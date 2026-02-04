Nemzeti Sportrádió

Tizenegy vereség után először nyertek idegenben a lyoniak a férfi Euroligában

2026.02.04. 21:00
Glynn Watson (labdával) kulcsember volt a negyedik negyedben (Fotó: Getty Images)
ASVEL férfi kosárlabda Euroliga Virtus Bologna
Egyetlen mérkőzést rendeztek szerdán a férfi kosárlabda Euroligában: az eddig idegenben nyeretlen Villeurbanne 80–70-re győzött Bolognában.

A playint érő helyeket ostromló Virtus nem számíthatott minden játékosára, és sok hibával tarkított játékát az ASVEL kihasználta. Glynn Watson a 19 pontjából 12-t az utolsó negyedben dobott, amikor másodszor is el tudott húzni a csapata, immár véglegesen. A lyoniak 11 vereség után törték meg rossz idegenbeli szériájukat. A hazai lőlapot Carsen Edwards 20 ponttal vezette.

MBAYE NDIAYE 16 PONTOT ÉRT EL A LYONIAKNÁL – ÍME, AZ EGYIK KOSARA

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ
Virtus Bologna (olasz)–ASVEL Villeurbanne (francia) 70–80

Kosárlabda
2026.02.03. 23:34

Az utolsó kosárral kapott ki a Real Athénban, a Maccabi dudaszós dobással verte meg a Partizant

A címvédő Fenerbahce sikerrel járt Barcelonában, hosszabbításban maradt alul az Olympiakosz.

 

 

 

