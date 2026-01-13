Férfi kosár Ek: Bécsben rekedt a Falco

A rossz időjárás miatt Bécsben rekedt a lengyelországi Európa-kupa-mérkőzésre utazó Falco-Vulcano Energia KC Szombathely férfi kosárlabdacsapata.
A magyar bajnoki ezüstérmes klub kedden délben a közösségi oldalán tudatta, hogy egyelőre az osztrák főváros repülőterén várakozik, miután a járatukat az időjárási körülmények miatt törölték. A bejegyzés szerint a légikikötőt lezárták jeges eső miatt, és jelenleg sem induló, sem érkező járatok nincsenek, így a küldöttség várja az információkat az utazás folytatásáról.
Milos Konakov vezetőedző együttese szerdán 19.15 órakor a lengyel Sopot csarnokában lép pályára az Európa-kupa második csoportkörének harmadik fordulójában. A vasiak az első két találkozójukat elvesztették a K jelű kvartettben.
