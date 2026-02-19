Nemzeti Sportrádió

El-rájátszás: Ludogorec–Ferencváros 2–1

A Pécs legyőzte a Sopront, egy lépésre került az alapszakasz-győzelemtől a női kosár NB I-ben

2026.02.19. 19:56
Julia Reisingerová (fehérben) vezére volt a fontos győzelmet arató Pécsnek (Fotó: Németh József/hunbasket.hu)
A női kosárlabda NB I alapszakaszának utolsó előtti, 21. fordulójában az éllovas NKA Universitas Pécs hazai pályán 77–65-re legyőzte a harmadik helyen álló Sopron Basketet.

Sorozatban négy idegenbeli bajnoki után (közte a DVTK elleni 68–58-as vereséggel) újra hazai pályán játszott a Pécs, és nagyon bekezdett, 9–0-val nyitott, így Gáspár Dávid, a Sopron vezetőedzője kénytelen volt már a 3. perc elején időt kérni. Ez olyan szempontból hatott, hogy Tara Wallack megszerezte a vendégek első pontjait, ám zárkózni nem sikerült, a 9. percben már 27–7-et mutatott az eredményjelző, s egy pont híján maradt is a különbség 10 perc után (29–10).

A második negyed már a címvédőnek indult jobban, amely zsinórban nyolc pontot szerzett, Lexi Heldnek közel öt perc után sikerült megtörnie a hazai gólcsendet. Ezt követően két pécsi és egy soproni tripla következett, majd beálltak a felek a 10 pontot különbségre. Erről a listavezető tudott elmozdulni, és sorozatban 10 szerzett ponttal visszaállította a korábbi 20 pontos előnyét (44–24).

Már a nagyszünet után, hatperces hiátust követően tudott újra betalálni a Sopron, amely elkezdett faragni a hátrányából, s 49–37-ig tudott felzárkózni. Jött egy trojka Dúl Pankától, majd közel két percig nem esett kosár. Aztán a negyed vége ismét a Pécsé volt, amely még nyugodtabban várhatta volna a záró etapot, ha Studer Ágnes nem hagyja ki a két büntetőt a játékrész hajrájában (62–46).

Jelena Brooks két közelijével plusz egy jó büntetőjével rögtön eltűnt öt pont a hátrányból, de 10 ponton belülre nem sikerült kerülnie a vendégcsapatnak, sőt, három jó duplával újra távolodtak a hazaiak. Próbálkozott a Sopron, ám Julia Reisingerová tett róla, hogy ne legyen esélye felzárkóznia. Az utolsó percekben már nem volt kérdés a Pécs győzelme, amely tehát ismét megverte a Sopront (idegenben 77–76-ra, hosszabbítás után nyert decemberben), így egy lépésre van attól, hogy megnyerje az alapszakaszt – ehhez biztosan elég, ha az utolsó fordulóban legyőzi otthon az utolsó előtti Győrt. 77–65

NŐI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ
NKA UNIVERSITAS PÉCS–SOPRON BASKET 77–65 (29–10, 15–14, 18–22, 15–19)
Pécs, 1800 néző. V: Benczur, Goda, Györfy R.
PÉCS: Studer 7/3, HELD 12/3, Rátkai 4, VARGA A. 11/3, REISINGEROVÁ 22. Csere: DÚL P. 6/3, Tóth O. 4, Josepovits 5, Török 4, Olawuyi 2. Edző: Djokics Zseljko
SOPRON: Papp K. 5/3, Friskovec 3/3, Sinka-Pálinkás, Wallack 5, FUEHRING 13/3. Csere: Mühl 7/3, BÖRÖNDY 7, Rokob, Sitku 3/3, BROOKS 18/3, Laczkó 4. Edző: Gáspár Dávid
Az eredmény alakulása. 3. perc: 12–2. 7. p.: 20–7. 17. p.: 40–27. 22. p.: 47–31. 28. p.: 56–42. 33. p.: 66–55. 37. p.: 74–59
MESTERMÉRLEG
Djokics Zseljko: – Elismerésem a csapatomnak, mert jól teljesített mindenki. Köszönet a közönségnek is, mivel sokan eljöttek. Őket meg illett kiszolgálni, miattuk van ez a játék elsősorban. Jó lenne, ha mindig ennyien lennének, ezért dolgozunk.
Gáspár Dávid: – Az elsőtől a negyvenedik percig a pécsiek irányították a játékot minden tekintetben. Ide úgy kellene megérkezni, hogy szellemileg, erőnlétileg, taktikailag mindenki a csúcson van, de ebben nálunk most hatalmas volt a szórás.

VÉLEMÉNYEK
Varga Alíz, a Pécs magasbedobója: – Azt hiszem, már az első negyedben sikerült részben megnyerni a találkozót. Megyünk tovább, szerencsére a Diósgyőr elleni vereséget követően sikerült kiköszörülnünk a csorbát.
Jelena Brooks, a Sopron erőcsatára: – Sajnos ez után a vereség után nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Ennek ellenére tesszük a dolgunkat az edzéseken a folytatásban is. Készülünk az alapszakasz végére, majd a rájátszásra.

Szombaton játsszák
17.00: Uni Győr–DVTK Hun-Therm 
18.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda 
18.00: Vasas Akadémia–BKG-Prima Szigetszentmiklós 
18.00: VBW CEKK Cegléd–Csata TKK 
19.00: TFSE–Dávid Kornél KA

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Pécs212011799–12700.97641
  2. DVTK201911720–11450.97539
  3. Sopron211741804–13160.90538
  4. Szekszárd201461661–14080.85034
  5. TFSE201281465–14090.80032
  6. Csata209111428–14170.72529
  7. Vasas208121309–14560.70028
  8. BEAC208121333–14920.70028
  9. Cegléd205151266–15580.62525
10. Székesfehérvár204161457–18360.60024
11. Győr203171365–17170.57523
12. Szigetszentmiklós202181222–18050.55022

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

NKA Universitas Pécs Sopron Basket női kosárlabda NB I
