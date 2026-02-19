El-rájátszás: Ludogorec–Ferencváros 2–1

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 – élőben az NSO-n!

Razgrad, Huvepharma Aréna, 21 óra. (TV: M4 Sport). Vezeti: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek

LUDOGOREC: Bonmann – Son, Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics, C. Vidal – Duah. Vezetőedző: Per-Mathias Högmo

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani, Kanikovszki, Cadu – F. Kovacevic, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Duah (23.), Son (67.) ill. Yusuf (27.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!