Tenisz: elődöntős az U16-os fiúválogatott a fedett pályás csapat Eb-n

Csütörtökön a franciaországi Ronchinban megkezdődött az U16-os fiú teniszezők fedett pályás csapat Eb-jének nyolcas döntője, méghozzá az első kiemeltként szereplő magyar válogatottal is a mezőnyben. A Nagy Zoltán vezette nemzeti együttes – amely a selejtezőtornát korábban veretlenül hozta le, és nyerte meg azt Hollandiában – az elittorna első fordulójában, vagyis a negyeddöntőben a török csapattal találkozott.

Az első meccsen Fazekas Vencel 7:6 (7–4), 6:2-re nyert Mehmet Toprak Ercinnel szemben, majd a második találkozón Mokán István Damján 6:1, 6:4-re győzte le Kuzey Kerem Bayrakot, ezzel a párharc lényegi része el is dőlt a mieink javára (2:0). Aztán párosban is diadalmaskodtak a magyar fiúk: Mokán és Jóny Márk kettőse 4:0, 4:0-ra múlta felül a Bayrak, Genc török duót.

Ezzel a magyar csapat 3:0-s győzelmet aratott a párharcban, és bejutott az elődöntőbe,

ahol a házigazda franciák következnek pénteken.

(Kiemelt képen balról: Jóny Márk, Mokán István Damján, Fazekas Vencel és Nagy Zoltán szövetségi edző Forrás: MTSZ)