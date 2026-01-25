Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda NB I: könnyed DVTK-diadal Szigetszentmiklóson

Vágólapra másolva!
2026.01.25. 21:09
null
Fotó: dvtk.eu
Címkék
DVTK HUNTHERM női kosárlabda női kosárlabda NB I Szigetszentmiklós DVTK Hun-Therm
A bajnoki ezüstérmes DVTK könnyedén nyert a sereghajtó Szigetszentmiklós vendégeként a női kosárlabda NB I vasárnapi játéknapján.

A tabellán második, Euroligában is érdekelt miskolciak 17–3-mal kezdtek, és már a nagyszünet előtt 30 ponttal vezettek, a meccs legjobbja a vendégek nemrég honosított játékosa, Westbeld Kathryn lett 26 ponttal.

NŐI KOSÁRLABDA NB I
BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS–DVTK HUNTHERM 67–119 (15–29, 18–32, 24–27, 10–31) 
Szigetszentmiklós, 222 néző. V: Popgyákunik, Kapusi, Földesi M.
SZIGETSZENTMIKLÓS: Tenyér 10, KISS L. 6/6, Zsámár L. 14/12, SAKEVICIUTE 8, Thurman 12/3. Csere: Kiss-Szabó E. 4, Biszak 4, Csoma 7/3, Kékesi, Hévízi 2, Szeitl. Edző: Horváth Richárd
DIÓSGYŐR: AHO T. 16/6, Aho N., Lelik 7/3, WESTBELD 26/18, Grigalauskyte. Csere: SMUDA 25, MIKLÓS 8/3, Ginzo 8, Toman P. 14/12, TAKÁCS B. 10/6, Poczkodi 5/3. Edző: Völgyi Péter
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–11. 7. p.: 9–21. 9. p.: 13–24. 12. p.: 20–32. 16. p.: 24–46. 21. p.: 35–61. 25. p.: 47–75. 29. p.: 55–84. 34. p.: 60–105. 37. p.: 65–112. Kipontozódott: Thurman (34. p.)
MESTERMÉRLEG
Horváth Richárd: – Nehéz egy héten vagyunk túl, s az előző mérkőzésen tudtunk előrelépést mutatni. Ez megmaradt támadásban, viszont a védekezéssel, attól függetlenül, hogy fáradtabbak voltunk, betegséggel, kisebb sérüléssel is küzdöttünk, nem vagyok elégedett. Ezen dolgozunk tovább, és remélem, tudunk javítani.
Völgyi Péter: – Két Euroliga-mérkőzés között vagyunk, olyan találkozó vár ránk szerdán, amelyen szeretnénk nyerni és úgy befejezni hazai pályán a sorozatot. Erre a meccsre viszonylag keveset készültünk, s három negyeden keresztül azt kaptam, amit vártam. A harmadik negyedet viszont elrontottuk, nem volt agresszivitás a védekezésünkben. 

 

DVTK HUNTHERM női kosárlabda női kosárlabda NB I Szigetszentmiklós DVTK Hun-Therm
Legfrissebb hírek

A Szekszárd 45 pontos különbséggel verte meg a Győrt, simán nyert a Pécs is a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
Tegnap, 21:05

A Szekszárd 31 ponttal legyőzte a Szigetszentmiklóst a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.01.21. 21:57

Női kosár NB I: a Pécs csak hosszabbításban, de ott tarolva legyőzte a Szekszárdot

Kosárlabda
2026.01.18. 20:19

A Vasas visszavágott a BEAC-nak, a Győr majdnem csodát tett

Kosárlabda
2026.01.17. 19:48

Kosárlabda: Mi is többet vártunk magunktól – Kányási Veronika

Kosárlabda
2026.01.16. 11:56

Kikapott Görögországban a Sopron Basket a női Európa-kupában

Kosárlabda
2026.01.15. 20:28

Juhász Dorka volt a Galatasaray legjobbja az Euroligában

Kosárlabda
2026.01.15. 09:30

A DVTK-nak nem volt esélye a Zaragoza ellen a női kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.01.14. 19:42
Ezek is érdekelhetik