A DVTK elvette az NKA Pécs veretlenségét a női kosárlabda NB I-ben

2026.02.14. 19:55
Studer Ágnesék (feketében) elszenvedték első vereségüket a bajnokságban (Fotó: Osztie Tibor/hunbasket.hu)
Meglepetésre az ELTE BEAC Újbuda 80–70-re legyőzte a vendég TFSE-t a női kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján. Ezzel a győzelemmel a hazaiak biztossá tették, hogy az első nyolc között végeznek az alapszakaszban és bejutnak a rájátszásba. A DVTK 68–58-ra legyőzte a vendég NKA Universitas Pécset, és ezzel elvette ellenfele veretlenségét.

A DVTK és az NKA novemberi, pécsi találkozóján a hazaiak 62–46-ra nyertek, így Völgyi Péter alakulatának legalább 17 ponttal kellett volna győznie, hogy az egymás elleni összevetésből jobban kerüljön ki, ha pontazonosság lenne a két csapat között. A mérkőzésen 66–46-nál húsz pont volt a legnagyobb különbség, a végére azonban tízre olvadt a miskolciak előnye, így bár a Pécs elvesztette a veretlenségét, az egymás elleni eredmények alapján jobb.

A találkozó legeredményesebbje az előző idény legjobbjának megválasztott diósgyőri Lelik Réka volt 23 ponttal.

NŐI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ
DVTK HUN-THERM–NKA UNIVERSITAS PÉCS 68–58 (16–14, 18–8, 17–16, 17–20)
Miskolc, 2000 néző. V: Nagy V., Söjtöry, Gruber
DVTK: Aho N. 2, LELIK 23/9, Toman P. 8/6, WESTBELD 10/3, Grigalauskyte 5. Csere: Miklós M. 5, Aho T. 1, Ginzo 5/3, Takács B. 6/3, Smuda 3. Edző: Völgyi Péter
PÉCS: Rátkai 5/3, Dúl P. 5/3, Török Á. 8/6, Varga A. 5/3, Reisingerová 8. Csere: Held 5/3, Szmailbegovics 2, Studer 5, Olawuyi 4, Josepovits 5, Tóth O. 6/6. Edző: Djokics Zseljko
Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–8. 9. p.: 12–12.  15. p.: 26–16. 18. p.: 27–22. 23. p.: 41–26. 27. p.: 43–34. 32. p.: 56–38. 35. p.: 63–44. 38. p.: 66–53
Kipontozódott: Dúl P. (35. p.), Josepovits (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Völgyi Péter: – Büszke vagyok a csapatomra, mert nagyon jól harcolt. Rengeteg energiát elhasználtunk a védekezésre, és már nem maradt elég erőnk a támadójátékra. Sok hármaskísérletünk kimaradt, és ugyanezt mondhatom a büntetőkről is. Az elkövetkezendő mérkőzéseken lesz időnk arra, hogy a hibáinkat kijavítsuk.
Djokics Zseljko: – Fizikailag kemény volt a mérkőzés, ebben dominált a DVTK. Nekünk ebből tanulnunk kell. Nagyszerű hangulatú találkozót játszottak a felek, és ha bajnokok akarunk lenni, akkor ilyen környezetben is meg kell tanulnunk nyerni.

ELTE BEAC ÚJBUDA–TFSE 80–70 (24–28, 21–12, 15–11, 20–19)
Gabányi-sportcsarnok, 250 néző. V: Rózsavölgyi, Rácz Zs., Nepp.
BEAC: M. Moore 7/3, DRAHOS 8/3, VARGA S. 9/9, Fárbás Eliza 2, OZOLA 17/6. Csere: DALCE 19, DOBÓ 18/3. Edző: Mészárosné Kovács Andrea
TFSE: DÚL T. 11/3, Donarski 5, Mányoky R. 9/9, VLADÁR 7/3, Tóth F. 9/3. Csere: Kennedy-Hopoate 2, PUSZTAI P. 27/6, Gábor, Kádár O., Vígh B. Edző: Hegedűs Péter
Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–7. 6. p.: 14–15. 9. p.: 24–25. 13. p.: 29–31. 17. p.: 41–33. 22. p.: 48–40. 26. p.: 57–46. 29. p.: 60–51. 33. p.: 62–51. 37. p.: 73–60
MESTERMÉRLEG
Mészárosné Kovács Andrea: – Irányítottuk a mérkőzést, az agresszivitásunk eredményesnek bizonyult. Örülök, hogy ez működött, a szerkezetváltásra is jól reagáltunk. A lányok szépen megcsinálták, amit kértünk tőlük, ezért dicséret illeti az egész csapatot. Nemigen fordult még elő olyan, hogy a padról több pont érkezett, mint a teljes kezdő ötöstől, remélem, ez nagy löketet ad a csapatunknak.
Hegedűs Péter: – A BEAC kitűnően játszott, mi pedig nagyon gyengén. A végére kialakult különbség ránk nézve hízelgő, lehetett volna jóval több is. Rengeteg hibánk van, amelyeken fordulók óta nem tudunk felülkerekedni. A kulcsjátékosaink Pusztai Petra kivételével kibújtak a felelősség alól a pályán.

CSATA TKK–VASAS AKADÉMIA 84–69 (24–20, 25–22, 14–15, 21–12) 
E.ON Sportcsarnok, 220 néző. V: Tőzsér, Horváth Cs., Gombos M. 
CSATA: J. WALKER 12, RIMDAL 11/3, Tózer-Nemes 4, Varga-Aradi 2, Z. WILLIAMS 14. Csere: Hegedűs J. 5/3, Biczó 5/3, BORICSICS 16, Vári 5/3, WENTZEL 10/3Edző: Tursics Krisztián
VASAS: Angyal B. 11/3, Szerencsés 4, Czirkos 4, JÁHNI 14/3, KISS A. 11/3. Csere: SZIRONY 14/6, Kendelényi, Madár E. 6, Gyöngyösi 5/3, Szoboszlai L., Mayr. Edző: Nenad Markovics
Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–8. 8. p.: 17–14. 12. p.: 29–24. 17. p.: 37–35. 23. p.: 55–46. 28. p.: 63–50. 34. p.: 66–61. 38. p.: 80–67
MESTERMÉRLEG
Tursics Krisztián: – Nagyon fontos mérkőzést sikerült megnyernünk. Egész héten azon dolgoztunk, miként tudjuk semlegesíteni a Vasas erősségeit. A harmadik negyedben volt öt percünk, amit leszámítva végig kontrolláltuk a találkozót, jól védekeztünk, járt a labda támadásban, ezt mutatja, hogy öt játékosunk is tíz pont fölé jutott.
Nenad Markovics: – A Csatának remekül sikerült ez a mérkőzés. Voltak a találkozón jó periódusaink, momentumaink, azonban túl sok hibával játszottunk. Két mérkőzésünk maradt hátra, ezeken dől el, hogy a hetedik vagy a nyolcadik helyen végzünk az alapszakaszban.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K

Relatív

1. DVTK

20

19

1

1720–1145

0.975 

39 

2. Pécs

20

19

1

1722–1205

0.975 

39 

3. Sopron

20

17

3

1739–1239

0.925 

37 

4. Szekszárd

19

13

6

1567–1342

0.842 

32 

5. TFSE

20

12

8

1465–1409

0.800 

32 

6. Csata

20

9

11

1428–1417

0.725 

29 

7. Vasas

20

8

12

1309–1456

0.700 

28 

8. BEAC

20

8

12

1333–1492

0.700 

28 

9. Cegléd

19

4

15

1186–1494

0.605 

23 

10. Székesfehérvár

19

4

15

1391–1742

0.605 

23 

11. Győr

20

3

17

1365–1717

0.575 

23 

12. Szigetszentmiklós

19

2

17

1158–1725

0.553 

21 

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

