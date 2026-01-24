Férfi kosárlabda NB I: szolnoki távozó, pécsi érkező

Az NB I-ben élen álló Szolnok – amely a múlt héten a rájátszásban búcsúzott a Bajnokok Ligájától – tájékoztatása szerint a vezetőség közös megegyezéssel szerződést bontott Adin Vrbaccal, aki csütörtökön a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét ellen 101–75-re megnyert bajnokin játszotta utolsó mérkőzését piros-fekete mezben. A 31 éves erőcsatár az NB I-es szezon során 14 mérkőzésen 15.6 játékperc alatt 5.6 pontot, 2,4 lepattanót és 1,6 gólpasszt átlagolt, míg a Bajnokok Ligájában 7 mérkőzésen 18.9 perc alatt 4.9 pontot, 1.4 gólpasszt és 2.7 lepattanót szerzett.

A férfiélvonalban a 13. helyen álló NKA Universitas Pécs szerződést kötött a szerb-szlovén kettős állampolgárságú Ivan Marinkoviccsal. A 210 centiméter magas center az idényt még a bosnyák KK Bosna együttesében kezdte el.





