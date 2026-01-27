Nemzeti Sportrádió

Párizsban szakadt meg a Real Madrid győzelmi sorozata a férfi kosárlabda Euroligában

2026.01.27.
Trey Lyles (fehérben) és madridi társai ezúttal kikaptak (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 25. fordulójában a Real Madrid zsinórban nyolc győztes tétmeccs után – ebben a sorozatban az előző hat mérkőzését behúzta – a Paris Basketball vendégeként 98–92-es vereséget szenvedett.

 

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ
Paris Basketball (francia)–Real Madrid (spanyol) 98–92 (24–18, 26–24, 25–24, 23–26)

TABELLA ITT!

 

