El-rájátszás: Ludogorec–Ferencváros 2–1

Kovacevic és Yusuf elöl – íme, az FTC Ludogorec elleni kezdőcsapata!

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.02.19. 19:51
Kovacevic is ott van a ferencvárosi kezdőben (Fotó: Getty Images)
A Ferencváros 21 órától idegenben, Razgradban lép pályára a Ludogorec otthonában a labdarúgó Európa-liga rájátszásának odavágóján. Íme, Robbie Keane kezdőcsapata!

 

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n!
Razgrad, Huvepharma Aréna. Tv: M4 Sport. Vezeti: Stieler (német)
LUDOGOREC: Bonmann – Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov – Duarte, Pedro Naressi – Oliveira, Sztanics, C. Vidal – Duah. Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
A kispadon: Padt, Hrisztov (kapusok), J. Andersson, Rwan Seco, Csocsev, Kaloc, Tekpetey, Nachimas, Marcus, Penev, Jordanov, Ivanov
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Ötvös, Abu Fani, Kanikovszki, Cadu – Kovacevic, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Varga Á., Tóth Z. (kapusok), Keita, Levi, Zachariassen, Szalai G., Gruber, O'Dowda, Júlio Romao, Madarász, Joseph, Nagy B.

 

