NS-képeslap: teljes kihasználtsággal üzemel az Ágfalvi úti sportpálya

2025.12.12. 11:26
Sopron ns-képeslap sportfejlesztés
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Sopronból érkezett képeslap.

ÖT ÉVE ADTÁK ÁT az Ágfalvi Úti Sporttelepet, amely azóta is teljes kihasználtsággal üzemel. A komplexumban a pályák mellett található hat öltöző, orvosi szoba, irodák és rehabilitációs helyiségek, továbbá négy éve egy 20x40-es műfüves pálya is – tájékoztatta a Nemzeti Sportot Csiszár Ákos, az SC Sopron klubelnöke. A sporttelep csúcsra van járatva, a 400 gyermek el sem fér az Ágfalvi úton, ezért a lányok máshol készülnek, edzenek. 

Nemcsak edzéseknek ad otthont a sportpálya, hanem itt rendezik hétvégenként a Bozsik-tornát is, amelyen 800-1200 gyerek vesz részt, így nem csak az SC Sopronban pallérozódó fiatalok élvezhetik a létesítmény nyújtotta előnyöket.

Az SC Sopron 2017 márciusában kapta meg az Ágfalvi Úti Sporttelep üzemeltetését. Ettől kezdve az egyesület célja, hogy a sporttelep teljes felújításával jobb és komfortosabb körülményeket biztosítson az klub fiatal labdarúgóinak mind a versenysportban, mind pedig a szabadidősportban.

 

