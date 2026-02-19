Vízilabda Konferenciakupa: a Honvéd ötméteresekkel győzte le Varga Dénes grúz csapatát

Elrajtolt Montpellier-ben a Konferenciakupa C jelű kvartettjének minitornája, amelynek csütörtöki nyitó mérkőzésén az ob I jelenlegi második helyezettje, a Honvéd a grúz bajnok, az olimpiai és kétszeres világbajnok Varga Dénest is a soraiban tudó A-Polo Sport Managementtel találkozott.

Sokkal jobban kezdték a meccset a grúzok: az első negyedet 3–2-re vitték el, a második játékrészben háromgólos sorozattal nyitottak, ezzel már négygólos előnyt tudhattak magukénak. Jókor jött Nikola Moszkov duplázása (4–6), a félidőre mégis háromtalálatos hátránnyal kellett mennie a Honvédnak (5–8).

A harmadik játékrészben egy góllal beljebb került a magyar csapat (9–11), a záró etapban Moszkov és Ekler Bendegúz remeklésének is hála 12–12-re zárkózott fel, s a meccs végén is döntetlent mutatott az eredményjelző (14–14).

Az ötméterespárbajban Csoma Kristóf épp Varga Dénes kísérletét hárította, a Honvéd ezzel megnyerte a meccset.

FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA

2. SELEJTEZŐKÖR

1. forduló. C-csoport (Montpellier)

EPS-Honvéd–A-Polo Sport Management (grúz) 14–14 (2–3, 3–5, 4–3, 5–3) – ötméteresekkel 6–5

G: Moszkov 5, Ekler 3, Vicskovics 2, Bencz, Kevi, Kiss B., Simon H., ill. Alekszejev, Szarics, Varga D., Vukszanovics 3-3, Dzsahaja, Mudrazija

A csoport másik csütörtöki mérkőzésén: Montpellier (francia)–DeAkker Bologna (olasz) 9–25