Európai kézilabdaligák: nyolc magyar gól Nimes-ben

Fazekas Gergő ötször talált a kapuba a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plockban, amely otthon 36–24-re megverte a KGHM Chrobry Glogów együttesét a lengyel férfi élvonalban.

Lukács Péter öt góllal és három gólpasszal, Máthé Dominik három találattal és két gólpasszal vette ki a részét a listavezető Elverum HB 30-26-os győzelméből a Follo HK otthonában a norvég bajnokságban.

Jánosi Tamás hét gólja ellenére a Tubos Aranda Villa de Aranda hazai pályán 34–30-ra kikapott a Bada Huescától a spanyol bajnokságban. A vendégeknél Décsi Gábor nem lépett pályára. Pergel Andrej két gólja is kellett a CB Ciudad de Logronónak, amely otthon 30–29-re nyert a Bathco BM Torrelavega ellen.

Papp Nikoletta négy találata ellenére a román CS Minaur Baia Mare otthon 31–28-ra kikapott a norvég Larvik HK-tól a női Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában.

Pénzes Laura négy és Szabó Laura két találata, illetve Győri Barbara tíz védése ellenére a BSV Sachsen Zwickau hazai pályán 37–22-re kikapott a HSG Bensheim/Auerbachtól a német női bajnokságban.

Fazekas Virág két gólt lőtt a Sönderjyskében, amely házigazdaként 30–26-ra nyert a HÖJ Elite ellen a dán női bajnokságban.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a címvédő Dunaszerdahely házigazdaként 26–26-os döntetlent játszott a HK Slovan Duslo Salával a szlovák-cseh közös bajnokság, a Mol Extraliga alapszakaszában. Élő Beatrix hét, Bánfai Kíra három gólt lőtt a HC DAC csapatában.

Ogonovszky Eszter egyszer talált be a címvédő Super Amara Bera Berában, amely házigazdaként meglepetésre 26–25-re kikapott a ZPC Lanzarotétól a spanyol női élvonalban. Zsembery Viktória öt találattal zárt a BM Porrinóban, amely 27–27-es döntetlennel távozott az Elda Prestigio otthonából. Török Lilly a mezőny legeredményesebb játékosaként hét gólt lőtt a CBM Morvedrében, csapata pedig 22–20-ra nyert a Cicar Lanzarote otthonában.

(MTI)