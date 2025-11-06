Öt légiós a magyar női kosárlabda-válogatott legfrissebb keretében

A hazai szövetség honlapjának csütörtöki híradása szerint Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese a székesfehérvári edzőközpontban vesz részt összetartáson. A török Galatasarayt erősítő Juhász Dorka érkezésének időpontja kérdéses. Rajta kívül Boros Júlia, Gereben Lívia, Mérész Beatrix és Takács-Kiss Virág játszik külföldön a legfrissebb keret tagjai közül.

A magyar válogatott márciusban játszik világbajnoki selejtezőt Isztambulban a házigazda Törökország, valamint Ausztrália, Japán, Kanada és Argentína ellen.

A magyar válogatott kerete

Aho Nina (Diósgyőr), Angyal Barbara (Vasas Akadémia), Boros Júlia (Dinamo Sassari – Olaszország), Dombai Réka (Szekszárd), Dubei Debóra (Győr), Dúl Panka (Pécs), Gereben Lívia (ACS Sepsi-SIC – Románia), Josepovits Kinga (Pécs), Juhász Dorka (Galatasaray – Törökország), Kányási Veronika (Diósgyőr), Laczkó Sára (Sopron), Lelik Réka (Diósgyőr), Mérész Beatrix (ACS Sepsi-SIC – Románia), Miklós Melinda (Diósgyőr), Rátkai Eszter (Pécs), Sitku Zsuzsanna (Sopron), Studer Ágnes (Pécs), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács Boglárka (Diósgyőr), Takács-Kiss Virág (Athinaikosz Qualco – Görögország), Toman Petra (Diósgyőr), Tóth Franka (TFSE), Török Ágnes (Pécs), Varga Alíz (Pécs)