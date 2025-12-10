Férfi kosár BL: ha nyer a Szolnok,  biztosan eléri a playint

Budapest és Varsó érintésével utaztak a bajnok NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapatának tagjai Rigába (landolás után rögtön az edzés helyszínére mentek), ahol a Bajnokok Ligája első csoportkörének ötödik fordulójában lépnek pályára. Otthon egy ponttal, 77–76-ra verték meg a letteket (utolsó pillanatos dobást blokkolt az amerikai Brady Skeens, a domináns magasember), akik eddig nem tudtak győzni. Ha sikerülne az idegenbeli bravúr Vedran Bosnic együttesének, már biztosan eléri a playint, vagyis nem lehet utolsó a négyesében.

„Egyelőre nincsen sérültünk, bár Somogyi Ádám lába nem az igazi – adott helyzetjelentést a Tisza-partiak háza tájáról Rudner Gábor bedobó. – Szerencsére ott folytattuk, ahol a válogatott szünet előtt befejeztük, nagy különbséggel legyőztük a Zalaegerszeget, és mostantól ismét jelentős terhelés vár ránk. Karácsony előtt még négy mérkőzést játszunk, Lettország után megyünk Paksra, fogadjuk az AEK-et és a Falcót is. Szerdai vereség esetén is jó esélyünk marad a továbbjutásra, de természetesen nyerni jöttünk ide.”

Rudner elmondta, kaptak néhány nap pihenést a szünetben, ami mindenkinek jól jött, és mentálisan felfrissülten vághattak bele újra a munkába, kiegészülve néhány fiatal játékossal. Fizikailag is jó állapotban vannak, s a válogatottaktól visszatérők sem estek ki a ritmusból, igaz, az első találkozó előtt csak két napot tudtak közösen gyakorolni. A BL-rivális Riga nyeretlensége csalóka, nem gyenge klubbal csap össze az Olaj.

„A Riga keretében az egyik irányító nem lép majd pályára, viszont igazolt négyes posztra egy agilis játékost – így Rudner Gábor. – Átalakult a keret, egy fiatal srác irányít, aki lett válogatott, nagyon ügyes, ám eléggé rutintalan. Nem lesz könnyű dolgunk, Zahir Porter ponterős játékos, a remek dobó, Dairis Bertans szerepelt az NBA-ben, szóval bár eddig nem jött ki a lépés a letteknek, jó csapatuk van. Legnagyobb erősségük a hárompontosdobás, ugyanakkor a palánk alatt is hatékonyak. A magyar bajnokságban felvett ritmusunkat át kell vinni a nemzetközi színtérre is, fontos, hogy a saját játékunkra támaszkodjunk és fejlődjünk meccsről meccsre.”

A 27 éves kosárlabdázó a ZTE elleni találkozón megszerezte ezredik bajnoki pontját, ezt Bosnic mester is külön kiemelte a mérkőzés utáni értékelésében. Rudner kifejezetten örült annak, hogy a századik lett az ezredik, vagyis azzal a dobásával érte el a mérföldkövet, amelynek köszönhetően csapata elérte a száz pontot a szombast esti bajnokin. Hazai pályán a közönséggel együtt ünnepelhetett tehát, ami érthető boldogsággal töltötte el. A Szolnok az NB I-ben továbbra is hibátlan, 11-ből 11 összecsapást megnyert, és bár idegenben kétszer is kikapott a BL-ben, hazai parketten úgy is behúzta eddigi két meccsét, hogy a DVTK Arénában, vagyis Miskolcon fogadja riválisait.

Aki élőben nézné a Riga–Szolnok csatát, az m4sport.hu oldalon megteheti.

FÉRFI KOSÁRLABDA BL

5. FORDULÓ

18.00: VEF Riga (lett)–NHSZ-Szolniki Olajbányász

18.30: AEK (görög)–Patrioti Levice (szlovák)