Közel 30 pontos győzelemmel maradt hibátlan a Pécs a női kosárlabda Európa-kupában

Az NB I-ben és az Európa-kupában is veretlen pécsiek a nemzetközi sorozat negyedik fordulójában – de még csak a harmadik mérkőzésükön – az Elicur Ramlát fogadták, amely biztonsági okokból nem rendezhet meccset saját csarnokában, így mindkét egymás elleni csoporttalálkozónak a Lauber Dezső Sportcsarnok a helyszíne. Az első, keddi összecsapáson hivatalosan az izraeliek voltak a pályaválasztók. A baranyai együttes az elmúlt négy évben már négyszer szembekerült riválisával, s ezekből kétszer tudott nyerni.

A túloldalon akadtak ismerős arcok, az amerikai Chelsea Nelson korábban egy évig a Pécset erősítette, Cheridene Green pedig a DVTK-ban is megfordult.

A keddi találkozón a C-csoport két veretlen csapata csapott össze, a „vendégek” 7–5-ig vezettek, de a nyitó negyed végén – főként Varga Alíz kosaraival – kilenc ponttal meglépett Djokics Zseljko vezetőedző együttese. A folytatásban még inkább kiütközött a két gárda közti különbség, a magyarok 16 ponttal is elhúztak, a nagyszünetben 30–44 volt az állás. A fekete-fehérek legjobbjaként a válogatott Török Ágnes ekkor kilenc pontnál tartott.

A térfélcsere után rákapcsolt a Ramla, és öt pontra felzárkózott (42–47), de hiába hozta a harmadik játékrészt, ennél jobban nem tudta megközelíteni az NKA-t. A 46–54-ről induló záró szakasz ismét a pécsieké lett, Török 17. pontjával 18 pontra nőtt az előny, s innen már nem volt visszaút az izraeliek számára, akik csak négy pontot hoztak össze az utolsó tíz percben.

A két csapat csütörtökön 18 órától ismét megmérkőzik egymással Pécsett. A baranyaiak április 9-én kaptak ki legutóbb tétmeccsen, azóta sorozatban 11 győzelemnél tartanak.

A csoportok első két helyezettje és a négy legjobb harmadik jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

C-CSOPORT

ELICUR RAMLA (izraeli)–NKA UNIVERSITAS PÉCS 50–78 (11–20, 19–24, 16–10, 4–24)

Pécs, 800 néző. V: Bijedic, Bajgoric (bosnyákok), Csirics (szerb)

RAMLA: ROTBERG 17/6, LAMBERT 9, Garzon 6/6, Herbert-Harrigan 4, NELSON 12. Csere: Green, Revahe 2, Bitan, Bar Gal, Kirshtien. Edző: Roee David Lazare

PÉCS: STUDER 8/6, Dúl P., TÖRÖK 17/3, VARGA A. 14/6, REISINGEROVÁ 9/3. Csere: Josepovits 7, Held 3/3, RÁTKAI 10/3, Olawuyi 8, Tóth O. 2, Gréts D. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–5. 7. p.: 7–13. 12. p.: 11–22. 18. p.: 25–37. 24. p.: 37–47. 33. p.: 46–59. 38. p.: 48–74

Kipontozódott: Nelson (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Roee David Lazare: – A Pécs két szinttel agresszívebben védekezett, mint mi, amivel belekényszerített minket a hibákba. Remélem, a közeli visszavágóig tudunk ezen javítani.

Djokics Zseljko: – Próbáltuk elérni a hajrában a harmincpontos különbséget, de ez sajnos nem sikerült. Azért lett volna rá szükség, mert a továbbjutás és a helyezések szempontjából az ilyenek is lehetnek sorsdöntőek.

A CSOPORT HETI PROGRAMJA

Szerda, 22.30: Sportiva/AzorisHotels (portugál)–Lointek Gernika Bizkaia (spanyol)

Csütörtök, 18.00: Pécs–Elicur Ramla

Az állás: 1. Pécs 6 pont (3 mérkőzés), 2. Ramla 5 (3), 3. Sportiva 4 (4), 4. Bizkaia 3 (2)