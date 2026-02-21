Innsbruckban is nyert a Ferencváros, hibátlan hétvégét zárt az osztrák hokiligában

Nemzeti Sportrádió

2026.02.21. 20:38
Fotó: FB/FTC Jégkorong
Hydro Fehérvár AV19 FTC-Telekom jégkorong ICEHL Innsbruck HC Bolzano
Az ICEHL szombati játéknapján az FTC-Telekom idegenbeli túrájának második állomásán az Innsbruck vendégeként lépett jégre. A hullámzó mérkőzést végül három ponttal zárta a Ferencváros. A Hydro Fehérvár AV19 pénteket követően ismét olasz riválissal nézett szembe az ICEHL-ben, ezúttal a Bolzano vendégeként lépett jégre Ted Dent együttese.

Az FTC-Telekom bár nem kezdett jól pénteken a Vorarlberg otthonában, később fordítani tudott és nyert, így az egyik „kötelező győzelmét” begyűjtötte. Szombaton a Ferencváros a ligautolsó Innsbruck otthonában lépett jégre fontos három pontért, hiszen a zöld-fehérek még versenyben vannak a rájátszás-kvalifikációs helyekért.

Ennek ellenére nem indult túl jól a találkozó, Sebastian Benker 21 perc alatt kétszer is betalált. Először kissé szerencsés volt, hiszen lövése a kapuvasról Bálizs Bence hátára esett és onnan becsorgott a kapuba, majd a második harmad elején gyors kontra végén okosan, a kapus lába alatt lőtte el a korongot a támadó. Kétgólos hátrányban sem esett össze az FTC, ment előre továbbra is, és a próbálkozásoknak meglett az eredménye, a 27. perc végére már vezetett a magyar együttes. A gólzuhatagot Aku Kestilä nyitotta meg emberelőnyben, a zöld-fehérek szépen széthúztak az osztrákok védelmét. Később Jussi Tammela kapott vissza a kapu mögül remekül egy korongot, és közelről bevágta, majd Kestilä ismét villant öt a négy ellen, ezúttal egy távoli lövésbe ért bele jó ütemmel. A második szünet előtt Rasmus Bengtsson révén egy újabb fórt használt ki a Ferencváros, így megnyugtató előnnyel várhatta a záró felvonást.

Mintha kicsit túlságosan is megnyugodott volna a kétgólos előny tudatában a Fradi, a 46. percben emberelőnyben Troy Lajeunesse hozta vissza a hazai reményeket. Akadt pár nehéz pillanat Bálizs kapuja előtt a folytatásban, az 57. perc végén Gordon Green gólja úgy tűnt, végleg lezárja a mérkőzést, ezt azonban Benjamin Corbell máshogy gondolta, másfél perccel a vége előtt egyre csökkentette az Innsbruck hátrányát. A maradék időt jól menedzselte a Ferencváros, így hibátlan mérleggel zárta idegenbeli túráját és tapad a legjobb tízre.

A Fehérvár a Pustertal Wölfe otthonában kezdte pénteken kétállomásos olaszországi túráját, a kezdés rendben volt Bruneckben, ám a folytatás már nem alakult jól a kék-fehérek számára, végül pont nélkül maradt Ted Dent együttese. Szombaton sem várt könnyű feladat a Volánra, hiszen a Bolzano vendégeként lépett jégre.

Az első harmad finoman szólva sem sikerült túl jól a fehérváriak számára, a kezdésnél nem segített, hogy már 21 másodperc eltelte után kiállítást kapott a magyar csapat. Az első emberelőnyükkel pedig éltek is az olaszok, szépen kijátszott figura végén a rövidnél Brett Pollock lőtt a kapuba. Próbált lendületet venni a Volán, de a 16. percben újabb gólt kapott, Max Gildon középről eleresztett lökete Rasmus Reijola hóna alatt vágódott a hálóba. Itt még nem volt vége, a szünet előtt közelről Cole Schneider is beköszönt.

Ilyen kezdést követően nem csoda, hogy Ted Dent kapuscserével próbálta felrázni csapatát, ez átmenetileg sikerült is, hiszen Ole Andersen távoli lövésébe Mihály Ákos ért bele remekül. Ám ennek nem sokáig örülhettek a vendégek, gyorsan jött a válasz, Bryce Misley kotort be egy Horváth Dominikről felpörgött korongot.  Háromgólos hátrányból vágott neki a záró felvonásnak a Volán, próbálkozott a magyar együttes, de nem tudott tartósan nagy nyomást gyakorolni az olasz gárda kapujára. A 49. percben Gildon újabb találatával eldőlt minden lényegi kérdés, Max Gerlach 26 másodperccel a lefújás előtt még szépített, de ez csak szépségtapaszt jelentett. A Fehérvár két vereséggel zárta az olaszországi túráját.

JÉGKORONG  
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom 4–5 (1–0, 1–4, 2–1)
Innsbruck, 1600 néző. V: Nikolic, Winkler, Dummermuth-Haas (osztrákok), Pardatscher (olasz)
INNSBRUCK: Vernon – Stöffler, Moberg / Lattner (1), Frimmel / Ebner, Kerber / Dobnig – SPROULE (2), CORBEIL 1 (2), BENKER 2 (2) / Witting, Lajeunesse 1, Coatta / Bär, Wilkins, Rappold / Klingler, Mader, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich
FTC: Bálizs – Bengtsson 1 (1), Tóth G. / Hudec (1), Lindgren (2) / Tyni, Horváth M. / Seregély – Shaw (1), KESTILÄ 2 (1), G. GREEN 1 (2) / TAMMELA 1, Coulter (1), Antonen (1) / Laskawy, Mihalik A., Sofron / Galajda, Molnár D., Nagy K. / Mattyasovszki. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 33–35. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/3

HC Bolzano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19 5–2 (3–0, 1–1, 1–1)
Bolzano, 3320 néző. V: Rivis (olasz), Smetana, Bedynek (mindketten osztrákok), Mantovani (olasz). 
BOLZANO: Harvey – Samuelsson (1), Valentine / GILDON 2, Seed / Miglioranzi, Diperna / Cairns (1) – C. SCHNEIDER 1 (2), Gersich (1), MCCLURE (2) / Digiacinto (1), POLLOCK 1 (1), Gazley / L. Frigo, Mantenuto, M. Gennaro (1) / Frank, Misley 1, Brunner. Edző: Doug Shedden
FEHÉRVÁR: Reijola (Horváth Dominik) – Stipsicz, Messner / ANDERSEN (1), Campbell / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Erdély, Richards (1), Gerlach 1 / Cheek, Hári, Kuralt / Archibald, Kulmala, Terbócs / Ambrus Cs., Németh K., MIHÁLY 1. Edző: Ted Dent
Kapura lövések: 54–38. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 2/0

AZ ICEHL ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGk 
1. Klagenfurt4427458154–103+5194 
2. Graz4424668149–97+5290 
3. Bozen Südtirol45253512161–117+4486 
4. Salzburg45236412151–100+5185 
5. Olimpija Ljubljana45226215169–130+3980 
6. Pustertal Wölfe44233315149–122+2778 
7. Vienna Capitals45183420117–131–1464 
8. Villach45164421145–151–660 
9. Linz45156123137–143–658 
10. Fehérvár AV1945162522105–146–4157 
11. FTC46161623125–169–4456 
12. Vorarlberg4494427103–167–6439 
13. Innsbruck4554333109–198–8926 

 

