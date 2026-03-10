Filipovity Márkó: Mihamarabb szeretnék beilleszkedni a Falcóba

Hat év után tért vissza a Falcóhoz Filipovity Márkó. A 29 éves, korábbi válogatott játékos a mostani idényt a Porto csapatában kezdte, de novemberben távozott a portugál együttestől. A magyar bajnokságban legutóbb az előző szezonban szerepelt, akkor az Alba Fehérvárt erősítette.

„Tegnap edzettem itt először, hasonló a stílus, mint korábban, én pedig próbálok mihamarabb beilleszkedni” – nyilatkozta kedden az M1 aktuális csatornának. „Portugáliában az alapozás közben megsérültem, kellett pihenő, a csapatnak viszont játékosra volt szüksége, ezért váltak el az útjaink. Azóta voltam Puerto Ricóban a családommal, az utóbbi egy hónapban pedig Kaposváron készültem, ezúton is köszönöm nekik” – mesélte a kaposvári születésű kosaras.

A 206 centiméter magas játékos elmondta, több ajánlata is volt, és az döntött a Falco mellett, hogy szeretett ott játszani, amikor a Covid-járvány miatt félbeszakadt 2019/2020-as idényben a sárga-feketéket erősítette.

„A célom a beilleszkedés mellett a bajnoki cím. Már holnap pályára lépek az Európa-kupa negyeddöntőjében a Bosna ellen, egyelőre nincs sok infóm róluk, de addig még videózunk a csapattal” – tette hozzá.

A bosnyák gárda elleni párharc első meccsére szerdán 18 órakor kerül sor a Schaeffler Arena Savariában.

FÉRFI EURÓPA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

MÁRCIUS 11., SZERDA

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–KK BH Bosna (bosnyák)