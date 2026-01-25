Női kosárlabda NB I: könnyed DVTK-diadal Szigetszentmiklóson

A tabellán második, Euroligában is érdekelt miskolciak 17–3-mal kezdtek, és már a nagyszünet előtt 30 ponttal vezettek, a meccs legjobbja a vendégek nemrég honosított játékosa, Westbeld Kathryn lett 26 ponttal.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS–DVTK HUNTHERM 67–119 (15–29, 18–32, 24–27, 10–31)

Szigetszentmiklós, 222 néző. V: Popgyákunik, Kapusi, Földesi M.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Tenyér 10, KISS L. 6/6, Zsámár L. 14/12, SAKEVICIUTE 8, Thurman 12/3. Csere: Kiss-Szabó E. 4, Biszak 4, Csoma 7/3, Kékesi, Hévízi 2, Szeitl. Edző: Horváth Richárd

DIÓSGYŐR: AHO T. 16/6, Aho N., Lelik 7/3, WESTBELD 26/18, Grigalauskyte. Csere: SMUDA 25, MIKLÓS 8/3, Ginzo 8, Toman P. 14/12, TAKÁCS B. 10/6, Poczkodi 5/3. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–11. 7. p.: 9–21. 9. p.: 13–24. 12. p.: 20–32. 16. p.: 24–46. 21. p.: 35–61. 25. p.: 47–75. 29. p.: 55–84. 34. p.: 60–105. 37. p.: 65–112. Kipontozódott: Thurman (34. p.)

MESTERMÉRLEG

Horváth Richárd: – Nehéz egy héten vagyunk túl, s az előző mérkőzésen tudtunk előrelépést mutatni. Ez megmaradt támadásban, viszont a védekezéssel, attól függetlenül, hogy fáradtabbak voltunk, betegséggel, kisebb sérüléssel is küzdöttünk, nem vagyok elégedett. Ezen dolgozunk tovább, és remélem, tudunk javítani.

Völgyi Péter: – Két Euroliga-mérkőzés között vagyunk, olyan találkozó vár ránk szerdán, amelyen szeretnénk nyerni és úgy befejezni hazai pályán a sorozatot. Erre a meccsre viszonylag keveset készültünk, s három negyeden keresztül azt kaptam, amit vártam. A harmadik negyedet viszont elrontottuk, nem volt agresszivitás a védekezésünkben.