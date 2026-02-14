A DVTK elvette az NKA Pécs veretlenségét a női kosárlabda NB I-ben

A DVTK és az NKA novemberi, pécsi találkozóján a hazaiak 62–46-ra nyertek, így Völgyi Péter alakulatának legalább 17 ponttal kellett volna győznie, hogy az egymás elleni összevetésből jobban kerüljön ki, ha pontazonosság lenne a két csapat között. A mérkőzésen 66–46-nál húsz pont volt a legnagyobb különbség, a végére azonban tízre olvadt a miskolciak előnye, így bár a Pécs elvesztette a veretlenségét, az egymás elleni eredmények alapján jobb.

A találkozó legeredményesebbje az előző idény legjobbjának megválasztott diósgyőri Lelik Réka volt 23 ponttal.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ

DVTK HUN-THERM–NKA UNIVERSITAS PÉCS 68–58 (16–14, 18–8, 17–16, 17–20)

Miskolc, 2000 néző. V: Nagy V., Söjtöry, Gruber

DVTK: Aho N. 2, LELIK 23/9, Toman P. 8/6, WESTBELD 10/3, Grigalauskyte 5. Csere: Miklós M. 5, Aho T. 1, Ginzo 5/3, Takács B. 6/3, Smuda 3. Edző: Völgyi Péter

PÉCS: Rátkai 5/3, Dúl P. 5/3, Török Á. 8/6, Varga A. 5/3, Reisingerová 8. Csere: Held 5/3, Szmailbegovics 2, Studer 5, Olawuyi 4, Josepovits 5, Tóth O. 6/6. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–8. 9. p.: 12–12. 15. p.: 26–16. 18. p.: 27–22. 23. p.: 41–26. 27. p.: 43–34. 32. p.: 56–38. 35. p.: 63–44. 38. p.: 66–53

Kipontozódott: Dúl P. (35. p.), Josepovits (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Büszke vagyok a csapatomra, mert nagyon jól harcolt. Rengeteg energiát elhasználtunk a védekezésre, és már nem maradt elég erőnk a támadójátékra. Sok hármaskísérletünk kimaradt, és ugyanezt mondhatom a büntetőkről is. Az elkövetkezendő mérkőzéseken lesz időnk arra, hogy a hibáinkat kijavítsuk.

Djokics Zseljko: – Fizikailag kemény volt a mérkőzés, ebben dominált a DVTK. Nekünk ebből tanulnunk kell. Nagyszerű hangulatú találkozót játszottak a felek, és ha bajnokok akarunk lenni, akkor ilyen környezetben is meg kell tanulnunk nyerni.

ELTE BEAC ÚJBUDA–TFSE 80–70 (24–28, 21–12, 15–11, 20–19)

Gabányi-sportcsarnok, 250 néző. V: Rózsavölgyi, Rácz Zs., Nepp.

BEAC: M. Moore 7/3, DRAHOS 8/3, VARGA S. 9/9, Fárbás Eliza 2, OZOLA 17/6. Csere: DALCE 19, DOBÓ 18/3. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

TFSE: DÚL T. 11/3, Donarski 5, Mányoky R. 9/9, VLADÁR 7/3, Tóth F. 9/3. Csere: Kennedy-Hopoate 2, PUSZTAI P. 27/6, Gábor, Kádár O., Vígh B. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–7. 6. p.: 14–15. 9. p.: 24–25. 13. p.: 29–31. 17. p.: 41–33. 22. p.: 48–40. 26. p.: 57–46. 29. p.: 60–51. 33. p.: 62–51. 37. p.: 73–60

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Irányítottuk a mérkőzést, az agresszivitásunk eredményesnek bizonyult. Örülök, hogy ez működött, a szerkezetváltásra is jól reagáltunk. A lányok szépen megcsinálták, amit kértünk tőlük, ezért dicséret illeti az egész csapatot. Nemigen fordult még elő olyan, hogy a padról több pont érkezett, mint a teljes kezdő ötöstől, remélem, ez nagy löketet ad a csapatunknak.

Hegedűs Péter: – A BEAC kitűnően játszott, mi pedig nagyon gyengén. A végére kialakult különbség ránk nézve hízelgő, lehetett volna jóval több is. Rengeteg hibánk van, amelyeken fordulók óta nem tudunk felülkerekedni. A kulcsjátékosaink Pusztai Petra kivételével kibújtak a felelősség alól a pályán.

CSATA TKK–VASAS AKADÉMIA 84–69 (24–20, 25–22, 14–15, 21–12)

E.ON Sportcsarnok, 220 néző. V: Tőzsér, Horváth Cs., Gombos M.

CSATA: J. WALKER 12, RIMDAL 11/3, Tózer-Nemes 4, Varga-Aradi 2, Z. WILLIAMS 14. Csere: Hegedűs J. 5/3, Biczó 5/3, BORICSICS 16, Vári 5/3, WENTZEL 10/3. Edző: Tursics Krisztián

VASAS: Angyal B. 11/3, Szerencsés 4, Czirkos 4, JÁHNI 14/3, KISS A. 11/3. Csere: SZIRONY 14/6, Kendelényi, Madár E. 6, Gyöngyösi 5/3, Szoboszlai L., Mayr. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–8. 8. p.: 17–14. 12. p.: 29–24. 17. p.: 37–35. 23. p.: 55–46. 28. p.: 63–50. 34. p.: 66–61. 38. p.: 80–67

MESTERMÉRLEG

Tursics Krisztián: – Nagyon fontos mérkőzést sikerült megnyernünk. Egész héten azon dolgoztunk, miként tudjuk semlegesíteni a Vasas erősségeit. A harmadik negyedben volt öt percünk, amit leszámítva végig kontrolláltuk a találkozót, jól védekeztünk, járt a labda támadásban, ezt mutatja, hogy öt játékosunk is tíz pont fölé jutott.

Nenad Markovics: – A Csatának remekül sikerült ez a mérkőzés. Voltak a találkozón jó periódusaink, momentumaink, azonban túl sok hibával játszottunk. Két mérkőzésünk maradt hátra, ezeken dől el, hogy a hetedik vagy a nyolcadik helyen végzünk az alapszakaszban.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. DVTK 20 19 1 1720–1145 0.975 39 2. Pécs 20 19 1 1722–1205 0.975 39 3. Sopron 20 17 3 1739–1239 0.925 37 4. Szekszárd 19 13 6 1567–1342 0.842 32 5. TFSE 20 12 8 1465–1409 0.800 32 6. Csata 20 9 11 1428–1417 0.725 29 7. Vasas 20 8 12 1309–1456 0.700 28 8. BEAC 20 8 12 1333–1492 0.700 28 9. Cegléd 19 4 15 1186–1494 0.605 23 10. Székesfehérvár 19 4 15 1391–1742 0.605 23 11. Győr 20 3 17 1365–1717 0.575 23 12. Szigetszentmiklós 19 2 17 1158–1725 0.553 21

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.