Kovacevic és Yusuf elöl – íme, az FTC Ludogorec elleni kezdőcsapata!

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n!

Razgrad, Huvepharma Aréna. Tv: M4 Sport. Vezeti: Stieler (német)

LUDOGOREC: Bonmann – Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov – Duarte, Pedro Naressi – Oliveira, Sztanics, C. Vidal – Duah. Vezetőedző: Per-Mathias Högmo

A kispadon: Padt, Hrisztov (kapusok), J. Andersson, Rwan Seco, Csocsev, Kaloc, Tekpetey, Nachimas, Marcus, Penev, Jordanov, Ivanov

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Ötvös, Abu Fani, Kanikovszki, Cadu – Kovacevic, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Varga Á., Tóth Z. (kapusok), Keita, Levi, Zachariassen, Szalai G., Gruber, O'Dowda, Júlio Romao, Madarász, Joseph, Nagy B.