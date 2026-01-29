Nemzeti Sportrádió

Nyert a Hapoel vendégeként a Bayern München a férfi kosárlabda Euroligában – videó

Vágólapra másolva!
2026.01.29. 23:57
null
Óriási győzelmet aratott a Bayern München (Fotó: Getty Images)
Címkék
Fenerbahce kosárlabda férfi kosárlabda Euroliga Barcelona kosárlabda férfi kosárlabda Bayern München kosárlabda
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 25. fordulójában a Bayern München idegenben megverte a tabella harmadik helyén álló Hapoel Tel-Avivot. A Fenerbahce nyerte az Anadolu Efes elleni török rangadót, az Olympiakosz sorozatban ötödik győzelmét aratta, míg a Valencia és a Milan is hazai hazai pályán győzedelmeskedett.

FENERBAHCE–ANADOLU EFES

HAPOEL TEL-AVIV–BAYERN MÜNCHEN

MILAN–PARTIZAN

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Anadolu Efes (török) 79–62 (25–8, 14–17, 22–14, 18–23)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Bayern München (német) 64–79 (26–23, 13–20, 11–18, 14–18)
Olympiakosz (görög)–Barcelona (spanyol) 87–75 (27–13, 19–24, 13–27, 28–11)
Milan (olasz)–Partizan Beograd (szerb) 85–79 (25–22, 27–21, 17–14, 16–22)
Valencia (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 94–83 (21–27, 23–23, 22–18, 28–15)

TABELLA ITT! 

 

Fenerbahce kosárlabda férfi kosárlabda Euroliga Barcelona kosárlabda férfi kosárlabda Bayern München kosárlabda
Legfrissebb hírek

Párizsban szakadt meg a Real Madrid győzelmi sorozata a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.01.27. 23:28

Férfi kosárlabda NB I: szolnoki távozó, pécsi érkező

Kosárlabda
2026.01.24. 10:14

Nagy szériában a Real Madrid, futball után a kosár Euroligában is leiskolázta a Monacót

Kosárlabda
2026.01.22. 23:22

Öt ponttal nyert a címvédő Fenerbahce a kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.01.21. 23:49

Férfi kosár Euroliga: sorozatban ötödször nyert a Real Madrid, megerősítette első helyét a Hapoel

Kosárlabda
2026.01.21. 00:14

Parádés teljesítmény az egyetemi bajnokságban: 100 pontot ért el a DEAC kosarasa!

Kosárlabda
2026.01.20. 11:11

Férfi kosár MK: a Szolnok közel harminccal megverte az Alba Fehérvárt, ezzel elődöntős

Kosárlabda
2026.01.18. 19:53

Egyoldalú volt a clásico, a Real simán megverte a Barcát az Euroligában

Kosárlabda
2026.01.16. 23:45
Ezek is érdekelhetik