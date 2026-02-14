A DVTK elvette az NKA Pécs veretlenségét a női kosárlabda NB I-ben
A DVTK és az NKA novemberi, pécsi találkozóján a hazaiak 62–46-ra nyertek, így Völgyi Péter alakulatának legalább 17 ponttal kellett volna győznie, hogy az egymás elleni összevetésből jobban kerüljön ki, ha pontazonosság lenne a két csapat között. A mérkőzésen 66–46-nál húsz pont volt a legnagyobb különbség, a végére azonban tízre olvadt a miskolciak előnye, így bár a Pécs elvesztette a veretlenségét, az egymás elleni eredmények alapján jobb.
A találkozó legeredményesebbje az előző idény legjobbjának megválasztott diósgyőri Lelik Réka volt 23 ponttal.
NŐI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ
DVTK HUN-THERM–NKA UNIVERSITAS PÉCS 68–58 (16–14, 18–8, 17–16, 17–20)
Miskolc, 2000 néző. V: Nagy V., Söjtöry, Gruber
DVTK: Aho N. 2, LELIK 23/9, Toman P. 8/6, WESTBELD 10/3, Grigalauskyte 5. Csere: Miklós M. 5, Aho T. 1, Ginzo 5/3, Takács B. 6/3, Smuda 3. Edző: Völgyi Péter
PÉCS: Rátkai 5/3, Dúl P. 5/3, Török Á. 8/6, Varga A. 5/3, Reisingerová 8. Csere: Held 5/3, Szmailbegovics 2, Studer 5, Olawuyi 4, Josepovits 5, Tóth O. 6/6. Edző: Djokics Zseljko
Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–8. 9. p.: 12–12. 15. p.: 26–16. 18. p.: 27–22. 23. p.: 41–26. 27. p.: 43–34. 32. p.: 56–38. 35. p.: 63–44. 38. p.: 66–53
Kipontozódott: Dúl P. (35. p.), Josepovits (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Völgyi Péter: – Büszke vagyok a csapatomra, mert nagyon jól harcolt. Rengeteg energiát elhasználtunk a védekezésre, és már nem maradt elég erőnk a támadójátékra. Sok hármaskísérletünk kimaradt, és ugyanezt mondhatom a büntetőkről is. Az elkövetkezendő mérkőzéseken lesz időnk arra, hogy a hibáinkat kijavítsuk.
Djokics Zseljko: – Fizikailag kemény volt a mérkőzés, ebben dominált a DVTK. Nekünk ebből tanulnunk kell. Nagyszerű hangulatú találkozót játszottak a felek, és ha bajnokok akarunk lenni, akkor ilyen környezetben is meg kell tanulnunk nyerni.
ELTE BEAC ÚJBUDA–TFSE 80–70 (24–28, 21–12, 15–11, 20–19)
Gabányi-sportcsarnok, 250 néző. V: Rózsavölgyi, Rácz Zs., Nepp.
BEAC: M. Moore 7/3, DRAHOS 8/3, VARGA S. 9/9, Fárbás Eliza 2, OZOLA 17/6. Csere: DALCE 19, DOBÓ 18/3. Edző: Mészárosné Kovács Andrea
TFSE: DÚL T. 11/3, Donarski 5, Mányoky R. 9/9, VLADÁR 7/3, Tóth F. 9/3. Csere: Kennedy-Hopoate 2, PUSZTAI P. 27/6, Gábor, Kádár O., Vígh B. Edző: Hegedűs Péter
Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–7. 6. p.: 14–15. 9. p.: 24–25. 13. p.: 29–31. 17. p.: 41–33. 22. p.: 48–40. 26. p.: 57–46. 29. p.: 60–51. 33. p.: 62–51. 37. p.: 73–60
MESTERMÉRLEG
Mészárosné Kovács Andrea: – Irányítottuk a mérkőzést, az agresszivitásunk eredményesnek bizonyult. Örülök, hogy ez működött, a szerkezetváltásra is jól reagáltunk. A lányok szépen megcsinálták, amit kértünk tőlük, ezért dicséret illeti az egész csapatot. Nemigen fordult még elő olyan, hogy a padról több pont érkezett, mint a teljes kezdő ötöstől, remélem, ez nagy löketet ad a csapatunknak.
Hegedűs Péter: – A BEAC kitűnően játszott, mi pedig nagyon gyengén. A végére kialakult különbség ránk nézve hízelgő, lehetett volna jóval több is. Rengeteg hibánk van, amelyeken fordulók óta nem tudunk felülkerekedni. A kulcsjátékosaink Pusztai Petra kivételével kibújtak a felelősség alól a pályán.
CSATA TKK–VASAS AKADÉMIA 84–69 (24–20, 25–22, 14–15, 21–12)
E.ON Sportcsarnok, 220 néző. V: Tőzsér, Horváth Cs., Gombos M.
CSATA: J. WALKER 12, RIMDAL 11/3, Tózer-Nemes 4, Varga-Aradi 2, Z. WILLIAMS 14. Csere: Hegedűs J. 5/3, Biczó 5/3, BORICSICS 16, Vári 5/3, WENTZEL 10/3. Edző: Tursics Krisztián
VASAS: Angyal B. 11/3, Szerencsés 4, Czirkos 4, JÁHNI 14/3, KISS A. 11/3. Csere: SZIRONY 14/6, Kendelényi, Madár E. 6, Gyöngyösi 5/3, Szoboszlai L., Mayr. Edző: Nenad Markovics
Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–8. 8. p.: 17–14. 12. p.: 29–24. 17. p.: 37–35. 23. p.: 55–46. 28. p.: 63–50. 34. p.: 66–61. 38. p.: 80–67
MESTERMÉRLEG
Tursics Krisztián: – Nagyon fontos mérkőzést sikerült megnyernünk. Egész héten azon dolgoztunk, miként tudjuk semlegesíteni a Vasas erősségeit. A harmadik negyedben volt öt percünk, amit leszámítva végig kontrolláltuk a találkozót, jól védekeztünk, járt a labda támadásban, ezt mutatja, hogy öt játékosunk is tíz pont fölé jutott.
Nenad Markovics: – A Csatának remekül sikerült ez a mérkőzés. Voltak a találkozón jó periódusaink, momentumaink, azonban túl sok hibával játszottunk. Két mérkőzésünk maradt hátra, ezeken dől el, hogy a hetedik vagy a nyolcadik helyen végzünk az alapszakaszban.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. DVTK
20
19
1
1720–1145
0.975
39
|2. Pécs
20
19
1
1722–1205
0.975
39
|3. Sopron
20
17
3
1739–1239
0.925
37
|4. Szekszárd
19
13
6
1567–1342
0.842
32
|5. TFSE
20
12
8
1465–1409
0.800
32
|6. Csata
20
9
11
1428–1417
0.725
29
|7. Vasas
20
8
12
1309–1456
0.700
28
|8. BEAC
20
8
12
1333–1492
0.700
28
|9. Cegléd
19
4
15
1186–1494
0.605
23
|10. Székesfehérvár
19
4
15
1391–1742
0.605
23
|11. Győr
20
3
17
1365–1717
0.575
23
|12. Szigetszentmiklós
19
2
17
1158–1725
0.553
21
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.