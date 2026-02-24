Nemzeti Sportrádió

Női kosár: edzőt vált a DVTK, de Völgyi Péter nem távozik a klubtól

2026.02.24. 11:09
Magyar Gergely a felnőttek élén is bizonyíthat (Fotó: DVTK Hun-Therm)
A 2026–2027-es idénytől új vezetőedzője lesz a diósgyőri női kosárlabdacsapatnak: a stafétát Magyar Gergely veszi át a DVTK Hun-Therm élén. A klub ikonikus szakembere, Völgyi Péter ugyanakkor nem távozik, hanem sportszakmai igazgatóként és az utánpótlás-akadémia vezetőjeként folytatja munkáját.

A váltás időzítése tudatos a klub keddi közleménye szerint: a 2025–2026-os alapszakasz hajrájában a DVTK csupán egy vereséggel áll a tabella második helyén, csak az egymás elleni rosszabb pontkülönbség választja el az első pozíciótól. A cél egyértelmű: bajnoki cím és a következő évi Euroliga-szereplés kiharcolása.

A klub számára nagyon fontos a stabilitás és a kiszámíthatóság, ezért már hetekkel ezelőtt megkezdték a következő idény tervezését. Ennek során Völgyi Péter jelezte, hogy a jövőben inkább stratégiai, szakmai irányító szerepben dolgozna tovább – a vezetőség pedig támogatásáról biztosította.

Völgyi Péter nem kis sikereket ért el (MTI/Vasvári Tamás)

Völgyi 2018-ban érkezett Diósgyőrbe, előbb szakmai igazgatóként, majd 2021-től vezetőedzőként dolgozott. Neve összeforrt a diósgyőri kosárlabdázás aranykorszakával: 2024-ben történelmi bajnoki címet nyert a csapattal, emellett két kupagyőzelem és négy egymást követő Euroliga-szereplés fűződik a nevéhez. Összesen 202 tétmérkőzésen irányította a gárdát.

A szakember hangsúlyozta: az elmúlt évek sikerei rengeteg munkával és terheléssel jártak, ezért is tartotta fontosnak, hogy időben megszülessen a döntés a jövőről, így mindenki számára világos legyen a következő kiírás feladatmegosztása. A hátralévő hónapokban azonban teljes erővel a bajnoki cím megszerzésére koncentrál.

A DVTK vezetősége olyan edzőt keresett, aki méltó módon viheti tovább az elkezdett munkát – a választás Magyar Gergelyre esett.

A miskolci kötődésű szakember az elmúlt években a DVTK Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatójaként, valamint korosztályos válogatott edzőként meghatározó szerepet játszott a magyar női kosárlabda fejlődésében. Korábban dolgozott Szegeden és Szekszárdon is, jelentős NB I-es és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

Magyar Gergely jól ismeri az egyesületet (Fotó: DVTK Hun-Therm)

Szövetségi edzőként jelentős eredményeket ért el: 2025-ben a miskolci rendezésű B-divíziós U20-as Európa-bajnokságon veretlenül vezette aranyéremre a válogatottat, amely így visszajutott az A-divízióba. Ugyanebben az évben az U19-es világbajnokságon nyolcadik helyen zárt a csapattal – ez az elmúlt évtized egyik legjobb magyar korosztályos eredménye.

Magyar Gergely kinevezése kapcsán úgy fogalmazott: hatalmas megtiszteltetés és egyben nagy felelősség neki, hogy a felnőttcsapat élére állhat. Célja, hogy a DVTK az eddig kijelölt úton haladjon tovább és a miskolci közönséget újabb sikerekkel örvendeztesse meg.

