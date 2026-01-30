A Sopron rajt-cél győzelmet aratott a női kosár NB I 18. fordulójában

Melyik arcát mutatja a Sopron Basket? Tulajdonképpen ez lehetett volna a legfontosabb kérdés a női élvonal 18. fordulójának pénteki rangadója előtt, amelyen a címvédő a Tarr KSC Szekszárdot fogadta. A feldobás előtt a tabellán három vereséggel harmadik vendéglátó és a négyszer veszítő negyedik tolnai egylet csatája akár az alapszakasz harmadik helyét is döntően befolyásolhatta, mert hazai győzelemnél a bajnok két meccses előnybe került volna vetélytársával szemben, míg vendégsiker esetén a Szekszárd beérte volna riválisát.

A Sopron decemberben az alapszakasz eddigi legnagyobb szenzációját okozta azzal, hogy kikapott Cegléden, s kis híján újabb blamát élt meg, amikor január 10-én majdnem vereséget szenvedett a fővárosban, s némi szerencsével egyetlen ponttal nyert a BEAC vendégeként, vagyis nem volt meggyőző az Európa-kupában a nyolcaddöntőben a görög Athinaikosz ellen kieső bajnokcsapat. Ősszel a félidőig szoros meccsen a Sopron 12 ponttal nyert idegenben, ám péntek este tulajdonképpen a második perctől kezdve nagyon sima volt a találkozó. Ugyanis Gáspár Dávid vezetőedző csapata repülőrajtot vett, bő másfél perc után 9–0-ra, a vendégek időkérése után a 4. percben 17–2-re vezetett. A tolnaiak sorra adták el a labdákat, rengeteget hibáztak védekezésben, a címvédő pedig átrobogott rajtuk. A 7. percben ugyan öt pontra visszajött a Szekszárd, de a félidőben ismét 12 pontos volt a hazai vezetés.

Fordulás után is szinte csak egy csapat volt a parketten, a vendégek meglehetősen kevés önbizalommal és gyengén kosárlabdáztak, de így is benéztek párszor tíz alá a harmadik negyedben, ám a játék képe alapján teljesen dominált a hazai együttes, amely a 29 . percben ismét 17 ponttal járt előrébb. Papp Klaudia szenzációsan dobott, jól mozgatta társait és diktálta a tempót, s jobbnál jobb gólpasszokkal hozta helyzetbe a hazai játékosokat. A rangadót tehát simán hozta a Sopron és négy fordulóval az alapszakasz vége előtt gyakorlatilag bebiztosította magának a minimum harmadik helyet, míg a tolnaiak immár maguk mögé kell hogy tekintsenek, a TFSE ugyanis a nyakukon van, ráadásul a végjátékban megsérült portugál karmesterük, Carolina Rodrigues is.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

Sopron Basket–Tarr KSC Szekszárd 87–63 (33–18, 20–23, 19–17, 15–5)

Sopron, 900 néző. V: Cziffra, Minár, Varga-Záray

SOPRON: PAPP K. 20/12, FRISKOVEC 17/9, Sinka-Pálinkás, WALLACK 11, FUEHRING 11/3. Csere: Laczkó 10/3, JEVTOVICS 8, Rokob, Böröndy 10. Edző: Gáspár Dávid

SZEKSZÁRD: Theodoreán, RODRIGUES 13/6, Dombai 10/6, Szücs G. 4, GAKDENG 14. Csere: Holcz 5, Karlen 4, Baa 13/6, Hencsik, Pomsár. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 2. perc: 9–0. 5. p.: 17–11. 8. p.: 24–14. 12. p.: 35–26. 15. p.: 45–30. 18. p.: 51–37. 22. p.: 56–44. 25. p.: 61–53. 28. p.: 69–55. 32. p.: 77–60. 35. p.: 82–63. 38. p.: 85–63

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Nagyon örülök a győzelemnek. Fontos mérkőzés volt jó ellenféllel szemben. Mind támadásban, mind védekezésben a meccs egészét nézve nagyon jól játszott a csapat, és szép kivitelezések voltak mindkét térfélen. Jó volt látni ennyi szurkolót a csarnokban, jó hangulat volt, kifejezetten boldogok vagyunk, dolgozunk tovább.

Magyar Bianka: – Lényegében azt történt velünk, mint amikor sakkban valaki négy lépésben megveri az ellenfelét. Harminchárom pontot kaptunk az első negyedben, tulajdonképpen átrohant rajtunk a Sopron. Hat, hét fővel edzünk, ami elég az alacsonyabb szinten levő csapatokkal szemben, de az első hárommal így nem tudjuk felvenni a versenyt. A Sopron a játék minden elemében jobb volt. A védekezésünk volt a legfőbb probléma, de támadásban is igen körülményesen, lassan járattuk a labdát.