Női kosár NB I: edzőt váltott az UNI Győr a szigetszentmiklósi vereség után

2026.01.13. 11:49
Gálos László irányít az idény végéig (Fotó: UNI Győr)
UNI Győr női kosárlabda NB I edzőváltás
Vezetőedzőt váltott a női kosárlabda NB I-ben szereplő UNI Győr: a klub a gyenge eredmények után Gálos Lászlót bízta meg az első csapat irányításával, aki már a hétvégi, TFSE elleni bajnokira felkészíti a játékosokat.

Változás történt a vezetőedzői poszton az UNI Győrnél. A csapat vasárnap vereséget szenvedett a Szigetszentmiklós otthonában, ezt követően a klubvezetés az elmúlt időszak sikertelenségei és a játék képe miatt áttekintette a további lehetőségeket.

Kosárlabda
2026.01.11. 19:47

Női kosár NB I: a Győr az eddig nyeretlen Szigetszentmiklóstól is kikapott; nem botlott a DVTK

A diósgyőriek a hétközi MK-búcsú után 100 pont fölé jutottak Székesfehérváron.

A vezetőség végül úgy döntött, hogy edzőváltásra van szükség annak érdekében, hogy a csapat eredményesebben szerepeljen az idény hátralévő részében. A klubon belüli megoldást preferálva az akadémia szakmai vezetőjét, Gálos Lászlót kérték fel az első csapat irányítására, aki korábban már dolgozott felnőttcsapatokkal, jól ismeri a játékosokat és a klub működését is.

Gálos László elfogadta a felkérést, így a kiírás végéig ő felel az UNI Győr szakmai munkájáért. A klub egyúttal megköszönte Fűzy-Antolovics Adél eddigi munkáját, és sok sikert kívánt neki a további pályafutásához.

