Bosszantó vereséget szenvedett a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

INDUSTRIA KIELCE (lengyel)–ONE VESZPRÉM HC 36–35 (17–19)

Kielce, 4200 néző. V: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldovaiak)

KIELCE: Ferlin – Kounkoud 2, A. DUJSHEBAEV 6, D. Dujshebaev 6, KARALJOK 5, SICKO 5, Nahi 4. Csere: Morawski (kapus), Monar, Jarosiewicz 6 (6), Moryto, Olejniczak, Vlah 2, Maqueda 2, Latosinski. Edző: Talant Dujsebajev

VESZPRÉM: Corrales – Lenne 3, MARTINOVIC 7, Pesmalbek 1, Thiagus Petrus, HESAM 9, Elísson 3. Csere: Applegren (kapus), CINDRIC 6, Descat 4 (3), Adel 1, Ligetvári, el-Dera 1, Dodics. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 7. perc: 6–2. 11. p.: 9–4. 19. p.: 11–11. 26. p.: 14–16. 32. p.: 17–21. 41. p.: 25–25. 51. p.: 30–30. 56. p.: 34–34

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/6, ill. 4/3

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem kezdte jól a Kielce elleni Bajnokok Ligája-csoportmeccset a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata, mintha porszem került volna a gépezetbe, nem működött olajozottan a védekezés, a kapuban Rodrigo Corrales az első hét lövésbe bele sem tudott érni, így még tíz perc sem telt el, máris jött a helyére Mikael Appelgren.

A félidő első harmadát így simán megnyerték a hazaiak 8–3-ra, sőt, az első negyedórában lövést sem hibáztak. Ez azonban gyorsan megváltozott, az Építők ugyanis alig nyolc perc alatt felzárkózott, és nemcsak újra nyílttá tette az összecsapást, de a vezetést is átvette. A kapusok egyik oldalon sem remekeltek, az első harminc percben mindkét oldalon két-két védést láttunk csak.

A félidei szünet előtt 11 másodperccel Xavier Pascual időt kért, hogy egy jó taktikai húzással növelje csapata előnyét a pihenőre, ami sikerült is, ugyanis a meccsbe egész jó beszálló újonc, Sztefan Dodics passza után Luka Cindric vágta be a labdát a hazai kapuba, így a Veszprém megérdemelt, kétgólos vezetéssel mehetett szünetre, mert bár az első tíz percet elveszítette, a második húszat egyértelműen megnyerte (17–19).

S remekül jött ki az öltözőből a folytatásban is, percek alatt négygólosra növelte az előnyét, de közben az Alex és Dani Dujshebaev vezette hazaiak is feleszméltek, az addig szinte észrevétlen Klemen Ferlin öt perc alatt három fontos védést is bemutatott, így a lendületbe jött, és pontosabban célzó hazaiak újra fordítani tudtak. Tíz perc után egy védekezésnél Bjarki Már Elísson lépett rosszul, miközben árnyékként követte Jorge Maquedát, azonnal a térdéhez kapott, és le kellett bicegnie a pályáról, jött is a helyére Hugo Descat.

A sovány veszprémi lépéselőny mégis megmaradt, egyrészt mert kicsit hullámzó volt a mérkőzés a két azonos erőkből álló ellenfél között, egyszer a lengyel védelem volt megzavarható, aztán a magyar támadások sültek be, másrészt mert a balátlövő, Ahmed Hesam és a betegséggel küzdő Nedim Remili távollétében egyedül maradt jobbátlövő, Ivan Martinovic remekül játszottak, egyre-másra szerezték az átlövésgólokat a vendégcsapatban.

Így is a vége döntött, kétgólos hátrányban Hugo Descat elrontott hetese után nagyon beszűkültek a Veszprém lehetőségei, annyira, hogy a végén még pontot sem tudott szerezni, miután az egyébként remekül játszó Hesam kicsit korán és csúnyán fölé durrantotta a labdát az utolsó támadás végén. Ezzel 36–35-re a Kielce nyert, a Veszprém pedig biztosan nem juthat be a csoportkör után rögtön a BL-negyeddöntőbe.

Bukarestben nyert a Füchse Berlin A csoport másik, kora esti mérkőzésén a nyolcas élén álló Füchse Berlin Bukarestben lépett pályára, és a várakozásoknak megfelelően 27–21-re megnyerte az összecsapást. A németek így stabilizálták helyüket a csoport első helyén, a Dinamo pedig továbbra is egy győzelemmel áll az utolsó helyen. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a Füchse Berlin sztárja, Mathias Gidsel volt, aki nyolc góllal zárt.