433 0.583 21 12. Szigetszentmiklós 18 1 17 1080–1652 0.528 19

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.