El-rájátszás: Ludogorec–Ferencváros 2–1

El-rájátszás: Ludogorec–Ferencváros 2–1

2026.02.19. 20:46
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
A labdarúgó Európa-liga rájátszásában a Ferencváros a bolgár Ludogorec otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 – élőben az NSO-n!
Razgrad, Huvepharma Aréna, 21 óra. (TV: M4 Sport). Vezeti: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek
LUDOGOREC: Bonmann – Son, Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics, C. Vidal – Duah. Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani, Kanikovszki, Cadu – F. Kovacevic, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Duah (23.), Son (67.) ill. Yusuf (27.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Kapcsolódó tartalom

Franko Kovacevic lehet Robbie Keane aduja a Ludogorec ellen

„Bár nehéz párharcra készülünk, a szemem előtt csakis a győzelem lebeg.”

Robbie Keane: A pálya talaja nem befolyásolhatja a játékunkat

„Mindkét csapat jól ismeri a másikat. Mi ismerjük őket, ők ismernek bennünket. De ne feledjük, új vezetőedzőjük van.”

Harminc centiméter hó esett Razgradban, a Ludogorec edzője is segített lapátolni – videó

Per-Mathias Högmo: Beszéltem a Bodö/Glimt vezetőedzőjével. Mondtam neki, itt nagyobb a hó, mint náluk, de készen állunk a Ferencváros elleni El-mérkőzésre.

Vállalatként működő klub az FTC El-ellenfele, a Ludogorec

Csütörtökön 21 órától Razgradban lép pályára a Ferencváros a 16 közé jutásért rendezendő El-rájátszás első mérkőzésén. Bemutatjuk a bolgár milliárdos Kiril Domuszcsiev által működtetett klubot.

 

