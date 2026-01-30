Nemzeti Sportrádió

A Sopron rajt-cél győzelmet aratott a női kosár NB I 18. fordulójában

2026.01.30. 20:39
Fotó: Tóth Zsombor/MKOSZ
Egyoldalú volt a női kosárlabda-élvonal 18. fordulójának rangadója, a címvédő Sopron remek rajt után magabiztosan verte meg a mögötte így leszakadó Szekszárdot.

Melyik arcát mutatja a Sopron Basket? Tulajdonképpen ez lehetett volna a legfontosabb kérdés a női élvonal 18. fordulójának pénteki rangadója előtt, amelyen a címvédő a Tarr KSC Szekszárdot fogadta. A feldobás előtt a tabellán három vereséggel harmadik vendéglátó és a négyszer veszítő negyedik tolnai egylet csatája akár az alapszakasz harmadik helyét is döntően befolyásolhatta, mert hazai győzelemnél a bajnok két meccses előnybe került volna vetélytársával szemben, míg vendégsiker esetén a Szekszárd beérte volna riválisát.

A Sopron decemberben az alapszakasz eddigi legnagyobb szenzációját okozta azzal, hogy kikapott Cegléden, s kis híján újabb blamát élt meg, amikor január 10-én majdnem vereséget szenvedett a fővárosban, s némi szerencsével egyetlen ponttal nyert a BEAC vendégeként, vagyis nem volt meggyőző az Európa-kupában a nyolcaddöntőben a görög Athinaikosz ellen kieső bajnokcsapat. Ősszel a félidőig szoros meccsen a Sopron 12 ponttal nyert idegenben, ám péntek este tulajdonképpen a második perctől kezdve nagyon sima volt a találkozó. Ugyanis Gáspár Dávid vezetőedző csapata repülőrajtot vett, bő másfél perc után 9–0-ra, a vendégek időkérése után a 4. percben 17–2-re vezetett. A tolnaiak sorra adták el a labdákat, rengeteget hibáztak védekezésben, a címvédő pedig átrobogott rajtuk. A 7. percben ugyan öt pontra visszajött a Szekszárd, de a félidőben ismét 12 pontos volt a hazai vezetés.

Fordulás után is szinte csak egy csapat volt a parketten, a vendégek meglehetősen kevés önbizalommal és gyengén kosárlabdáztak, de így is benéztek párszor tíz alá a harmadik negyedben, ám a játék képe alapján teljesen dominált a hazai együttes, amely a 29 . percben ismét 17 ponttal járt előrébb. Papp Klaudia szenzációsan dobott, jól mozgatta társait és diktálta a tempót, s jobbnál jobb gólpasszokkal hozta helyzetbe a hazai játékosokat. A rangadót tehát simán hozta a Sopron és négy fordulóval az alapszakasz vége előtt gyakorlatilag bebiztosította magának a minimum harmadik helyet, míg a tolnaiak immár maguk mögé kell hogy tekintsenek, a TFSE ugyanis a nyakukon van, ráadásul a végjátékban megsérült portugál karmesterük, Carolina Rodrigues is.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
Sopron Basket–Tarr KSC Szekszárd 87–63 (33–18, 20–23, 19–17, 15–5)
Sopron, 900 néző. V: Cziffra, Minár, Varga-Záray
SOPRON: PAPP K. 20/12, FRISKOVEC 17/9, Sinka-Pálinkás, WALLACK 11, FUEHRING 11/3. Csere: Laczkó 10/3, JEVTOVICS 8, Rokob, Böröndy 10. Edző: Gáspár Dávid
SZEKSZÁRD: Theodoreán, RODRIGUES 13/6, Dombai 10/6, Szücs G. 4, GAKDENG 14. Csere: Holcz 5, Karlen 4, Baa 13/6, Hencsik, Pomsár. Edző: Magyar Bianka
 Az eredmény alakulása. 2. perc: 9–0. 5. p.: 17–11. 8. p.: 24–14. 12. p.: 35–26. 15. p.: 45–30. 18. p.: 51–37. 22. p.: 56–44. 25. p.: 61–53. 28. p.: 69–55. 32. p.: 77–60. 35. p.: 82–63. 38. p.: 85–63
MESTERMÉRLEG
Gáspár Dávid: – Nagyon örülök a győzelemnek. Fontos mérkőzés volt jó ellenféllel szemben. Mind támadásban, mind védekezésben a meccs egészét nézve nagyon jól játszott a csapat, és szép kivitelezések voltak mindkét térfélen. Jó volt látni ennyi szurkolót a csarnokban, jó hangulat volt, kifejezetten boldogok vagyunk, dolgozunk tovább.
Magyar Bianka: – Lényegében azt történt velünk, mint amikor sakkban valaki négy lépésben megveri az ellenfelét. Harminchárom pontot kaptunk az első negyedben, tulajdonképpen átrohant rajtunk a Sopron. Hat, hét fővel edzünk, ami elég az alacsonyabb szinten levő csapatokkal szemben, de az első hárommal így nem tudjuk felvenni a versenyt. A Sopron a játék minden elemében jobb volt. A védekezésünk volt a legfőbb probléma, de támadásban is igen körülményesen, lassan járattuk a labdát.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Pécs17171488–10171.000 34 
2. DVTK171611468–9570.971 33 
3. Sopron181531548–11170.917 33 
4. Szekszárd181351488–12440.861 31 
5. TFSE171251278–11480.853 29 
6. Vasas177101100–12300.706 24 
7. Csata176111183–12000.676 23 
8. BEAC176111096–12700.676 23 
9. Székesfehérvár174131243–15800.618 21 
10. Győr173141187–14230.588 20 
11. Cegléd173141008–13380.588 20 
12. Szigetszentmiklós171161005–15680.529 18 

 

 

Ezek is érdekelhetik