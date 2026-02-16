Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: amerikai légióssal erősített a Falco

2026.02.16. 18:42
Tyler Peterson, itt még svéd klubja színeiben (Fotó: Imago Images)
Címkék
férfi kosárlabda NB I Tyler Peterson Falco KC Szombathely
Az amerikai Tyler Petersonnal erősítette meg keretét a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, amely címvédőként készül a Zsíros Tibor férfi kosárlabda Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjére.

A bajnoki ezüstérmes klub hétfői tájékoztatása szerint a 29 éves játékos már megérkezett Szombathelyre, és a délutáni edzésen csatlakozik új társaihoz. Ha a dokumentumai rendben lesznek, a kupaküzdelmekben mutatkozhat be a BOK Csarnokban.

A 193 centis Peterson korábban megfordult Albániában, Görögországban, Svédországban és Nagy-Britanniában is. Az előző szezont a 12-szeres svéd bajnok Södertalje csapatában kezdte, ahol több mint 18 pontot átlagolt, majd a London Lionshoz szerződött, ahol 28 mérkőzésen átlagban 10 pontot szerzett. A jelenlegi idényben eddig a litván élvonalbeli Nevezist erősítette, melyben 15 meccsen átlagban közel 10 ponttal segítette csapatát.

„Tyler személyében egy olyan játékos érkezik, aki 1-es é2-es poszton bevethető, és a labdás játékosainknak segíthet – jelentette ki Milos Konakov vezetőedző. – Egy fizikális, magas irányítóról van szó, aki jól és gyorsan kezeli a labdát, fegyelmezett mind támadásban mind védekezésben. Azt szeretnénk, hogy kontrollálni tudja a mérkőzés ritmusát, és a fizikalitását kihasználva keménységet adjon nekünk a védekezésben” – tette hozzá.

Az Európa Kupában negyeddöntős Falco a Magyar Kupa szombati elődöntőjében az Endo Plus Service-Honvéddal csap majd össze.

