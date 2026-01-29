Nyert a Hapoel vendégeként a Bayern München a férfi kosárlabda Euroligában – videó

A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 25. fordulójában a Bayern München idegenben megverte a tabella harmadik helyén álló Hapoel Tel-Avivot. A Fenerbahce nyerte az Anadolu Efes elleni török rangadót, az Olympiakosz sorozatban ötödik győzelmét aratta, míg a Valencia és a Milan is hazai hazai pályán győzedelmeskedett.

FENERBAHCE–ANADOLU EFES HAPOEL TEL-AVIV–BAYERN MÜNCHEN MILAN–PARTIZAN KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ

Fenerbahce (török)–Anadolu Efes (török) 79–62 (25–8, 14–17, 22–14, 18–23)

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Bayern München (német) 64–79 (26–23, 13–20, 11–18, 14–18)

Olympiakosz (görög)–Barcelona (spanyol) 87–75 (27–13, 19–24, 13–27, 28–11)

Milan (olasz)–Partizan Beograd (szerb) 85–79 (25–22, 27–21, 17–14, 16–22)

Valencia (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 94–83 (21–27, 23–23, 22–18, 28–15)