Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Ek: Bécsben rekedt a Falco

Vágólapra másolva!
2026.01.13. 13:55
null
Fotó: Falco KC Szombathely/FB
Címkék
Bécs Falco KC Szombathely férfi kosárlabda Európa-kupa
A rossz időjárás miatt Bécsben rekedt a lengyelországi Európa-kupa-mérkőzésre utazó Falco-Vulcano Energia KC Szombathely férfi kosárlabdacsapata.

A magyar bajnoki ezüstérmes klub kedden délben a közösségi oldalán tudatta, hogy egyelőre az osztrák főváros repülőterén várakozik, miután a járatukat az időjárási körülmények miatt törölték. A bejegyzés szerint a légikikötőt lezárták jeges eső miatt, és jelenleg sem induló, sem érkező járatok nincsenek, így a küldöttség várja az információkat az utazás folytatásáról.

Milos Konakov vezetőedző együttese szerdán 19.15 órakor a lengyel Sopot csarnokában lép pályára az Európa-kupa második csoportkörének harmadik fordulójában. A vasiak az első két találkozójukat elvesztették a K jelű kvartettben.

 

Bécs Falco KC Szombathely férfi kosárlabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Férfi kosár NB I: fölényes Olaj- és Falco-siker, az Alba simán kikapott Debrecenben

Kosárlabda
2026.01.03. 20:08

Férfi kosárlabda NB I: Puerto Ricó-i válogatott játékos érkezett Szombathelyre – hivatalos

Kosárlabda
2025.12.30. 13:28

A Szolnok szoros mérkőzésen fektette két vállra a Falcót

Kosárlabda
2025.12.20. 18:32

A Körmend szerződést bontott az amerikai kosarassal, a Falco szerződtette

Kosárlabda
2025.12.18. 12:25

A Rostocktól is kikapott a Falco a férfi kosárlabda Európa-kupában

Kosárlabda
2025.12.17. 20:14

A Falco több mint 30 pontos különbséggel verte meg a ZTE-t a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.12.14. 20:13

Férfi kosár Ek: vereséggel kezdett a Falco a második körben

Kosárlabda
2025.12.10. 22:38

Férfi kosár Európa-kupa: győzött a Falco Cipruson, és továbbjutott a csoportjából

Kosárlabda
2025.11.19. 19:57
Ezek is érdekelhetik