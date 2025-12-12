NS-képeslap: teljes kihasználtsággal üzemel az Ágfalvi úti sportpálya

ÖT ÉVE ADTÁK ÁT az Ágfalvi Úti Sporttelepet, amely azóta is teljes kihasználtsággal üzemel. A komplexumban a pályák mellett található hat öltöző, orvosi szoba, irodák és rehabilitációs helyiségek, továbbá négy éve egy 20x40-es műfüves pálya is – tájékoztatta a Nemzeti Sportot Csiszár Ákos, az SC Sopron klubelnöke. A sporttelep csúcsra van járatva, a 400 gyermek el sem fér az Ágfalvi úton, ezért a lányok máshol készülnek, edzenek.

Nemcsak edzéseknek ad otthont a sportpálya, hanem itt rendezik hétvégenként a Bozsik-tornát is, amelyen 800-1200 gyerek vesz részt, így nem csak az SC Sopronban pallérozódó fiatalok élvezhetik a létesítmény nyújtotta előnyöket.

Az SC Sopron 2017 márciusában kapta meg az Ágfalvi Úti Sporttelep üzemeltetését. Ettől kezdve az egyesület célja, hogy a sporttelep teljes felújításával jobb és komfortosabb körülményeket biztosítson az klub fiatal labdarúgóinak mind a versenysportban, mind pedig a szabadidősportban.