A Pécs legyőzte a Sopront, egy lépésre került az alapszakasz-győzelemtől a női kosár NB I-ben

Sorozatban négy idegenbeli bajnoki után (közte a DVTK elleni 68–58-as vereséggel) újra hazai pályán játszott a Pécs, és nagyon bekezdett, 9–0-val nyitott, így Gáspár Dávid, a Sopron vezetőedzője kénytelen volt már a 3. perc elején időt kérni. Ez olyan szempontból hatott, hogy Tara Wallack megszerezte a vendégek első pontjait, ám zárkózni nem sikerült, a 9. percben már 27–7-et mutatott az eredményjelző, s egy pont híján maradt is a különbség 10 perc után (29–10).

A második negyed már a címvédőnek indult jobban, amely zsinórban nyolc pontot szerzett, Lexi Heldnek közel öt perc után sikerült megtörnie a hazai gólcsendet. Ezt követően két pécsi és egy soproni tripla következett, majd beálltak a felek a 10 pontot különbségre. Erről a listavezető tudott elmozdulni, és sorozatban 10 szerzett ponttal visszaállította a korábbi 20 pontos előnyét (44–24).

Már a nagyszünet után, hatperces hiátust követően tudott újra betalálni a Sopron, amely elkezdett faragni a hátrányából, s 49–37-ig tudott felzárkózni. Jött egy trojka Dúl Pankától, majd közel két percig nem esett kosár. Aztán a negyed vége ismét a Pécsé volt, amely még nyugodtabban várhatta volna a záró etapot, ha Studer Ágnes nem hagyja ki a két büntetőt a játékrész hajrájában (62–46).

Jelena Brooks két közelijével plusz egy jó büntetőjével rögtön eltűnt öt pont a hátrányból, de 10 ponton belülre nem sikerült kerülnie a vendégcsapatnak, sőt, három jó duplával újra távolodtak a hazaiak. Próbálkozott a Sopron, ám Julia Reisingerová tett róla, hogy ne legyen esélye felzárkóznia. Az utolsó percekben már nem volt kérdés a Pécs győzelme, amely tehát ismét megverte a Sopront (idegenben 77–76-ra, hosszabbítás után nyert decemberben), így egy lépésre van attól, hogy megnyerje az alapszakaszt – ehhez biztosan elég, ha az utolsó fordulóban legyőzi otthon az utolsó előtti Győrt. 77–65

NŐI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ

NKA UNIVERSITAS PÉCS–SOPRON BASKET 77–65 (29–10, 15–14, 18–22, 15–19)

Pécs, 1800 néző. V: Benczur, Goda, Györfy R.

PÉCS: Studer 7/3, HELD 12/3, Rátkai 4, VARGA A. 11/3, REISINGEROVÁ 22. Csere: DÚL P. 6/3, Tóth O. 4, Josepovits 5, Török 4, Olawuyi 2. Edző: Djokics Zseljko

SOPRON: Papp K. 5/3, Friskovec 3/3, Sinka-Pálinkás, Wallack 5, FUEHRING 13/3. Csere: Mühl 7/3, BÖRÖNDY 7, Rokob, Sitku 3/3, BROOKS 18/3, Laczkó 4. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 3. perc: 12–2. 7. p.: 20–7. 17. p.: 40–27. 22. p.: 47–31. 28. p.: 56–42. 33. p.: 66–55. 37. p.: 74–59

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Elismerésem a csapatomnak, mert jól teljesített mindenki. Köszönet a közönségnek is, mivel sokan eljöttek. Őket meg illett kiszolgálni, miattuk van ez a játék elsősorban. Jó lenne, ha mindig ennyien lennének, ezért dolgozunk.

Gáspár Dávid: – Az elsőtől a negyvenedik percig a pécsiek irányították a játékot minden tekintetben. Ide úgy kellene megérkezni, hogy szellemileg, erőnlétileg, taktikailag mindenki a csúcson van, de ebben nálunk most hatalmas volt a szórás.

VÉLEMÉNYEK Varga Alíz, a Pécs magasbedobója: – Azt hiszem, már az első negyedben sikerült részben megnyerni a találkozót. Megyünk tovább, szerencsére a Diósgyőr elleni vereséget követően sikerült kiköszörülnünk a csorbát. Jelena Brooks, a Sopron erőcsatára: – Sajnos ez után a vereség után nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Ennek ellenére tesszük a dolgunkat az edzéseken a folytatásban is. Készülünk az alapszakasz végére, majd a rájátszásra.

Szombaton játsszák

17.00: Uni Győr–DVTK Hun-Therm

18.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda

18.00: Vasas Akadémia–BKG-Prima Szigetszentmiklós

18.00: VBW CEKK Cegléd–Csata TKK

19.00: TFSE–Dávid Kornél KA

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Pécs 21 20 1 1799–1270 0.976 41 2. DVTK 20 19 1 1720–1145 0.975 39 3. Sopron 21 17 4 1804–1316 0.905 38 4. Szekszárd 20 14 6 1661–1408 0.850 34 5. TFSE 20 12 8 1465–1409 0.800 32 6. Csata 20 9 11 1428–1417 0.725 29 7. Vasas 20 8 12 1309–1456 0.700 28 8. BEAC 20 8 12 1333–1492 0.700 28 9. Cegléd 20 5 15 1266–1558 0.625 25 10. Székesfehérvár 20 4 16 1457–1836 0.600 24 11. Győr 20 3 17 1365–1717 0.575 23 12. Szigetszentmiklós 20 2 18 1222–1805 0.550 22

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.