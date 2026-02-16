Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda NB I: Milica Jovanovics visszatér a DVTK-hoz

2026.02.16. 19:51
Fotó: Dömötör Csaba
női kosárlabda NB I DVTK Hun-Therm Milica Jovanovics
A montenegrói Milica Jovanovics visszatér a női kosárlabda NB I-ben legutóbb ezüstérmes DVTK HUNTHERM csapatához.

A miskolci klub hétfőn közölte, hogy a Mimának becézett közönségkedvenc – aki 2021 és 2025 között négy szezonon keresztül meghatározó szerepet töltött be az együttesben – a folytatásban ismét a piros-fehéreket erősíti.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a bajnokság hátralévő részére Mima hazatér – jelentette ki Szabó Tamás, a klub főtitkára. – Úgy éreztük az elmúlt hetekben, hogy a formaingadozások miatt a csapatnak szüksége van még egy megbízható, csupaszív játékosra, és szerencsére sikerült gyorsan megállapodnunk. Bízom benne, hogy Mima visszatérésével az utolsó puzzle is a helyére kerül, és vissza tudjuk szerezni a tavaly elveszített bajnoki címet” – utalt arra, hogy a Diósgyőr kikapott a Sopron Baskettől a 2025-ös fináléban.

A 36 éves, 189 centis Jovanovics korábban bajnoki címet és kétszer Magyar Kupát is nyert a DVTK-val. A jelenlegi idényt az izraeli Maccabi Bnot Asdodban kezdte, de csak kilencszer lépett pályára, s legutóbb december 11-én szerepelt tétmérkőzésen.

 

