A Pécs legyőzte a Sopront, egy lépésre került az alapszakasz-győzelemtől a női kosár NB I-ben

Sorozatban négy idegenbeli bajnoki után (közte a DVTK elleni 68–58-as vereséggel) újra hazai pályán játszott a Pécs, és nagyon bekezdett, 9–0-val nyitott, így Gáspár Dávid, a Sopron vezetőedzője kénytelen volt már a 3. perc elején időt kérni. Ez olyan szempontból hatott, hogy Tara Wallack megszerezte a vendégek első pontjait, ám zárkózni nem sikerült, a 9. percben már 27–7-et mutatott az eredményjelző, s egy pont híján maradt is a különbség 10 perc után (29–10).
A második negyed már a címvédőnek indult jobban, amely zsinórban nyolc pontot szerzett, Lexi Heldnek közel öt perc után sikerült megtörnie a hazai gólcsendet. Ezt követően két pécsi és egy soproni tripla következett, majd beálltak a felek a 10 pontot különbségre. Erről a listavezető tudott elmozdulni, és sorozatban 10 szerzett ponttal visszaállította a korábbi 20 pontos előnyét (44–24).
Már a nagyszünet után, hatperces hiátust követően tudott újra betalálni a Sopron, amely elkezdett faragni a hátrányából, s 49–37-ig tudott felzárkózni. Jött egy trojka Dúl Pankától, majd közel két percig nem esett kosár. Aztán a negyed vége ismét a Pécsé volt, amely még nyugodtabban várhatta volna a záró etapot, ha Studer Ágnes nem hagyja ki a két büntetőt a játékrész hajrájában (62–46).
Jelena Brooks két közelijével plusz egy jó büntetőjével rögtön eltűnt öt pont a hátrányból, de 10 ponton belülre nem sikerült kerülnie a vendégcsapatnak, sőt, három jó duplával újra távolodtak a hazaiak. Próbálkozott a Sopron, ám Julia Reisingerová tett róla, hogy ne legyen esélye felzárkóznia. Az utolsó percekben már nem volt kérdés a Pécs győzelme, amely tehát ismét megverte a Sopront (idegenben 77–76-ra, hosszabbítás után nyert decemberben), így egy lépésre van attól, hogy megnyerje az alapszakaszt – ehhez biztosan elég, ha az utolsó fordulóban legyőzi otthon az utolsó előtti Győrt. 77–65
NŐI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ
NKA UNIVERSITAS PÉCS–SOPRON BASKET 77–65 (29–10, 15–14, 18–22, 15–19)
Pécs, 1800 néző. V: Benczur, Goda, Györfy R.
PÉCS: Studer 7/3, HELD 12/3, Rátkai 4, VARGA A. 11/3, REISINGEROVÁ 22. Csere: DÚL P. 6/3, Tóth O. 4, Josepovits 5, Török 4, Olawuyi 2. Edző: Djokics Zseljko
SOPRON: Papp K. 5/3, Friskovec 3/3, Sinka-Pálinkás, Wallack 5, FUEHRING 13/3. Csere: Mühl 7/3, BÖRÖNDY 7, Rokob, Sitku 3/3, BROOKS 18/3, Laczkó 4. Edző: Gáspár Dávid
Az eredmény alakulása. 3. perc: 12–2. 7. p.: 20–7. 17. p.: 40–27. 22. p.: 47–31. 28. p.: 56–42. 33. p.: 66–55. 37. p.: 74–59
MESTERMÉRLEG
Djokics Zseljko: – Elismerésem a csapatomnak, mert jól teljesített mindenki. Köszönet a közönségnek is, mivel sokan eljöttek. Őket meg illett kiszolgálni, miattuk van ez a játék elsősorban. Jó lenne, ha mindig ennyien lennének, ezért dolgozunk.
Gáspár Dávid: – Az elsőtől a negyvenedik percig a pécsiek irányították a játékot minden tekintetben. Ide úgy kellene megérkezni, hogy szellemileg, erőnlétileg, taktikailag mindenki a csúcson van, de ebben nálunk most hatalmas volt a szórás.
|VÉLEMÉNYEK
|Varga Alíz, a Pécs magasbedobója: – Azt hiszem, már az első negyedben sikerült részben megnyerni a találkozót. Megyünk tovább, szerencsére a Diósgyőr elleni vereséget követően sikerült kiköszörülnünk a csorbát.
|Jelena Brooks, a Sopron erőcsatára: – Sajnos ez után a vereség után nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Ennek ellenére tesszük a dolgunkat az edzéseken a folytatásban is. Készülünk az alapszakasz végére, majd a rájátszásra.
Szombaton játsszák
17.00: Uni Győr–DVTK Hun-Therm
18.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda
18.00: Vasas Akadémia–BKG-Prima Szigetszentmiklós
18.00: VBW CEKK Cegléd–Csata TKK
19.00: TFSE–Dávid Kornél KA
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Pécs
|21
|20
|1
|1799–1270
|0.976
|41
|2. DVTK
|20
|19
|1
|1720–1145
|0.975
|39
|3. Sopron
|21
|17
|4
|1804–1316
|0.905
|38
|4. Szekszárd
|20
|14
|6
|1661–1408
|0.850
|34
|5. TFSE
|20
|12
|8
|1465–1409
|0.800
|32
|6. Csata
|20
|9
|11
|1428–1417
|0.725
|29
|7. Vasas
|20
|8
|12
|1309–1456
|0.700
|28
|8. BEAC
|20
|8
|12
|1333–1492
|0.700
|28
|9. Cegléd
|20
|5
|15
|1266–1558
|0.625
|25
|10. Székesfehérvár
|20
|4
|16
|1457–1836
|0.600
|24
|11. Győr
|20
|3
|17
|1365–1717
|0.575
|23
|12. Szigetszentmiklós
|20
|2
|18
|1222–1805
|0.550
|22
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.