Csupa idegenbeli siker – három gólt szerzett vendégként a Forest és a Genk az El-rájátszásban

A Genk számára jó 20 percre volt szükség, hogy kétgólos előnybe kerüljön. Előbb Bryan Heynen fejelt a kapuba Konsztandinosz Karecasz szögletéből, majd Zakaria el-Uahdi lőtt hat méterről a jobb alsóba, miután hozzákerült a lecsorgó labda. A Dinamo Zagreb a szünet előtt szépített, Fran Topic csinálta meg a helyzetet, a passza után Dion Beljónak csak az üres kapuba kellett lőnie. A horvát sokat tett az egyenlítésért, ám nem szerzett gólt, hanem kapott, a 90. percben ismét El-Uahdi talált be, így a vége 1–3 lett.

Bő fél óra kellett a Celta Vigónak a vezetés megszerzéséhez, Miguel Román parádés mozdulattal, sarokkal tette tovább a labdát Iago Aspasnak, aki ezt követően kilőtte a jobb alsót. Szűk 10 perc múlva újabb gólt szereztek a vendégek, ezúttal Aspas centerezett, Williot Swedberg pedig kihasználta a ziccert. A PAOK kihasználta a 77. percben kevés helyzeteinek egyikét, Andrija Zsivkovics ívelte előre a labdát, Alexander Jeremejeff pedig kapásból a kapu jobb oldalába lőtt, ezzel a hátrány ellenére kevésbé rossz a görögök helyzete a visszavágóra. 1–2

Korai gól döntött Norvégiában, Santiago Castro a 9. percben 10 méterről, éles szögből lőtte ki a bal alsót. A folytatásban a Bologna a biztonságra törekedett, míg a Brann Bergen bár nagy energiákat mozgósított, túl sok és komoly lehetőséget nem tudott kidolgozni. 0–1

Az első félidő közepén szerezte meg a Forest a vezetést, Murillo 21 méterről lőtt a bal alsóba, majd a szünet előtt tovább nőtt az előny, Igor Jesus egy szöglet után egy méterről fejelt a léc alá. Az 50. percben érkezett a harmadik gól, Igor Jesus lépett ki ziccerben, lepasszolta a labdát Morgan Gibbs-White-nak, aki megbotlott, de így sem hibázta el a helyzetet, Ederson nem tudott hárítani. A Fenerbahce nagyobb különbséggel is kikaphatott volna, de így sincs sok esélye fordítani az angliai visszavágón. 0–3

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga) 1–3 (Beljo 44., ill. Heynen 15., El-Uahdi 21., 90.)

PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol) 1–2 (Jeremejeff 77., ill. Aspas 34., Swedberg 43.)

Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz) 0–1 (S. Castro 9.)

Fenerbahce (török)–Nottingham Forest (angol) 0–3 (Murillo 21., Igor Jesus 43., Gibbs-White 50.)

Később

21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport1)

21.00: Celtic (skót)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!