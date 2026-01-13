Női kosár NB I: edzőt váltott az UNI Győr a szigetszentmiklósi vereség után

A vezetőség végül úgy döntött, hogy edzőváltásra van szükség annak érdekében, hogy a csapat eredményesebben szerepeljen az idény hátralévő részében. A klubon belüli megoldást preferálva az akadémia szakmai vezetőjét, Gálos Lászlót kérték fel az első csapat irányítására, aki korábban már dolgozott felnőttcsapatokkal, jól ismeri a játékosokat és a klub működését is.

Gálos László elfogadta a felkérést, így a kiírás végéig ő felel az UNI Győr szakmai munkájáért. A klub egyúttal megköszönte Fűzy-Antolovics Adél eddigi munkáját, és sok sikert kívánt neki a további pályafutásához.