El-rájátszás: Ludogorec–Ferencváros 2–1

A labdarúgó Európa-liga rájátszásában a Ferencváros a bolgár Ludogorec otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 – élőben az NSO-n!
Razgrad, Huvepharma Aréna, 21 óra. (TV: M4 Sport). Vezeti: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek
LUDOGOREC: Bonmann – Son, Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics, C. Vidal – Duah. Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani, Kanikovszki, Cadu – F. Kovacevic, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Duah (23.), Son (67.) ill. Yusuf (27.)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik