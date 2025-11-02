Női kosár NB I: fölényesen nyert hazai pályán a Pécs

A vasárnapra maradt négy találkozó közül kiemelkedett a sorsdöntő Euroliga-összecsapásra készülő DVTK fővárosi vendégjátéka. A szerdán a görög Olympiakoszt fogadó csapat a TFSE ellen játszott, és bizony megszenvedett a győzelemért. Az utolsó negyed közepéig szoros találkozón a végén robbantott a Diósgyőr, és végül 16 ponttal győzött. A válogatott hátvéd, Lelik Réka volt a vezér, három lepattanó hiányzott nála a tripla duplához (13 pont, 12 gólpassz, hét lepattanó). A Sopron és a DVTK mellett őrzi veretlenségét a Pécs is, amely könnyed sikert könyvelt el a Cegléd ellen.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS–ELTE BEAC ÚJBUDA 67–71 (16–19, 14–13, 20–20, 17–19)

Szigetszentmiklós, 234 néző. V: Nyilas, Varga-Záray, Gombos M.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Kiss L., TENYÉR 11, Vincze N. 4/3, SAKEVICIUTE 18, Thurman 7/3. Csere: Zsámár L. 7/3, Szeitl 10/6, Hévízi, Biszak 6/6, Csoma 4. Edző: Horváth Richárd

BEAC: M. MOORE 26, Varga S. 7/6, DRAHOS 16/3, FÁRBÁS ELIZA 6, Ozola 7. Csere: Koch 3/3, Swint, Vég-Dudás, Dobó 4, Dinnyés 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–4. 8. p.: 9–13. 13. p.: 19–22. 17. p.: 25–32. 23. p.: 37–39. 28. p.: 43–46. 33. p.: 54–58. 35. p.: 60–64. 39. p.: 67–70

MESTERMÉRLEG

Horváth Richárd: – Amiért az elmúlt hat mérkőzésen, illetve az elmúlt időszakban dolgoztunk, az majdnem megvolt. A gyermeteg hibákon ment el a meccs. Minden, ami kellett, taktikailag, technikailag, fizikailag, az megvolt a győzelemhez. Nem lehet olyan hibát elkövetni, hogy valakire nem jut védő az ellenfél lefutásánál úgy, hogy mind az öt játékosunk visszafut. Ez sajnos ilyen. Remélem, hogy ezt is sikerül kijavítani és akkor a következő mérkőzéseket akár be is tudjuk húzni, talán még idegenben is.

Mészárosné Kovács Andrea: – Nem kezdtük rosszul az első negyedet, agresszívak tudtunk lenni és ezért könnyű kosarakat is tudtunk szerezni. Utána visszavettünk ebből az agresszivitásból, illetve későn rotáltunk, s ebből kaptunk hárompontosokat és betörésekből kosarakat. Úgy gondolom, hogy nekünk most örülnünk kell ennek a győzelemnek. A csapat kilencven százaléka kitette a szívét-lelkét a pályára. Játékosaim feláldozták a saját egyéni érdekeiket a csapat érdekében, ez mindenképp dicséretes.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–VBW CEKK CEGLÉD 78–41 (21–14, 24–8, 24–7, 9–12)

Pécs, 400 néző. V: Kovács N., Földesi, Csák.

PÉCS: Studer 4, Gréts D. 2, Török 6, VARGA A. 14/6, RISINGEROVÁ 17. Csere: TÓTH O. 13/3, JOSEPOVITS 9, Olawuyi 3, RÁTKAI 7/3, Halmágyi 3/3. Edző: Djokics Zseljko

CEGLÉD: Valladay 3, FARKAS P. 17/9, Albert 2, POPOVICS 13, Barnai. Csere: Kaid, Szoboszlai 2, Király, SZERELEM-KOBOLÁK 2, Felső, Viszmeg 2. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–7. 8. p.: 10–14. 13. p.: 25–14. 17. p.: 35–18. 22. p.: 49–26. 27. p.: 62–29. 34. p.: 77–31. 39. p.: 78–39

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Nagy terhelés alatt egy hosszú sorozatban vagyunk. Taktikailag kell még fejlődnünk, mert akadt olyan időszak, amikor egy alacsony ember mellett négy magas játékosunk volt a pályán.

Földi Attila: – Az első negyedben még úgy-ahogy felvettük a versenyt a hazaiakkal, de hangsúlyoznom kell, ezt a szintet otthon mi edzésen még modellezni sem tudjuk.

DÁVID KORNÉL KA–CSATA TKK 65–95 (12–19, 25–28, 16–24, 12–24)

Székesfehérvár, 200 néző. V: Csabai-Kaskötő, Jakab, Földesi.

SZÉKESFEHÉRVÁR: DEANS 22/6, Madár K. 2, Raffay, LAUFER 14/3, Ehmann 4. Csere: Küllős 7/3, Simmons 6, Salamon 5, Szűcs L. 5/3, Milis, Sverteczki. Edző: Gáll Tamás.

CSATA: WALKER 19 Varga-Aradi 6, Biczó 5, RIMDAL 24/15, WILLIAMS 11. Csere: Hegedűs J. 2, Tózer-Nemes 2, BORICSICS 14/6, Vári 9/3, Karlócai, Németh L. 3/3. Edző: Tursics Krisztián

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–4. 5. p.: 3–8. 8. p.: 10–13. 12. p.: 15–25. 15. p.: 21–34. 18. p.: 30–42. 22. p.: 37–53. 25. p.: 40–58. 28. p.: 46–67. 32. p.: 55–81. 35. p.: 59–87. 38. p.: 65–90. Kipontozódott: Raffay (29. p.), Ehmann (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Gáll Tamás: – Egyértelmű volt a Csata fölénye, a játék összes elemében jobb volt. A második félidőben iskolajátékot mutattak be, mi pedig asszisztáltunk hozzá.

Tursics Krisztián: – Nehéz széria után érkeztünk a mérkőzésre, de látszott az előző meccseken, hogy jó úton járunk, jól dolgozunk. Bíztam benne, hogy a munka előbb-utóbb visszaköszön. Az első félidőben egy kicsit puhák voltunk, ám a nagyszünet után olyan ritmusban kosárlabdáztunk, ahogy szerettem volna.

TFSE–DVTK HUN-THERM 56–72 (21–17, 17–19, 14–18, 4–18)

Budapest, Dr. Koltai Jenő Sportközpont, 300 néző. V: Györfy R., Pozsonyi, Németh P.

TFSE: Dúl T. 5/3, Donarski 9/3, Gábor 2, Mányoky R. 4, Ryan 8. Csere: Tóth F. 8/6, Vladár 6, BERNÁTH 12/6, Pusztai P. 2, Kádár O. Edző: Hegedűs Péter

DIÓSGYŐR: Aho N. 6, AHO T. 10/6, LELIK 13, Westbeld 4, GINZO 17/3. Csere: Kányási 4, Toman P. 6, Takács B. 2, Miklós 2, Smuda 8. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–10. 8. p.: 16–16. 13. p.: 23–21. 16. p.: 29–28. 19. p.: 38–34. 24. p.: 42–42. 28. p.: 49–52. 34. p.: 52–60. 37. p.: 54–65. Kipontozódott: Tóth F. (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Úgy érzem, ebben a mérkőzésben összességében több volt. Az első három negyedben jól játszottunk, míg a negyedikben történteket elemeznünk kell, mert teljesen leblokkoltunk. Ekkor elkezdtünk egyénieskedni, nem úgy támadtunk, ahogy előtte. Nem tudom, hogy a fáradtság okozta-e a leblokkolást vagy valami más. A vereségért bosszús vagyok, de az első három negyedben mutatottak miatt büszke a csapatomra.

Völgyi Péter: – Igyekszünk nagyobb sebességgel játszani a magyar bajnokságban is, ami heti két mérkőzéssel nem egyszerű feladat. A negyedik negyedben fegyelmezettebbek voltunk, jól szedtük a védőlepattanókat, szigorítottunk a védekezésen. Jó felmérő volt ez a hétközi, Olympiakosz elleni Euroliga-összecsapás előtt.